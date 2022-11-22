Lý Hiểu Phong tiết lộ quá trình Lưu Khải Ưy 'cưa đổ' mình như trong phim ngôn tình khiến netizen cực kỳ thích thú

Ngày 18/11, Lưu Khải Uy chính thức xác nhận hẹn hò nữ diễn viên Lý Hiểu Phong với truyền thông. Trái ngược với dự đoán của nhiều người, chuyển tình của cặp đôi được ủng hộ nhiệt tình từ phía người hâm mộ, đồng thời với việc có người tình mới fan Lưu Khải Uy kỳ vọng nam diễn viên sẽ có sự thăng tiến mới trong sự nghiệp để lấy lại ánh hào quang khi xưa.

Cặp đôi lần đầu xuất hiện cùng nhau sau khi công khai chuyện tình cảm - Ảnh: Internet

Mới đây dân tình còn tỏ ra cực kỳ thích thú với câu chuyện của Lý Hiểu Phong khi cô nàng từng nhiều lần livestream chia sẻ chuyện đang được người đàn ông hàng xóm theo đuổi. Với việc giờ đây cô đã nên duyên với Lưu Khải Uy nhiều người tin rằng người đàn ông hàng xóm và Lý Hiểu Phong nói chính là mỹ nam họ Lưu.