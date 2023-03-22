Nghi vấn Trần Tự Dao đã ly hôn Thị đế Vương Hạo Tín

Sao quốc tế 22/03/2023 20:45

Mới đây, cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về cuộc hôn nhân của Trần Tự Dao và Vương Hạo Tín.

Trang HK01 đưa tin, Trần Tự Dao vừa có động thái được cho là úp mở chuyện ly hôn. Cô nhấn yêu thích bình luận có nội dung "đã độc thân" trên mạng xã hội.

Truyền thông Hong Kong đang liên hệ với Trần Tự Dao để hỏi về tình trạng hôn nhân của nữ diễn viên và Vương Hạo Tín. Tháng 8/2022, cặp sao bị đưa tin bí mật làm thủ tục ly hôn. Sau đó, họ phủ nhận. Theo On, cuộc hôn nhân của Trần Tự Dao và Vương Hạo Tín đã không thể cứu vãn. Tuy nhiên, vì ràng buộc hợp đồng với TVB, họ chưa thể công bố.

Nghi vấn Trần Tự Dao đã ly hôn Thị đế Vương Hạo Tín - Ảnh 1

Trước đó, có tin đồn cho rằng Trần Tự Dao và Vương Hạo Tín đã âm thầm hoàn tất thủ tục, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm. Sau khi đường ai nấy đi, họ vẫn làm bạn bè, cùng san sẻ nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc con gái 10 tuổi. Chuyện cặp sao TVB đổ vỡ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Thậm chí, đây là đề tài đứng thứ 3 trong danh sách được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo.

 

Tuy nhiên, ngay sau đó, đại diện của tài tử họ Vương đã lên tiếng phản hồi. Người này phủ nhận chuyện vợ chồng sao phim Danh gia vọng tộc ly hôn.

Nghi vấn Trần Tự Dao đã ly hôn Thị đế Vương Hạo Tín - Ảnh 2

Vương Hạo Tín và Trần Tự Dao kết hôn hồi 2011 sau khoảng 3 năm hẹn hò. Không lâu sau khi về chung nhà, họ chào đón con gái đầu lòng Vương Tĩnh Kiều. Tuy nhiên, từ năm 2016, hôn nhân của cặp sao liên tục vấp phải những tin đồn rạn nứt, ly thân khi tài tử sinh năm 1983 năm lần bảy lượt vướng nghi vấn ngoại tình với các sao nữ như: Tạ Chỉ Huệ, Huỳnh Tâm Dĩnh, Thái Tư Bối, Trần Vỹ Kỳ, Giang Gia Mẫn…

Sau cú sốc hôn nhân rạn nứt, Trần Tự Dao quay lại đóng phim và được giới giải trí đón nhận. Năm 2022, cô nhận giải Nữ diễn phụ xuất sắc với phim Con chúng mình là nhất.

Vương Hạo Tín được biết đến qua các phim như Công chúa giá đáo, Pháp võng truy kích, Đại luật sư tranh tài, Đội hành động liêm chính 2014, Cảnh sát siêu năng, Bước qua ranh giới, Sóng gió gia tộc 3, Sàn đấu huynh đệ, Quái kiệt siêu hạng... Nam diễn viên được xem là "ngỗng đẻ trứng vàng" cho TVB vài năm qua. Ngôi sao này đã hai lần giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc (Thị đế). Vương Hạo Tín cũng là nghệ sĩ nam được trả cát-xê cao bậc nhất tại TVB. Hiện tại, anh tập trung sự nghiệp ở thị trường giải trí đại lục.

Thư Kỳ rạng rỡ khoe vòng eo quyến rũ ở độ tuổi tứ tuần, xứng danh 'nữ diễn viên có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang'

Thư Kỳ rạng rỡ khoe vòng eo quyến rũ ở độ tuổi tứ tuần, xứng danh 'nữ diễn viên có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang'

Mới đây, Thư Kỳ nhận được sự quan tâm khi nữ diễn viên tham dự một sự kiện của Michael Kors tại thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạo Tín Trần Tự Dao sao hoa ngữ sao châu á Vương Hạo Tín ly hôn

TIN LIÊN QUAN

Thư Kỳ rạng rỡ khoe vòng eo quyến rũ ở độ tuổi tứ tuần, xứng danh 'nữ diễn viên có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang'

Thư Kỳ rạng rỡ khoe vòng eo quyến rũ ở độ tuổi tứ tuần, xứng danh 'nữ diễn viên có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang'

Bà xã Lý Á Bằng bất bình khi con riêng của chồng được đối xử thiên vị

Bà xã Lý Á Bằng bất bình khi con riêng của chồng được đối xử thiên vị

Vụ bố chồng chủ mưu sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng: Hậu quả của việc lách luật thuế

Vụ bố chồng chủ mưu sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng: Hậu quả của việc lách luật thuế

'Tình địch' Bạch Lộc có màn 'phụ lấn át chính' Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ

'Tình địch' Bạch Lộc có màn 'phụ lấn át chính' Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ

Netizen lại xuýt nhận nhầm Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng khi diện cùng một kiểu áo

Netizen lại xuýt nhận nhầm Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng khi diện cùng một kiểu áo

Tác phẩm của Lưu Diệc Phi và Vương Sở Nhiên tạo hiệu ứng tốt nhưng vẫn 'lép vế' trước nữ diễn viên này

Tác phẩm của Lưu Diệc Phi và Vương Sở Nhiên tạo hiệu ứng tốt nhưng vẫn 'lép vế' trước nữ diễn viên này

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới