Loạt ảnh gầy trơ xương đến ám ảnh của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Ép cân, giữ dáng để sinh tồn trong Cbiz khắc nghiệt

Sao quốc tế 19/12/2019 15:37

Không khó để chứng kiến những “bộ xương di động” ở làng giải trí xứ Trung, nhiều mỹ nhân Hoa ngữ đã phải ép cân đến mức gầy trơ xương vì những tiêu chuẩn về cái đẹp của Cbiz.

Mới đây, loạt ảnh gầy trơ xương của loạt mỹ nhân Hoa ngữ bỗng trở thành đề tài bàn tán trên Naver - trang mạng nổi tiếng xứ Hàn. Theo đó, trang thông tin này nhận định, làng giải trí xứ Trung có quy chuẩn về cái đẹp rất hà khắc, bất kể là nam hay nữ thì đều phải thật gầy.

Bên cạnh đó, những ngôi sao nổi tiếng Cbiz luôn phải chịu đựng áp lực nặng nề về cân nặng và dễ dàng trở thành tâm điểm chỉ trích nếu “phát tướng”. Chính vì vậy, hầu hết các nghệ sĩ đều bất chấp sức khỏe để nhịn ăn, tập thể dục với mong muốn trở nên hoàn hảo hơn trong mắt công chúng.

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Hình ảnh mỹ nhân ‘Diên Hy công lược” - Ngô Cẩn Ngôn gầy đến trơ xương khiến ai nấy đều phải khiếp sợ - Ảnh: Internet

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Angela Baby cũng từng ép cân đến mức lộ rõ xương ngực. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh chỉ ăn rau mỗi ngày để giữ dáng – Ảnh: Internet

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Trịnh Sảng từng khiến người hâm mộ lo lắng suốt một thời gian dài khi xuất hiện với đôi chân khẳng khiu như que củi vì giảm cân quá đà. Theo đó, nữ diễn viên ‘Yêu em từ cái nhìn đầu tiên’ chỉ uống nước lọc mỗi ngày - Ảnh: Internet

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Dù không gầy đến xơ xác như những sao nữ trên nhưng Dương Mịch cũng thực hiện chế độ ăn kiêng vô cùng nghiêm ngặt. Cô chủ yếu dùng yến mạch và uống nước trừ bữa – Ảnh: Internet

Trước những hình ảnh này, netizen xứ Hàn cảm thấy “giật mình” khi nhiều người đẹp xứ Trung đã quá khắc nghiệt với bản thân họ để chạy theo tiêu chuẩn cái đẹp của Cbiz.

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Từ khóa:   Angela Baby Trịnh Sảng Dương Mịch

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