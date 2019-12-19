Loạt ảnh gầy trơ xương đến ám ảnh của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Ép cân, giữ dáng để sinh tồn trong Cbiz khắc nghiệt

Không khó để chứng kiến những “bộ xương di động” ở làng giải trí xứ Trung, nhiều mỹ nhân Hoa ngữ đã phải ép cân đến mức gầy trơ xương vì những tiêu chuẩn về cái đẹp của Cbiz.
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Mới đây, loạt ảnh gầy trơ xương của loạt mỹ nhân Hoa ngữ bỗng trở thành đề tài bàn tán trên Naver - trang mạng nổi tiếng xứ Hàn. Theo đó, trang thông tin này nhận định, làng giải trí xứ Trung có quy chuẩn về cái đẹp rất hà khắc, bất kể là nam hay nữ thì đều phải thật gầy.
Bên cạnh đó, những ngôi sao nổi tiếng Cbiz luôn phải chịu đựng áp lực nặng nề về cân nặng và dễ dàng trở thành tâm điểm chỉ trích nếu “phát tướng”. Chính vì vậy, hầu hết các nghệ sĩ đều bất chấp sức khỏe để nhịn ăn, tập thể dục với mong muốn trở nên hoàn hảo hơn trong mắt công chúng.
Trước những hình ảnh này, netizen xứ Hàn cảm thấy “giật mình” khi nhiều người đẹp xứ Trung đã quá khắc nghiệt với bản thân họ để chạy theo tiêu chuẩn cái đẹp của Cbiz.