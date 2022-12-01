Cha con đạo diễn nổi tiếng Lý An 'cầm trịch' phim về cuộc đời của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long

Trong bộ phim về Lý Tiểu Long sắp tới, Lý An sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn còn con trai ông sẽ tự mình hóa thân vào vị huyền thoại võ thuật này.

Trang Variety đưa tin, đạo diễn nổi tiếng Lý An sẽ chỉ đạo tác phẩm về cuộc đời của Lý Tiểu Long với vai chính sẽ do con trai Lý An - Lý Thuần (Mason Lý) đảm nhận. Tác phẩm được chấp bút bởi nhóm biên kịch bao gồm Jean Castelli, Alex Law, Mabel Cheung và Wells Tower. Dan Futterman sẽ chịu trách nhiệm chuyển thể kịch bản. Lawrence Grey, Shannon Lee, Lý An, Ben Everard và Brian Bell sẽ đóng vai trò là nhà sản xuất.

Đạo diễn Lý An cảm thấy thôi thúc phải kể câu chuyện về Lý Tiểu Long - Ảnh: Internet

"Lý Tiểu Long được chấp nhận không hoàn toàn là người Mỹ hay hoàn toàn là người Trung Quốc, ông là cầu nối giữa Đông và Tây, người đã giới thiệu võ thuật Trung Quốc với thế giới, một nhà khoa học chiến đấu và một nghệ sĩ biểu diễn mang tính biểu tượng. Lý Tiểu Long đã cách mạng hóa cả võ thuật và điện ảnh hành động.

Tôi cảm thấy thôi thúc phải kể câu chuyện về con người độc đáo, xuất sắc này - người nhờ làm việc chăm chỉ không mệt mỏi, đã biến những giấc mơ tưởng như không thể thành hiện thực." - Lý An phát biểu.

Lý Tiểu Long qua đời khi mới chỉ 32 tuổi ở năm 1973, trước đó ông từng làm việc tại Hollywood với tư cách là một diễn viên, đạo diễn và chuyên gia võ thuật. Đương thời, công chúng biết đến vị huyền thoại võ thuật này qua nhiều tác phẩm như Fist Of Fury, Enter The Dragon và The Way Of the Dragon cũng như phim truyền hình The Green Hornet vào những năm cuối thập niên 1960 và đầu 1970.

Trước khi nhận vai diễn lớn này, Lý Thuần đã bắt đầu đóng phim vào năm 2011 với các tác phẩm ấn tượng như Billy Lynn's Long Halftime Walk và The Hangover Part II hay Stand By Me. Đạo diễn Lý An đã đặt nhiều kỳ vọng vào cậu con trai của mình trong dự án về Lý Tiểu Long.

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