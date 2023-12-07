Lưu Thi Thi chuẩn bị có đối thủ mới, vốn là ‘Mưu nữ lang’ đình đám, thực tích điện ảnh vượt trội

Sao quốc tế 07/12/2023 13:37

Thời gian cuối năm 2023, hàng loạt phim truyền hình ra mắt, trong đó một bộ phim có “Mưu nữ lang” tham gia hứa hẹn sẽ làm nên chuyện và đe dọa Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi.

Sau 3 năm ở ẩn, Lưu Thi Thi trở lại với dự án phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn, chỉ sau vài ngày ra mắt đã lập được kha khá thành tích. Tuy giành nhiều thành tích nổi bật, nhưng theo Sina, một số khán giả cho rằng Lưu Vũ Ninh chính là điểm trừ đáng tiếc nhất của phim. Trong khi thời gian tới hàng loạt phim đình đám sắp lên sóng, đe dọa thành tích của bộ đôi Lưu - Lưu.

Lưu Thi Thi chuẩn bị có đối thủ mới, vốn là ‘Mưu nữ lang’ đình đám, thực tích điện ảnh vượt trội - Ảnh 1
Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi sắp có đối thủ. 

Vào ngày 14/12 tới đây trên nền tảng Youk, bộ phim Ly Tâm Lực (Chệch Quỹ Đạo) do Lâm Nhất, Lưu Hạo Tồn sẽ chính thức lên sóng, dự đoán sẽ trở thành đối thủ không thể khinh thường với những tác phẩm đang lên sóng, trong đó phim đang hot của bà xã Ngô Kỳ Long.

Lưu Thi Thi chuẩn bị có đối thủ mới, vốn là ‘Mưu nữ lang’ đình đám, thực tích điện ảnh vượt trội - Ảnh 2
Tạo hình nhân vật Khương Hiểu Nguyên (Lưu Hạo Tồn thủ vai) và Kỳ Liên (Lâm Nhất thủ vai).

Ly Tâm Lực chuyển thể từ tiểu thuyết Chệch quỹ đạo của Priest, kể về cô nàng Khương Hiểu Nguyên (Lưu Hạo Tồn thủ vai) từ một thiên kim tiểu thư giàu có, với gia sản kếch xù bỗng một ngày lại không còn gì trong tay. Cùng một thân xác nhưng cô phải sống hai số phận khác biệt vì bị ảnh hưởng của sự chênh lệch quỹ đạo.

Lưu Thi Thi chuẩn bị có đối thủ mới, vốn là ‘Mưu nữ lang’ đình đám, thực tích điện ảnh vượt trội - Ảnh 3
 Cặp nam nữ chính được nhận định sở hữu ngoại hình trong mơ với Lâm Nhất cao ráo, phong độ và Lưu Hạo Tồn nhỏ xinh, đáng yêu tạo nên một trạng thái đối lập cực kỳ đáng mong chờ.

Trong suốt thời gian khó khăn để tìm kiếm cuộc sống phù hợp thì Khương Hiểu Nguyên luôn được sự trợ giúp của Kỳ Liên (Lâm Nhất thủ vai). Anh đã giúp Khương Hiểu Nguyên biết được cuộc sống song song tồn tại do ảnh hưởng từ cuộc thí nghiệm khoa học kỳ lạ. Kỳ Liên đã hỗ trợ cô vượt qua nhiều lần kiểm tra cơ thể bất ổn trong phòng thí nghiệm, họ cùng nhau vượt qua nhiều thách thức của vận mệnh, của quy luật tự nhiên để rồi cuối cùng họ trưởng thành, có được một tình yêu đẹp đẽ.

Nữ chính trong Ly Tâm Lực do Lưu Hạo Tồn đảm nhận, cô nàng là nữ diễn viên trẻ có tiềm lực, được đánh giá cao, do đích thân đạo diễn lớn Trương Nghệ Mưu nâng đỡ.

Lưu Thi Thi chuẩn bị có đối thủ mới, vốn là ‘Mưu nữ lang’ đình đám, thực tích điện ảnh vượt trội - Ảnh 4
Lưu Hạo Tồn là một trong những “Mưu nữ lang” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.  

