Gần đây, trên mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao thông tin Vụng Trộm Không Thể Giấu sẽ được mua bản quyền chuyển thể thành phim điện ảnh với sự tham gia của hai diễn viên chính là Trần Tinh Húc (trong vai Đoàn Gia Hứa) và Trương Tử Ninh (đảm nhận vai Tang Trĩ).

Ngay sau đó, thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bởi trước đây không lâu, bản truyền hình của bộ phim do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn cũng mới vừa quay xong và đóng máy, đang trong giai đoạn hậu kỳ. Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào năm sau nhưng chưa có thời gian cụ thể.

Nếu như trước đó ở bản truyền hình, trong những ngày quay hình đầu tiên, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn gây ra nhiều phản ứng trái chiều của cư dân mạng về phần tạo hình nhân vật thì ở phim điện ảnh, nhiều khán giả mong muốn nếu thông tin ở trên là đúng thì Trần Tinh Húc và Trương Tử Ninh sẽ có phần đầu tư hơn để có thể có được phần tạo hình bắt mắt, gần giống với nhân vật nhất, tạo cảm xúc cho người xem. Bản điện ảnh được dự kiến sẽ khai máy vào tháng 12 tới đây.

Vụng Trộm Không Thể Giấu kể về nữ chính Tang Trĩ năm trung học tuy học giỏi nhưng hay gây náo loạn nên luôn bị thầy giáo gọi phụ huynh đến trường, vì sợ ba mẹ biết nên Tang Trĩ muốn nhờ anh trai Tang Diên đi thay, tuy nhiên hai anh em vừa về nhà đã chọc tức nhau nên kế hoạch tan thành mây khói. Trùng hợp thay bạn của anh trai, chính là nam chính Đoàn Gia Hứa cũng ở đó nên Tang Trĩ đã chớp thời cơ nhờ vả. Sau lần giúp đỡ bất đắc dĩ, hai người thân thiết với nhau hơn, lúc này Đoàn Gia Hứa chỉ coi Tang Trĩ như em gái mà chăm sóc, bảo ban.

Sau này Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, đến một nơi khác làm việc, hiểu lầm chồng chất cộng với khoảng cách khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, Tang Trĩ ôm mối tình đơn phương giấu chặt trong lòng. Mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu lại khi Tang Trĩ thi vào trường đại học Nghi Hà nơi Đoàn Gia Hứa sống và làm việc. Tại đây hai người trải qua nhiều việc dần hiểu nhau hơn, tình cảm được nhen nhóm và đơm hoa kết trái.