Lý Hiểu Phong tiết lộ quá trình Lưu Khải Ưy 'cưa đổ' mình như trong phim ngôn tình khiến netizen cực kỳ thích thú

Netizen tỏ ra thích thú với câu chuyện Lý Hiểu Phong kể về quá trình Lưu Khải Uy tán tỉnh mình.
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Ngày 18/11, Lưu Khải Uy chính thức xác nhận hẹn hò nữ diễn viên Lý Hiểu Phong với truyền thông. Trái ngược với dự đoán của nhiều người, chuyển tình của cặp đôi được ủng hộ nhiệt tình từ phía người hâm mộ, đồng thời với việc có người tình mới fan Lưu Khải Uy kỳ vọng nam diễn viên sẽ có sự thăng tiến mới trong sự nghiệp để lấy lại ánh hào quang khi xưa.
Mới đây dân tình còn tỏ ra cực kỳ thích thú với câu chuyện của Lý Hiểu Phong khi cô nàng từng nhiều lần livestream chia sẻ chuyện đang được người đàn ông hàng xóm theo đuổi. Với việc giờ đây cô đã nên duyên với Lưu Khải Uy nhiều người tin rằng người đàn ông hàng xóm và Lý Hiểu Phong nói chính là mỹ nam họ Lưu.
Lý Hiểu Phong tiết lộ, khoảng thời gian người đàn ông hàng xóm sửa nhà khá ồn ào, ảnh hưởng đến xung quanh. Vì sợ làm phiền Lý Hiểu Phong, người này đã đặt trước tất cả các khách sạn 5 sao ở xung quanh nhà và gợi ý cô chọn ngẫu nhiên 1 khách sạn để ở tạm.
Người này còn viết một tấm thiệp cho Lý Hiểu Phong và nói rằng phụ nữ không nên giận dữ hay khó chịu. Vào một ngày mưa tháng 9, Lý Hiểu Phong chạy bộ thể dục buổi tối khá muộn và chưa về nhà. Người hàng xóm vô cùng lo lắng đã vội vã mặc đồ ngủ, đi dép lê xuống tìm cô.
Hành động này đã khiến cho người đẹp họ Lý vô cùng cảm động. Cô bày tỏ dù trưởng thành, song người đàn ông này vẫn luôn coi cô như em bé. Netizen sau khi nghe câu chuyện của cô nàng, tỏ ra cực kỳ thích thú và tỏ ra ghen tị với chuyện tình như trong phim ngôn tình của cặp đôi.