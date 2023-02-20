Lộ khoảnh khắc Trần Triết Viễn 'bất lực' bị Triệu Lộ Tư 'đè đầu cưỡi cổ', lại chuyện gì đây?

Với sự góp mặt của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn , Vụng Trộm Không Thể Giấu hiện là một trong những dự án thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Từ khi bắt đầu bấm máy tới nay đã đóng máy và trong giai đoạn hậu kỳ, những hình ảnh ghi lại hậu trường của phim vẫn liên tục được cập nhật trên các mạng xã hội.

Cách đây không lâu, những hình ảnh Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn xuất hiện để ghi hình cho phân cảnh Tang Trĩ tốt nghiệp ở bối cảnh bãi biển. Cả hai liên tục có những khoảnh khắc thân mật, tình tứ như cười đùa, chụp ảnh cho nhau. Trần Triết Viễn thậm chí còn cõng và bế Triệu Lộ Tư vô cùng tự nhiên và dễ dàng.

Thế nhưng, đằng sau những hình ảnh "tan chảy" đó, ít ai biết khoảnh khắc đằng sau lại cực kỳ lầy lội của cặp đôi. Theo đó, cả Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư khá chật vật để có được phân cảnh cõng nhau lãng mạn trên bờ biển. Hình ảnh "đầu bù tóc rối" của hai kèm theo sự bất lực của mỹ nam họ Trần khiến khán giả phải bật cười thích thú.

Loạt hình ảnh không chỉ khiến khán giả thích thú vì chemistry giữa Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư mà còn giúp cặp đôi xóa tan tin đồn bất hòa cách đây không lâu. Theo đó, trên mạng xã hội từng xuất hiện loạt tin đồn cho rằng hai diễn viên chính Vụng Trộm Không Thể Giấu "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Nguồn tin này cho biết cả hai chỉ chịu tương tác cùng nhau trước ống kính, sau ống kính tỏ rõ thái độ không thân thiện.

Thế nhưng, trong loạt ảnh này, khán giả dường như có thể thấy Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Bằng chứng là cả hai vẫn rất thoải mái khi tương tác và diễn những cảnh tình cảm với nhau. Khoảnh khắc vui đùa của cặp đôi hiện vẫn đang được người hâm mộ lan truyền trên các mạng xã hội.

"Vụng trộm không thể giấu" là câu chuyện tình nhiều ngọt ngào nhưng cũng không thiếu tình tiết "ngược", của hai nhân vật Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa. Hai người phải lòng nhau từ thời cấp 2, nhưng buộc phải chia xa ở những năm tháng đại học. Sau này khi trưởng thành, Tang Trĩ là người chủ động đến bên Đoàn Gia Hứa, quyết tâm chăm sóc bảo vệ anh và thể hiện tình yêu giấu kín bấy lâu nay.