Nghi vấn Trần Tự Dao đã ly hôn Thị đế Vương Hạo Tín

Truyền thông Hong Kong đang liên hệ với Trần Tự Dao để hỏi về tình trạng hôn nhân của nữ diễn viên và Vương Hạo Tín . Tháng 8/2022, cặp sao bị đưa tin bí mật làm thủ tục ly hôn. Sau đó, họ phủ nhận. Theo On, cuộc hôn nhân của Trần Tự Dao và Vương Hạo Tín đã không thể cứu vãn. Tuy nhiên, vì ràng buộc hợp đồng với TVB, họ chưa thể công bố.

Trang HK01 đưa tin, Trần Tự Dao vừa có động thái được cho là úp mở chuyện ly hôn. Cô nhấn yêu thích bình luận có nội dung "đã độc thân" trên mạng xã hội.

Trước đó, có tin đồn cho rằng Trần Tự Dao và Vương Hạo Tín đã âm thầm hoàn tất thủ tục, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm. Sau khi đường ai nấy đi, họ vẫn làm bạn bè, cùng san sẻ nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc con gái 10 tuổi. Chuyện cặp sao TVB đổ vỡ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Thậm chí, đây là đề tài đứng thứ 3 trong danh sách được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo.

Tuy nhiên, ngay sau đó, đại diện của tài tử họ Vương đã lên tiếng phản hồi. Người này phủ nhận chuyện vợ chồng sao phim Danh gia vọng tộc ly hôn.

Vương Hạo Tín và Trần Tự Dao kết hôn hồi 2011 sau khoảng 3 năm hẹn hò. Không lâu sau khi về chung nhà, họ chào đón con gái đầu lòng Vương Tĩnh Kiều. Tuy nhiên, từ năm 2016, hôn nhân của cặp sao liên tục vấp phải những tin đồn rạn nứt, ly thân khi tài tử sinh năm 1983 năm lần bảy lượt vướng nghi vấn ngoại tình với các sao nữ như: Tạ Chỉ Huệ, Huỳnh Tâm Dĩnh, Thái Tư Bối, Trần Vỹ Kỳ, Giang Gia Mẫn…

Sau cú sốc hôn nhân rạn nứt, Trần Tự Dao quay lại đóng phim và được giới giải trí đón nhận. Năm 2022, cô nhận giải Nữ diễn phụ xuất sắc với phim Con chúng mình là nhất.

Vương Hạo Tín được biết đến qua các phim như Công chúa giá đáo, Pháp võng truy kích, Đại luật sư tranh tài, Đội hành động liêm chính 2014, Cảnh sát siêu năng, Bước qua ranh giới, Sóng gió gia tộc 3, Sàn đấu huynh đệ, Quái kiệt siêu hạng... Nam diễn viên được xem là "ngỗng đẻ trứng vàng" cho TVB vài năm qua. Ngôi sao này đã hai lần giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc (Thị đế). Vương Hạo Tín cũng là nghệ sĩ nam được trả cát-xê cao bậc nhất tại TVB. Hiện tại, anh tập trung sự nghiệp ở thị trường giải trí đại lục.