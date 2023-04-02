'Mưu nữ lang' Lưu Hạo Tồn bị chê kém duyên, não ngắn khi xuất hiện cùng Thành Long

Động thái của Lưu Hạo Tồn trong sự kiện quảng bá phim mới bị nhiều khán giả chê trách.

Trang QQ đưa tin, mới đây Lưu Hạo Tồn đã xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt phim Long Mã Tinh Thần cùng với Thành Long và Quách Kỳ Lân. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 2000 lại bị chê trách nhiều về cách hành xử của mình.

Theo đó, trong khi đạo diễn Dương Tử, Thành Long và các diễn viên khác của Long Mã Tinh Thần đứng dậy chào hỏi báo giới và giao lưu, thì Lưu Hạo Tồn chỉ ngồi im tại chỗ. Hành vi này của nữ diễn viên bị chỉ trích là mắc bệnh ngôi sao và kém duyên.

Không những vậy, khi tới lượt phỏng vấn, nàng "Mưu nữ lang" còn gây phẫn nộ khi trả lời ấp úng về tác phẩm này trong khi bản thân cô đảm nhận vai chính. Ở câu hỏi liên quan đến cảm nhận phim với nội dung rất đỗi bình thường, Lưu Hạo Tôn khiến cả hội trường ngỡ ngàng khi bỗng dưng khóc nấc lên, quay sang cảm ơn đạo diễn và cả tài tử Thành Long.

Trên MXH, nhiều netizen chế giễu Lưu Hạo Tồn là "người đẹp não ngắn". Trước đó, hồi tháng 2, cô bị đài CCTV liệt kê vào danh sách "diễn viên mù chữ". Mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, người đẹp luôn thể hiện sự ứng xử kém của mình.

Tuy được đạo diễn Trương Nghệ Mưu hết mực nâng đỡ nhưng khán giả luôn đặt câu hỏi về tài năng của nữ diễn viên. Trang Sina còn bình luận rằng cô chính là "Mưu nữ lang bị ghét nhất" hay "Mưu nữ lang có danh tiếng kém nhất" từ trước tới nay.

Triệu Hựu Đình và Lưu Hạo Tồn sẽ trở thành 'bản remake' của Lee Sun Gyun và IU trong Ông Chú Của Tôi? Mới đây, mạng xã hội xứ Hàn lan truyền thông tin bộ phim My Mister (Ông Chú Của Tôi) từng do IU và Lee Sun Gyun đóng chính nổi đình đám vào năm 2018 sẽ được Trung Quốc mua bản quyền làm lại. Theo đó hai vai diễn nam nữ chính được cho là đang thảo luận cùng Triệu Hựu Đình và Lưu Hạo Tồn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muu-nu-lang-luu-hao-ton-bi-che-kem-duyen-nao-ngan-khi-xuat-hien-cung-thanh-long-568717.html