Lisa tung ảnh xinh như công chúa trong truyện cổ tích, thể hiện đẳng cấp 'bà hoàng của sự đáng yêu'

Lisa (Blackpink) đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng khi khoe sức hút đáng yêu của mình trên Instagram.

Ngày 2/4, Lisa đã đăng tải một số bức ảnh chụp thông qua Instagram cá nhân, cô nàng không để lại caption chia sẻ về cảm xúc hay lịch trình gần đây của mình.

Trong những bức ảnh, Lisa đội mũ rơm và nở nụ cười tươi tắn cùng với chiếc váy trắng có họa tiết hoa văn vô cùng xinh xắn. Ngoại hình và khung cảnh xung quanh khiến cho nữ ca sĩ như một nhân vật đang bước ra từ trong truyện cổ tích. Sức hút và vẻ ‘ngây thơ’ của ‘em út’ Blackpink đã thu hút một sự chú ý rất lớn từ phía cư dân mạng.

'Em út' Blackpink đáng yêu thế này bảo sao Blink không mê cho được

Được biết, vào ngày 27/3 vừa qua Lisa đã trải qua sinh nhật tuổi 25 cùng với gia đình tại quê hương Thái Lan. Nữ thần tượng đã có những phút giây vô cùng vui vẻ bên cạnh gia đình.

Tập 4 của 'bom tấn' Pachinko chuẩn bị được phát sóng, 'tra nam' Lee Min Ho xuống nước năn nỉ người yêu và quyết định cuối cùng của Sun Ja sẽ là ai ? Pachinko là câu chuyện bắt đầu từ một tình yêu bị ngăn cấm. Đây được xem là tác phẩm vẽ nên một kỷ nguyên không thể quên về chiến tranh, hòa bình, tình yêu, sự chia ly, chiến thắng và những quyết định giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lisa-tung-anh-xinh-nhu-cong-chua-trong-truyen-co-tich-the-hien-dang-cap-ba-hoang-cua-su-dang-yeu-459770.html