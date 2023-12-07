Lưu Thi Thi chuẩn bị có đối thủ mới, vốn là ‘Mưu nữ lang’ đình đám, thực tích điện ảnh vượt trội

Thời gian cuối năm 2023, hàng loạt phim truyền hình ra mắt, trong đó một bộ phim có “Mưu nữ lang” tham gia hứa hẹn sẽ làm nên chuyện và đe dọa Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi.

Sau 3 năm ở ẩn, Lưu Thi Thi trở lại với dự án phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn, chỉ sau vài ngày ra mắt đã lập được kha khá thành tích. Tuy giành nhiều thành tích nổi bật, nhưng theo Sina, một số khán giả cho rằng Lưu Vũ Ninh chính là điểm trừ đáng tiếc nhất của phim. Trong khi thời gian tới hàng loạt phim đình đám sắp lên sóng, đe dọa thành tích của bộ đôi Lưu - Lưu. Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi sắp có đối thủ. Vào ngày 14/12 tới đây trên nền tảng Youk, bộ phim Ly Tâm Lực (Chệch Quỹ Đạo) do Lâm Nhất, Lưu Hạo Tồn sẽ chính thức lên sóng, dự đoán sẽ trở thành đối thủ không thể khinh thường với những tác phẩm đang lên sóng, trong đó phim đang hot của bà xã Ngô Kỳ Long.

Tạo hình nhân vật Khương Hiểu Nguyên (Lưu Hạo Tồn thủ vai) và Kỳ Liên (Lâm Nhất thủ vai). Ly Tâm Lực chuyển thể từ tiểu thuyết Chệch quỹ đạo của Priest, kể về cô nàng Khương Hiểu Nguyên (Lưu Hạo Tồn thủ vai) từ một thiên kim tiểu thư giàu có, với gia sản kếch xù bỗng một ngày lại không còn gì trong tay. Cùng một thân xác nhưng cô phải sống hai số phận khác biệt vì bị ảnh hưởng của sự chênh lệch quỹ đạo. Cặp nam nữ chính được nhận định sở hữu ngoại hình trong mơ với Lâm Nhất cao ráo, phong độ và Lưu Hạo Tồn nhỏ xinh, đáng yêu tạo nên một trạng thái đối lập cực kỳ đáng mong chờ. Trong suốt thời gian khó khăn để tìm kiếm cuộc sống phù hợp thì Khương Hiểu Nguyên luôn được sự trợ giúp của Kỳ Liên (Lâm Nhất thủ vai). Anh đã giúp Khương Hiểu Nguyên biết được cuộc sống song song tồn tại do ảnh hưởng từ cuộc thí nghiệm khoa học kỳ lạ. Kỳ Liên đã hỗ trợ cô vượt qua nhiều lần kiểm tra cơ thể bất ổn trong phòng thí nghiệm, họ cùng nhau vượt qua nhiều thách thức của vận mệnh, của quy luật tự nhiên để rồi cuối cùng họ trưởng thành, có được một tình yêu đẹp đẽ.

Nữ chính trong Ly Tâm Lực do Lưu Hạo Tồn đảm nhận, cô nàng là nữ diễn viên trẻ có tiềm lực, được đánh giá cao, do đích thân đạo diễn lớn Trương Nghệ Mưu nâng đỡ. Lưu Hạo Tồn là một trong những “Mưu nữ lang” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu ưu ái Lưu Hạo Tồn. Ngay từ khi gặp Lưu Hạo Tồn, ông đã đánh giá cao ngoại hình và tài năng của cô. Đạo diễn Trương dặn dò Hạo Tồn chăm chỉ học hành không được phạm sai lầm, ông sẽ tìm vai diễn thích hợp cho cô trong tương lai. Trước Lưu Hạo Tồn đã có rất nhiều "Mưu nữ lang" thành danh như: Củng Lợi, Chương Tử Di, Châu Đông Vũ luôn được đánh giá cao, giành vô số giải thưởng diễn xuất. Đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên của “Mưu nữ lang” Lưu Hạo Tồn, sau loạt thành công trong địa phận điện ảnh nên rất được người hâm mộ kỳ vọng. Cặp đôi Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn cũng đã thu hút rất nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Không những vậy, cặp đôi Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn cũng đã thu hút rất nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Cặp nam nữ chính được nhận định sở hữu ngoại hình trong mơ với Lâm Nhất cao ráo, phong độ và Lưu Hạo Tồn nhỏ xinh, đáng yêu tạo nên một trạng thái đối lập cực kỳ đáng mong chờ. Ngoài Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất, Ly Tâm Lực còn có sự tham gia của Hoàng Thánh Trì, Phạm Thi Nhiên, Vương Tra Tra, Hoàn Nhan Lạc Nhung, Lý Thiêm Nặc. Dàn diễn viên trẻ trung và sự kết hợp đầy mới mẻ, gấp đôi visual cùng khoảng cách chiều cao lý tưởng như trong tiểu thuyết của Lâm Nhất – Lưu Hạo Tồn được xem là điểm hấp dẫn cho Ly Tâm Lực.

Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn đúng chuẩn 'cặp đôi ngôn tình' xé sách bước ra trong loạt ảnh quảng bá phim Ly Tâm Lực Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Ly Tâm Lực đã tung bộ ảnh đầy ngôn tình của cặp đôi Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất để tuyên truyền cho bộ phim.

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