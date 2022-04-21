Cuộc phỏng vấn chưa từng được công bố của Jackie Chan và 'mối lương duyên' với Lý Tiểu Long

Quay trở lại với bộ phim ‘The Young Monster’ (tạm dịch: Bậc thầy trẻ), tôi đã chiến đấu với nhiều người. Có vẻ như không còn những gương mặt mới để đọ tài cân sức, vì tôi đã chiến đấu với tất cả những kẻ lớn nhất và tồi tệ nhất ở châu Á rồi.

Trong những đoạn trích xuất từ cuộc phỏng vấn cuối cùng chưa được công bố vào năm 1997, Jackie Chan thẳng thắn phản ánh về một số bộ phim từ "Thời đại vàng" của anh ấy vào những năm 1980 và đầu những năm 1990. Trong các phần trước, siêu sao hành động của Hồng Kông đã nói về những ngày đầu của mình với tư cách là một người đóng thế, làm việc cùng với Bruce Lee (Lý Tiểu Long), định hình phong cách chiến đấu của riêng mình, việc tạo ra dự án A, phát minh ra điệu di chuyển Drunken Master Kung Fu, và cách anh ta tận dụng tối đa mọi cơ hội để tiếp tục sự nghiệp của mình.

Đối với ‘Áo giáp của Chúa’, để làm một cái gì đó khác biệt, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chiến đấu với bốn người phụ nữ da đen, họ là những người rất thuần thục về kĩ thuật võ Karate.

Tôi luôn cố gắng làm một cái gì đó mới mẻ hơn, và điều đó làm cho việc tìm ai đó để chiến đấu cho mỗi bộ phim mới là một thử thách vô cùng khó khăn.

Anh đã làm thế nào để biên đạo lại những cảnh chiến đấu?

Chà, bạn có thể xem lại những cảnh chuyển động chậm để có thể nhìn được rằng – sự thật những người phụ nữ trong trận đánh tất cả đều là đàn ông. Những người phụ nữ có kĩ năng rất tốt trong chuyện đánh đấm, nhưng họ lại không phù hợp để diễn trên màn ảnh lớn được, cũng như nó hoàn toàn khác so với việc bạn tham gia vào một cuộc thi về đánh đấm.

Họ không thể có được nhịp điệu ngay lập tức để đánh nhau, họ chỉ là quá vội vã cho việc đó. Vì vậy, cuối cùng tôi đã mặc quần áo để vào vai những người đóng thế trong quần áo của phụ nữ và sử dụng chúng. Những người phụ nữ đang ở trong cảnh quay cận cảnh nhưng những trận đánh ấy thực sự được thực hiện bởi đội của tôi.

‘Ông Canton và Lady Rose’ là một tác phẩm phim thú vị của anh – nó có nhiều yếu tố kịch tính nghẹt thở, dù cho các mảnh ghép hành động vẫn rất ư là tuyệt vời.

Tôi đã thực hiện bộ phim đó vì tôi muốn ‘khoe’ cho mọi người thấy. Bởi vì vào thời điểm ấy có rất nhiều tin đồn thất thiệt xoay quanh về tôi.

Mọi người nói tôi không thể hành động, tôi không có kiến ​​thức về các kỹ thuật điện ảnh, và tất cả những gì tôi có thể làm là chiến đấu. Điều đó khiến tôi tức giận, vì vậy tôi quyết định làm một bộ phim với những người quay phim giỏi như vậy để khán giả Châu Á sẽ có thể ‘há hốc mồm’ vì những gì tôi có thể tạo ra cho họ.

Bộ phim ấy là một bộ phim ‘ngốn’ nhiều tiền nhất mà tôi đã từng sản xuất, vì đó tôi có thể có được những thiết bị quay xịn nhất đến từ nước ngoài để đáp ứng cho những cảnh quay trong phim. Tôi có những kỹ thuật viên tốt nhất và phi hành đoàn tốt nhất. Ngay cả những vai trò nhỏ hơn cũng được thủ vai bởi những ngôi sao lớn như Jacky Cheung (Trương Học Hữu).

Anh cảm thấy như thế nào về ngành công nghiệp phim ngày nay?

Thật ra, tôi cảm thấy tôi có một chút gì đó hơi ngu ngốc, vì nó thực sự chỉ có một vài người chỉ trích tôi về những gì tôi đã làm. Vì vậy, tôi đã làm cả bộ phim đó chỉ để gây ấn tượng với những người như vậy. Thật điên rồ phải không nào!

Bộ phim ‘First Strike’ (tạm dịch: Cuộc tấn công đầu tiên) thường bị chỉ trích, nhưng chuỗi hành động trên chiếc thang là một trong những cảnh hành động tốt nhất của anh. Điều đó được thực hiện như thế nào?

