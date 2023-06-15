Netizen 'cười xỉu' với khoảnh khắc Châu Thâm chung khung hình với fan, y hệt một gia đình thực thụ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc ca sĩ Châu Thâm trong đồng phục học sinh Thái Lan chụp hình cùng fan khi quay show Keep Running. Chuyện không có gì để nói nếu một cư dân mạng cho rằng nhìn y hệt một gia đình dẫn con trai đi nhập học.
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Những ngày qua, dàn sao nổi tiếng của chương trình thực tế Keep Running phiên bản Trung đã đổ bộ vào xứ sở chùa Vàng để ghi hình cho các tập đặc biệt. Cư dân mạng đã được dịp xôn xao trước visual sáng bừng của dàn sao nổi tiếng Cbiz và Kbiz trong trang phục của Thái Lan.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc ca sĩ Châu Thâm trong đồng phục học sinh Thái Lan chụp hình cùng fan. Chuyện không có gì để nói nếu một cư dân mạng cho rằng nhìn y hệt một gia đình dẫn con trai đi nhập học. Thậm chí, nhiều khán giả còn trêu đùa nếu không nhìn dòng chú thích thì họ còn tưởng họ là một gia đình thật vì ngoại hình khá nhỏ bé của Châu Thâm như học sinh thực thụ. Khoảnh khắc này đã khiến netizen một phen cười xỉu và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Châu Thâm được mệnh danh là ‘ông hoàng nhạc phim’ tại Trung Quốc. Anh sở hữu chất giọng lạ hiếm có và là cái tên được các đài truyền hình tranh giành. Mỗi lần lên sân khấu, Châu Thâm khoe chất giọng lạ phản nam cao quý hiếm, biến hóa đa dạng trong từng tiết mục. Nhờ giọng hát độc đáo, Châu Thâm thể hiện được nhiều ca khúc có quãng vực rất cao nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo, mềm mại.
Vào năm 2014, khi về nước, Châu Thâm gia nhập ngành giải trí thông qua cuộc thi The Voice. Năm 2016, anh thể hiện ca khúc Đại ngư, ca khúc chủ đề cho phim Đại Ngư Hải Đường và nhanh chóng trở thành giọng ca nổi tiếng top đầu. Được biết, cát-xê một lần thể hiện nhạc phim của Châu Thâm là 2 triệu NDT (hơn 7.2 tỷ đồng), thuộc hàng cao nhất tại giới giải trí Hoa ngữ.
Bên cạnh thành tựu về âm nhạc, Châu Thâm còn được yêu thích với tính cách hài hước khi tham gia show giải trí như Keep Running, Thanh Xuân Hoàn Du Ký. Anh được mời làm giám khảo show Sáng Tạo Doanh 2021.