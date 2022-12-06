Sau đó không lâu, truyền thông xứ Trung chia sẻ thông tin Vụng Trộm Không Thể Giấu đã mua bản quyền chuyển thể thành phim điện ảnh đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng và các fan nguyên tác.

Sau gần 3 tháng, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đảm nhận vai chính, đã chính thức đóng máy và hiện trong thời gian hậu kỳ.

Ngay sau đó, mối quan tâm đặc biệt của nhiều người hâm mộ chính là dàn diễn viên chính sẽ tham gia trong bản điện ảnh. Theo nguồn thông tin trên mạng xã hội Weibo mới đây cho biết Tống Uy Long Và Điền Hi Vi sẽ cùng hợp tác đóng chính bản điện ảnh Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Vụng Trộm Không Thể Giấu kể về mối tình thầm kín của cô bé Tang Trĩ với người bạn thân của anh trai tên Đoàn Gia Hứa. Phải xa cách một thời gian khi "hồ ly" Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp và chuyển đến thành phố khác, nhưng vì hy vọng sẽ được ở bên cạnh người mình yêu nên Tang Trĩ đã nỗ lực thi vào một trường đại học tại nơi anh đang sống. Tại đây, cô nàng đã cố gắng kéo gần khoảng cách và mong rằng tình yêu của mình sẽ được anh hồi đáp.

Tống Uy Long là một diễn viên trẻ kiêm người mẫu Trung Quốc, từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các vai diễn như Nguyên Tống trong drama ăn khách Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc, hay 'anh lớn' Lăng Tiêu trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Tống Uy Long sở hữu chiều cao khủng cùng gương mặt điển trai, hiện nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Nếu vào vai Đoàn Gia Hứa trong bản điện ảnh Vụng Trộm Không Thể Giấu thì đây sẽ là cơ hội để nam diễn viên thể hiện kỹ năng diễn xuất, thuận lợi cho sự nghiệp trong tương lai.

Còn về Điền Hi Vi, dễ nhận thấy nữ diễn viên theo đuổi phong cách là nữ chính "bạch ngọt" nhẹ nhàng, đáng yêu và khả ái như các bộ phim Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế, Hàng Xóm Của Tôi Không Chịu Lớn...hay gần đây là bộ phim "gây sốt" Khanh Khanh Nhật Thường.

Cô nàng sở hữu gương mặt bầu bĩnh cùng nụ cười rạng rỡ, thế nên nhiều người nhận xét Điền Hi Vi như "bản sao" Triệu Lộ Tư. Đây cũng có thể được coi là một điểm mạnh giúp cô dễ dàng vào vai nữ chính Tang Trĩ của Vụng Trộm Không Thể Giấu. Nhưng đây cũng là một bất lợi, bởi nữ diễn viên sẽ bị "soi" gắt gao hơn, làm sao để không trùng "màu" với Triệu Lộ Tư trước đó.

Hiện thông tin trên vẫn chưa được nhà sản xuất cũng như các diễn viên xác nhận song khán giả cũng rất mong chờ sự hợp tác của 2 diễn viên trẻ trong dự án lần này. Vụng Trộm Không Thể Giấu bản điện ảnh dự kiến sẽ khai máy vào tháng 12 tới đây.