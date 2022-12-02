Nam ca sĩ nổi tiếng đối diện với nguy cơ mù lòa vì xem World Cup

Nam ca sĩ người Trung Quốc La Trung Húc đã bị thương nghiêm trọng ở mắt sau khi cùng bạn thi đấu đá bóng.

Trang 163 đưa tin, mới đây tài tử La Trung Húc đã nhập viện với vết thương nghiêm trọng ở mắt. Võng mạc của nam ca sĩ bị bong ra khiến anh không thể nhìn thấy gì.

La Trung Húc bị bạn đá bóng trúng vào mắt - Ảnh: Internet

Chia sẻ về nguyên nhân của sự việc, La Trung Húc cho biết sau khi xem trận đấu của Argentina tại World Cup, anh cảm thấy rất phấn khích nên rủ một người bạn đến phòng tập để đá bóng. Tuy nhiên, trong lúc cả hai đang vui vẻ thì nam ca sĩ bị đá bóng trúng vào mắt dẫn đến chấn thương trên.

Bác sĩ điều trị cho La Trung Húc cho biết: "Tình trạng bị thương của anh ấy rất nghiêm trọng, khó có thể bình phục hoàn toàn, nặng nhất có thể dẫn tới mù vĩnh viễn. Trong trường hợp hồi phục tốt, vẫn sẽ để lại di chứng khiến thị lực suy giảm".

Sinh năm 1969, La Trung Húc là một ca sĩ có danh tiếng "không phải dạng vừa" tại Trung Quốc và từng được mệnh danh là "Tứ đại ca vương của Đại lục". Với tên tuổi của mình, nam nghệ sĩ đã tổ chức nhiều show diễn khắp Trung Quốc và cả xuất hiện trên các sân khấu của đài trung ương. Tuy nhiên, vài năm gần đây anh ít hoạt động nghệ thuật mà dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống.

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