'Mưu nữ lang' Lưu Hạo Tồn bị chê kém duyên, não ngắn khi xuất hiện cùng Thành Long

Sao quốc tế 02/04/2023 10:08

Động thái của Lưu Hạo Tồn trong sự kiện quảng bá phim mới bị nhiều khán giả chê trách.

Trang QQ đưa tin, mới đây Lưu Hạo Tồn đã xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt phim Long Mã Tinh Thần cùng với Thành Long và Quách Kỳ Lân. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 2000 lại bị chê trách nhiều về cách hành xử của mình.

Theo đó, trong khi đạo diễn Dương Tử, Thành Long và các diễn viên khác của Long Mã Tinh Thần đứng dậy chào hỏi báo giới và giao lưu, thì Lưu Hạo Tồn chỉ ngồi im tại chỗ. Hành vi này của nữ diễn viên bị chỉ trích là mắc bệnh ngôi sao và kém duyên.

'Mưu nữ lang' Lưu Hạo Tồn bị chê kém duyên, não ngắn khi xuất hiện cùng Thành Long - Ảnh 1

Không những vậy, khi tới lượt phỏng vấn, nàng "Mưu nữ lang" còn gây phẫn nộ khi trả lời ấp úng về tác phẩm này trong khi bản thân cô đảm nhận vai chính. Ở câu hỏi liên quan đến cảm nhận phim với nội dung rất đỗi bình thường, Lưu Hạo Tôn khiến cả hội trường ngỡ ngàng khi bỗng dưng khóc nấc lên, quay sang cảm ơn đạo diễn và cả tài tử Thành Long.

Trên MXH, nhiều netizen chế giễu Lưu Hạo Tồn là "người đẹp não ngắn". Trước đó, hồi tháng 2, cô bị đài CCTV liệt kê vào danh sách "diễn viên mù chữ". Mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, người đẹp luôn thể hiện sự ứng xử kém của mình.

'Mưu nữ lang' Lưu Hạo Tồn bị chê kém duyên, não ngắn khi xuất hiện cùng Thành Long - Ảnh 2

Tuy được đạo diễn Trương Nghệ Mưu hết mực nâng đỡ nhưng khán giả luôn đặt câu hỏi về tài năng của nữ diễn viên. Trang Sina còn bình luận rằng cô chính là "Mưu nữ lang bị ghét nhất" hay "Mưu nữ lang có danh tiếng kém nhất" từ trước tới nay.

Triệu Hựu Đình và Lưu Hạo Tồn sẽ trở thành 'bản remake' của Lee Sun Gyun và IU trong Ông Chú Của Tôi?

Triệu Hựu Đình và Lưu Hạo Tồn sẽ trở thành 'bản remake' của Lee Sun Gyun và IU trong Ông Chú Của Tôi?

Mới đây, mạng xã hội xứ Hàn lan truyền thông tin bộ phim My Mister (Ông Chú Của Tôi) từng do IU và Lee Sun Gyun đóng chính nổi đình đám vào năm 2018 sẽ được Trung Quốc mua bản quyền làm lại. Theo đó hai vai diễn nam nữ chính được cho là đang thảo luận cùng Triệu Hựu Đình và Lưu Hạo Tồn.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Hạo Tồn Thành Long Trương Nghệ Mưu sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Triệu Hựu Đình và Lưu Hạo Tồn sẽ trở thành 'bản remake' của Lee Sun Gyun và IU trong Ông Chú Của Tôi?

Triệu Hựu Đình và Lưu Hạo Tồn sẽ trở thành 'bản remake' của Lee Sun Gyun và IU trong Ông Chú Của Tôi?

Lưu Hạo Tồn diễn cảnh khóc được khen ngợi hết lời ở phim trường Ly Tâm Lực, netizen xuýt xoa 'khóc rung động lòng người là có thật'

Lưu Hạo Tồn diễn cảnh khóc được khen ngợi hết lời ở phim trường Ly Tâm Lực, netizen xuýt xoa 'khóc rung động lòng người là có thật'

Cảnh quay ngọt ngào dưới tuyết như 'xé sách bước ra' của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn khiến ai nhìn cũng phải thổn thức

Cảnh quay ngọt ngào dưới tuyết như 'xé sách bước ra' của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn khiến ai nhìn cũng phải thổn thức

Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn 'tình bể bình' trong 'Ly Tâm Lực', liệu kết phim có viên mãn như nguyên tác?

Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn 'tình bể bình' trong 'Ly Tâm Lực', liệu kết phim có viên mãn như nguyên tác?

'Mưu nữ lang' Lưu Hạo Tồn cân mọi tạo hình trong phim chuyển thể 'Ly Tâm Lực'

'Mưu nữ lang' Lưu Hạo Tồn cân mọi tạo hình trong phim chuyển thể 'Ly Tâm Lực'

Lâm Nhất một tay nhấc bổng Lưu Hạo Tồn, đậm chất ngôn tình trong 'Ly Tâm Lực'

Lâm Nhất một tay nhấc bổng Lưu Hạo Tồn, đậm chất ngôn tình trong 'Ly Tâm Lực'

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 34 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê