Lưu Diệc Phi tuổi đôi mươi xinh đẹp và mỏng manh hệt như một 'mối tình đầu'

Sao quốc tế 24/02/2022 13:56

Tạo hình của Lưu Diệc phi trong bộ phim được quay cách đây 12 năm khiến dân tình "đảo điên" bởi nhan sắc thanh thuần và nụ cười nhẹ nhàng nhưng vô cùng thu hút.

Cộng đồng mạng Trung Quốc gần đây lại được dịp vỡ òa với công cuộc "đào" lại hình cũ thuở xuân xanh của những nghệ sĩ nổi tiếng, lần này nghệ sĩ đó chính là Lưu Diệc Phi. Theo đó, tạo hình của nữ diễn viên trong phim Thông Cáo Tình Yêu mới đây gây sốt trở lại với vô số lời khen ngợi "có cánh".

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Tạo hình của Lưu Diệc Phi trong phim Thông Cáo Tình Yêu mới đây gây sốt trở lại với vô số lời khen ngợi từ phía netizen

Được biết, khi tham gia diễn xuất trong bộ phim này, Lưu Diệc Phi mới chỉ hai mươi nhưng nhan sắc đã đủ "hớp hồn" bất kỳ ai với làn da trắng mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười hiền lành và mái tóc đen dài thướt tha. Vậy nên, dù chỉ là ăn diện vô cùng đơn giản thì khí chất của cô cũng không hề bị che lấp đi.

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Nhiều người cho rằng Lưu Diệc Phi trong phim này chính là hình dung mối tình đầu của mọi chàng trai, hình mẫu lý tưởng nhất cho vai nữ chính trong phim ngôn tình

Qua bộ ảnh này, netizen cho rằng Lưu Diệc Phi trong Thông Cáo Tình Yêu chính là hình dung mối tình đầu của mọi chàng trai, hình mẫu lý tưởng nhất cho vai nữ chính trong phim ngôn tình. Dù trông giản dị và mong manh nhưng thần thái của cô lại khiến người xem khó có thể rời mắt được.

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Tuy được đánh giá cao về nhan sắc nhưng công chúng vẫn xem thường diễn xuất của Lưu Diệc Phi

Tuy vậy, dưới topic nói về nhan sắc của Lưu Diệc Phi cũng có rất nhiều bình luận cho rằng dù cho nữ minh tinh có yêu kiều diễm lệ tới mấy thì diễn xuất của cô vẫn cứ một màu như vậy và chẳng có chút tiến bộ nào dù đã lăn lộn trong giới phim ảnh nhiều năm.

Ảnh: Internet

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