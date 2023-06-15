Netizen 'cười xỉu' với khoảnh khắc Châu Thâm chung khung hình với fan, y hệt một gia đình thực thụ

Những ngày qua, dàn sao nổi tiếng của chương trình thực tế Keep Running phiên bản Trung đã đổ bộ vào xứ sở chùa Vàng để ghi hình cho các tập đặc biệt. Cư dân mạng đã được dịp xôn xao trước visual sáng bừng của dàn sao nổi tiếng Cbiz và Kbiz trong trang phục của Thái Lan.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc ca sĩ Châu Thâm trong đồng phục học sinh Thái Lan chụp hình cùng fan. Chuyện không có gì để nói nếu một cư dân mạng cho rằng nhìn y hệt một gia đình dẫn con trai đi nhập học. Thậm chí, nhiều khán giả còn trêu đùa nếu không nhìn dòng chú thích thì họ còn tưởng họ là một gia đình thật vì ngoại hình khá nhỏ bé của Châu Thâm như học sinh thực thụ. Khoảnh khắc này đã khiến netizen một phen cười xỉu và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.