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu ưu ái Lưu Hạo Tồn. Ngay từ khi gặp Lưu Hạo Tồn, ông đã đánh giá cao ngoại hình và tài năng của cô. Đạo diễn Trương dặn dò Hạo Tồn chăm chỉ học hành không được phạm sai lầm, ông sẽ tìm vai diễn thích hợp cho cô trong tương lai. Trước Lưu Hạo Tồn đã có rất nhiều "Mưu nữ lang" thành danh như: Củng Lợi, Chương Tử Di, Châu Đông Vũ luôn được đánh giá cao, giành vô số giải thưởng diễn xuất.

Đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên của “Mưu nữ lang” Lưu Hạo Tồn, sau loạt thành công trong địa phận điện ảnh nên rất được người hâm mộ kỳ vọng.

Lưu Thi Thi chuẩn bị có đối thủ mới, vốn là ‘Mưu nữ lang’ đình đám, thực tích điện ảnh vượt trội - Ảnh 5
Cặp đôi Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn cũng đã thu hút rất nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. 

Không những vậy, cặp đôi Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn cũng đã thu hút rất nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Cặp nam nữ chính được nhận định sở hữu ngoại hình trong mơ với Lâm Nhất cao ráo, phong độ và Lưu Hạo Tồn nhỏ xinh, đáng yêu tạo nên một trạng thái đối lập cực kỳ đáng mong chờ.

Ngoài Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất, Ly Tâm Lực còn có sự tham gia của Hoàng Thánh Trì, Phạm Thi Nhiên, Vương Tra Tra, Hoàn Nhan Lạc Nhung, Lý Thiêm Nặc.

Dàn diễn viên trẻ trung và sự kết hợp đầy mới mẻ, gấp đôi visual cùng khoảng cách chiều cao lý tưởng như trong tiểu thuyết của Lâm Nhất – Lưu Hạo Tồn được xem là điểm hấp dẫn cho Ly Tâm Lực.

Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn đúng chuẩn 'cặp đôi ngôn tình' xé sách bước ra trong loạt ảnh quảng bá phim Ly Tâm Lực

Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn đúng chuẩn 'cặp đôi ngôn tình' xé sách bước ra trong loạt ảnh quảng bá phim Ly Tâm Lực

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Ly Tâm Lực đã tung bộ ảnh đầy ngôn tình của cặp đôi Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất để tuyên truyền cho bộ phim.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Hạo Tồn sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn đúng chuẩn 'cặp đôi ngôn tình' xé sách bước ra trong loạt ảnh quảng bá phim Ly Tâm Lực

Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn đúng chuẩn 'cặp đôi ngôn tình' xé sách bước ra trong loạt ảnh quảng bá phim Ly Tâm Lực

'Mưu nữ lang' Lưu Hạo Tồn công khai 'yêu đương' cùng 'nam thần thanh xuân', gây sốt cộng đồng mạng

'Mưu nữ lang' Lưu Hạo Tồn công khai 'yêu đương' cùng 'nam thần thanh xuân', gây sốt cộng đồng mạng

Phim của Lưu Hạo Tồn và Tống Uy Long bị gỡ sau 10 ngày công chiếu vì lý do này

Phim của Lưu Hạo Tồn và Tống Uy Long bị gỡ sau 10 ngày công chiếu vì lý do này

Thất Căn Tâm Giản của 'người tình màn ảnh' Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Tồn chính thức khai máy, netizen lo lắng cho an nguy của phim vì một lý do?

Thất Căn Tâm Giản của 'người tình màn ảnh' Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Tồn chính thức khai máy, netizen lo lắng cho an nguy của phim vì một lý do?

Ly Tâm Lực của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn tung poster chính thức nhân vật, netizen phấn khích trước visual nhan sắc 'nhân đôi'

Ly Tâm Lực của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn tung poster chính thức nhân vật, netizen phấn khích trước visual nhan sắc 'nhân đôi'

'Mưu nữ lang' Lưu Hạo Tồn bị chê kém duyên, não ngắn khi xuất hiện cùng Thành Long

'Mưu nữ lang' Lưu Hạo Tồn bị chê kém duyên, não ngắn khi xuất hiện cùng Thành Long

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 18 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 15 giờ 1 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 15 giờ 4 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 15 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều