Mỹ nam Phong Thần Tam Bộ Khúc đang bí mật hẹn hò với một nữ ca sĩ hơn 7 tuổi?

Sao quốc tế 10/10/2023 08:45

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin mỹ nam Phong Thần Tam Bộ Khúc được cho là đang bí mật hẹn hò với một nữ ca sĩ hơn 7 tuổi.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc được cho là Trần Mục Trì đang bí mật hẹn hò với ‘đàn chị’ hơn 7 tuổi – Trần Băng. Theo đó, cả 2 được paparazzi bắt gặp cùng nhau đi ăn mỳ, tay trong tay thân mật đi dạo trung tâm thương mại và còn đi mua nhẫn.

Mỹ nam Phong Thần Tam Bộ Khúc đang bí mật hẹn hò với một nữ ca sĩ hơn 7 tuổi? - Ảnh 1Mỹ nam Phong Thần Tam Bộ Khúc đang bí mật hẹn hò với một nữ ca sĩ hơn 7 tuổi? - Ảnh 2

Trước đó, Trần Mục Trì và Trần Băng đã không ít lần để lộ bằng chứng ngầm hẹn hò. Theo đó, vào dịp Tết Trung thu năm nay, Trần Băng đã viết lên trang cá nhân ‘Đã bí mật mang mặt trăng về nhà’. Được biết, chữ mặt trăng đồng âm với tên thật của Trần Mục Trì là Trần Hải Lượng.

Mỹ nam Phong Thần Tam Bộ Khúc đang bí mật hẹn hò với một nữ ca sĩ hơn 7 tuổi? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, người đại diện của Trần Mục Trì cũng bị phát hiện rời khỏi xe của Trần Băng. Thậm chí, mẹ của Trần Băng cũng để icon yêu thích trên một số post đề cập đến Trần Mục Trì. Mặc dù Trần Mục Trì và Trần Băng vẫn chưa lên tiếng xác nhận về việc hẹn hò nhưng thông tin này vẫn đang gây xôn xao cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mỹ nam Phong Thần Tam Bộ Khúc đang bí mật hẹn hò với một nữ ca sĩ hơn 7 tuổi? - Ảnh 4Mỹ nam Phong Thần Tam Bộ Khúc đang bí mật hẹn hò với một nữ ca sĩ hơn 7 tuổi? - Ảnh 5

Trần Mục Trì sinh năm 1997, gây chú ý gần đây với các dự án điện ảnh lẫn truyền hình. Anh chàng có ngoại hình rắn rỏi, đôi mắt cuốn hút, được gọi là ‘tiểu Bành Vu Yến’. Với vai diễn thái tử Ân Giao trong bom tấn điện ảnh Phong Thần Tam Bộ Khúc, anh chàng được đánh giá cao về nhan sắc lẫn diễn xuất. Đây cũng là tác phẩm đầu tay đánh dấu bước chân vào giới nghệ thuật của Trần Mục Trì.

Mỹ nam Phong Thần Tam Bộ Khúc đang bí mật hẹn hò với một nữ ca sĩ hơn 7 tuổi? - Ảnh 6

Số lượng phim của Trần Mục Trì không nhiều trong đó có phim chuyển thể đam mỹ Sơn Hà Biểu Lý khó lên sóng do lệnh cấm. Tuy nhiên, anh chàng được biết đến nhiều với vai diễn hoàng tử ma giới Trào Phong si tình trong phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường vừa lên sóng vào đầu năm 2023.

Mỹ nam Phong Thần Tam Bộ Khúc đang bí mật hẹn hò với một nữ ca sĩ hơn 7 tuổi? - Ảnh 7

Trần Băng sinh năm 1990, được biết đến là một nữ ca sĩ Trung Quốc. Năm 2014, tại mùa thứ ba của The Voice Trung Quốc trên sóng Đài truyền hình Chiết Giang, cô đã xếp thứ 4 trong đội Na Anh, và cuối cùng thất bại trước Trương Bích Thần và giành được vị trí thứ 8 chung cuộc. Gần đây, cô gây chú ý khi tham gia chương trình Đạp Gió 2023'.

Mỹ nam Phong Thần Tam Bộ Khúc đang bí mật hẹn hò với một nữ ca sĩ hơn 7 tuổi? - Ảnh 8Mỹ nam Phong Thần Tam Bộ Khúc đang bí mật hẹn hò với một nữ ca sĩ hơn 7 tuổi? - Ảnh 9

Về đời tư, Trần Băng có cha là chủ tịch của một tập đoàn lớn Hải Nam Ngân Đạt với hơn 20 chi nhánh tại Trung Quốc. Chính vì thế, cô được xem là một phú nhị đại đích thực. Cô từng có 1 cuộc hôn nhân chóng vánh từ năm 2013 và nhanh chóng kết thúc vào 1 năm sau đó.

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