MC quốc dân công khai tình cảm với Dương Tử, hóa ra mối duyên đã có từ nhiều năm về trước

Trưa 25/12, mạng xã hội dậy sóng trước hot search: “Hà Cảnh - Dương Tử 20 năm trước”, kèm theo đó là loạt bình luận có cánh của netizen. Sau 20 năm kể từ màn hợp tác trong phim Nhật Ký Nữ Sinh, cả hai có dịp tái hợp trong một hoàn cảnh rất đặc biệt.

Được biết, 20 năm trước, nam MC và sao nữ Trường Tương Tư từng hợp tác với nhau trong bộ phim "Nhật Ký Nữ Sinh". Dương Tử từng nói rằng "thầy Hà" chính là nam chính đầu tiên của mình vì "Nhật Ký Nữ Sinh" là bộ phim điện ảnh đầu tay của cô.

Được biết, Hà Cảnh chính là người thể hiện nhạc phim Muốn Mãi Mãi Yêu do Dương Tử đóng chính, sắp ra mắt trong thời gian tới. Mối duyên của cả hai trở thành đề tài nóng trong cộng đồng mạng và được cư dân mạng vô cùng thích thú.

20 năm sau, Thầy Hà một lần nữa xuất hiện trong phim của Dương Tử nhưng ở một cương vị hoàn toàn khác - vẫn là những người anh em tốt luôn giúp đỡ lẫn nhau.

Nhạc phim Muốn Mãi Mãi Yêu, do Dương Tử và em trai Phạm Băng Băng đóng chính do Hà Cảnh thể hiện được đánh giá vô cùng tình cảm với ca từ nhẹ nhàng, ngọt ngào. Đáng chú ý, trong đoạn clip nhá hàng nhạc phim, hình ảnh Hà Cảnh và Dương Tử trong phim Nhật Ký Nữ Sinh cũng xuất hiện.

Dự án Muốn Mãi Yêu kể về nhóm bạn 6 người bao gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực (Phạm Thừa Thừa), Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi và Quan Siêu. Họ chơi thân với nhau từ năm 6 tuổi nhưng đến một ngày, mối quan hệ giữa họ lại phát sinh biến cố.

Nhiều năm sau, Quan Siêu kết hôn và đó là thời điểm nhóm bạn thân thiết năm nào đoàn tụ. Lúc này, họ đều đã trưởng thành, đạt được thành tựu nhưng lại che giấu vết thương lòng trong quá khứ. Sau tất cả, liệu mối quan hệ giữa họ có được hàn gắn để quay trở lại như xưa?