Anson Lo (Lư Hãn Đình) là thành viên nổi tiếng bậc nhất nhóm Mirror. Sau khi chứng kiến bạn thân Lý Khải Ngôn bị tai nạn, anh ám ảnh tâm lý và phải đi điều trị.

Vụ việc 2 vũ công gặp tai nạn bị màn hình LED khổng lồ rơi thẳng vào người tại buổi biểu diễn của nhóm nhạc nam của Hong Kong trong tối ngày 28/7 vừa qua đã gây chấn động khắp châu Á. Trong đó, 1 vũ công là A Phong bị thương nhẹ hơn đã được đưa về nhà tiếp tục chăm sóc. Tuy nhiên, nạn nhân khác là Lý Khải Ngôn, người bị màn hình 600 kg rơi thẳng vào đầu, đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Lý Khải Ngôn có thể tự thở mà không cần máy thở, nhưng không cảm nhận được tứ chi khi được đưa đi cấp cứu. Hiện tại, Lý Khải Ngôn đã tỉnh táo. Tuy nhiên, Hứa Đức Long - một bác sĩ khoa phục hồi chức năng tại bệnh viện cho biết vũ công họ Lý bị chấn thương nặng ở đầu và cổ: "Trong trường hợp bị gãy đốt sống cổ ở vị trí cao hơn, có thể dẫn tới tình trạng bệnh nhân bị khó thở".

Ngày 15/9, trang HK01 đưa tin nam ca sĩ Anson Lo (Lư Hãn Đình) bị bắt gặp đi điều trị tâm lý sau hơn một tháng xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng trong đêm biểu diễn. Anh trốn tránh sự chú ý của truyền thông, được quản lý kín đáo đưa đến nơi chữa bệnh. Lư Hãn Đình và vũ công Lý Khải Ngôn là bạn thân. Lư Hãn Đình sốc tâm lý khi chứng kiến bạn bị thương nặng. Ảnh: Sina. Trước đó, Lư Hãn Đình hoảng loạn tâm lý khi chứng kiến bạn thân Lý Khải Ngôn bị màn hình 600 kg rơi xuống đầu, anh đã phải nhập viện điều trị một thời gian. Hiện tại, nam ca sĩ không thể chợp mắt. Lư Hãn Đình luôn nghĩ về sự việc đã xảy ra và cảm thấy không an toàn.

Sau sự cố, các hoạt động nghệ thuật Lư Hãn Đình đều bị hoãn lại vì sức khỏe của nam nghệ sĩ không đảm bảo. Trước đó, Lư Hãn Đình dự định đóng chính trong bộ phim Cao ốc Trùng Khánh, nhưng anh đã phải tạm dừng vô thời hạn. Lư Hãn Đình cũng cho biết anh đã đến bệnh viện để thăm bạn thân Lý Khải Ngôn. Lý Khải Ngôn và nam ca sĩ Lư Hãn Đình (Anson Lo) là bạn thân Bên cạnh đó, nhóm Mirror cũng phải hủy bỏ 8 đêm diễn còn lại trong tour sau khi xảy ra sự cố. Có hàng trăm nghìn người hâm mộ đã ký tên yêu cầu ban tổ chức phải đảm bảo an toàn cho các thành viên. Ngày 16/9, ban tổ chức bắt đầu tiến hành trả lại tiền vé cho khán giả. Ngày 28/7, trong buổi biểu diễn của Mirror, sự cố khiến màn hình LED 600 kg rơi xuống sân khấu làm hai vũ công bị thương. Trương Tử Phong được rời bệnh viện sớm, nhưng cũng phải điều trị tâm lý. Vụ rơi màn hình trong đêm nhạc của nhóm Mirror bị đánh giá là "thảm kịch kinh hoàng" của giới giải trí Hương Cảng. Ảnh: Sina. Nạn nhân Lý Khải Ngôn bị thương tích nặng dẫn tới xuất huyết não, gãy đốt sống cổ thứ 4, lệch đốt sống cổ thứ 5 và liệt tứ chi. Vũ công Lý Khải Ngôn có thể bị liệt toàn thân vĩnh viễn sau tai nạn. Lý Khải Ngôn đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ nhưng cơ hội hồi phục mong manh. Gia đình nam vũ công chia sẻ các bác sĩ chẩn đoán 95% khả năng anh bị liệt, không thể đi lại bình thường và chắc chắn phải từ bỏ niềm đam mê vũ đạo. Ngoại trừ các phương pháp tây y, gia đình Lý Khải Ngôn đã đưa anh đi châm cứu để tìm kiếm hy vọng, song kết quả không khả quan. Theo HK01, nguyên nhân khiến màn hình rơi xuống được xác định là do dây cáp bị mòn và đứt trong quá trình biểu diễn. Các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra và truy cứu trách nhiệm. Giám đốc sản xuất chương trình, đạo diễn sân khấu là những người đầu tiên được nhắc tới trong quá trình thu thập chứng cứ. Theo đó, họ phải chịu trách nhiệm vì đã không kiểm tra kỹ tính an toàn của buổi biểu diễn.

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