Tôi luôn cố gắng làm một cái gì đó mới, và đôi khi chính điều đó là một khó khăn lớn đối với tôi. Người Mỹ thích xem tôi chiến đấu, nhưng bây giờ ở châu Á, khán giả thích những thứ như rượt đuổi trên ván trượt tuyết, đuổi nhau dưới nước và các hiệu ứng đặc biệt khác hơn bình thường. Việc kết hợp sự hài lòng giữa 2 nền văn hóa khác nhau vào trong 1 bộ phim khiến tôi suy nghĩ về nó rất nhiều. Nếu tôi không có bất kỳ ý tưởng hay nào, tôi có xu hướng nhìn xung quanh, nhìn vào các vật thể vật lý để truyền cảm hứng cho tôi. Đối với ‘Cuộc tấn công đầu tiên’, tôi nhìn xung quanh và nhìn thấy một cái thang và - vâng! - Tôi có một ý tưởng. Tôi nghĩ rằng người Mỹ thực sự thích cảnh thang đó, nhưng người châu Á có thể sẽ cảm thấy không quá ấn tượng, cũng như họ đã biết tôi có thể sẽ thực hiện những cảnh như thế.

Anh thực sự đã thay đổi hoàn toàn kể từ bộ phim Crime Story, đó là một bộ phim truyền hình - một câu chuyện về chàng cảnh sát không dễ bị đánh bại mà không có bất kỳ một chi tiết hài hước nào.

Tôi nhận ra rằng tôi không thể đơn giản trở thành một chiến binh suốt quãng đời của mình được, đó là lý do tại sao tôi làm nên bộ phim ‘Câu chuyện về tội ác (Crime Story)’ và ‘Tội phạm thành phố (City Hunter)’. Tôi nhận ra rằng tôi phải phát triển bản thân như một diễn viên thực thụ. Tôi nhìn vào rất nhiều kịch bản khác nhau để xem những hướng đi tiếp theo. Tôi muốn thay đổi hoàn toàn hình ảnh của mình với những bộ phim này.

Tôi thực sự ngưỡng mộ Steven Spielberg, tôi nghĩ mình là một thiên tài, và tôi thích cách anh ấy sẽ chỉ đạo tất cả các thể loại phim khác nhau. Tôi quyết định làm một cái gì đó hoàn toàn khác với câu chuyện tội phạm - tôi không cười nữa và nó sẽ càng kịch tính hơn. Tôi tiếp tục thay đổi, như tôi muốn làm tất cả mọi thứ mình có thể.

Anh có đề cập đến một nghệ sĩ hài kịch câm nổi tiếng Buster Keaton như một nguồn cảm hứng, nhưng anh đã thực sự xem bất kỳ một bộ phim nào của anh ấy khi anh bắt đầu làm việc tại Hồng Kông chưa?

Chà, tôi đã có chia sẻ rằng tôi đã ‘học’ được từ Buster Keaton, nhưng để nói sự thật thì, tôi chưa bao giờ ‘học’ được gì từ Buster Keaton cả! Tôi đánh giá cao anh ấy bây giờ, nhưng tôi cũng đã xem phim của anh ấy rất nhiều rồi ấy chứ.

Mọi người ở Mỹ đều thích Buster Keaton, anh ấy là ‘anh hùng hài kịch’ của mọi người. Nhiều người nói tôi giống như Buster Keaton, và hỏi tôi có học được gì từ anh ấy hay không, vì vậy tôi vừa mới nói có. Điều ấy cũng tương tự với Gen Kelly. Nhưng làm thế nào tôi có thể xem được những bộ phim ấy trong quá khứ? Làm thế nào khi chúng tôi không thể có được những công nghệ tân tiến hơn như video khi tôi bắt đầu vào quá trình làm phim.

Khi tôi đang làm về bộ phim Young Master (tạm dịch: bậc thầy trẻ), tôi chỉ tạo ra tất cả những thứ gì có thể nghĩ được trong đầu - thực tế, tôi đã lặp lại điều đó trong bộ phim Fearless Hyena. Tôi đã làm những việc đó trong suốt quãng đời của mình, và đột nhiên công nghệ video xuất hiện, và đội Chỉnh sửa của tôi đã gửi cho tôi một số bộ phim của Buster Keaton để xem. Tôi nghĩ, wow, điều đó thực sự trông giống như những gì tôi đang làm!

Làm thế nào để anh định nghĩa được một bộ phim mang mác ‘Jackie Chan’?

Một bộ phim Jackie Chan là một bộ phim hài hành động với rất nhiều yếu tố bổ sung. Bạn có thể thấy rất nhiều cảnh hành động, nhưng không hề có những cảnh bạo lực thật - trên thực tế, so với phim Mỹ thì những cảnh bạo lực trong phim của tôi là không hề có. Kèm theo đó không có những trò đùa về giới tính hay những câu bông đùa ‘dơ bẩn’.

Tôi hoàn toàn không tuân theo xu hướng, tôi có phong cách riêng của mình, và tôi tuân theo điều đó. Điều đó đã khiến tôi nổi tiếng trong 20 năm, vì vậy phải có một cái gì đó trong đó mới khiến cho khản giả nhớ đến cái tên của tôi.

Những bộ phim vui vẻ đời thường, và thường có một mô típ đơn giản về ‘người tốt và kẻ xấu’. Vào cuối một bộ phim Jackie Chan, bạn sẽ rời khỏi rạp chiếu phim với một cảm giác thoải mái dễ chịu. Bạn có thể nhanh chóng quên đi câu chuyện của bộ phim, nhưng bạn sẽ không bao giờ quên tôi, Jackie Chan!