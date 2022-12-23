Theo đó, tòa án yêu cầu Dương Minh giao tư trang cho người thân, thi hành án ngồi tù ngay lập tức. Anh được áp giải về trại tạm giam ngay sau phiên tòa.

Ngày 23/12, HK01 đưa tin, tòa án Hong Kong bác đơn kháng cáo của nam diễn viên Dương Minh . Thẩm phán giữ nguyên phán quyết phạt ngôi sao TVB ngồi tù 18 ngày, chịu hai năm tù treo, tước bằng lái xe hai năm và nộp phạt 385 USD cho hành vi lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2020, Dương Minh gây tai nạn ô tô trên đường về nhà. Anh bất ngờ mất lái, tông đổ biển báo giao thông và lao vào rào chắn. Tuy vụ tai nạn không gây tổn hại đến người khác nhưng Dương Minh cũng bị thương không nhẹ. Tại hiện trường, khuôn mặt Dương Minh đỏ bừng, chân đi không vững. Anh được hai cảnh sát giao thông dìu lên xe cứu thương nhưng vẫn nhất quyết từ chối kiểm tra nồng độ cồn. Phía cảnh sát nghi ngờ nam diễn viên điều khiển phương tiện giao thông khi say rượu đã lập hồ sơ chyển tòa án thụ lý.

Vụ việc khiến hình ảnh Dương Minh bị tổn hại trong mắt công chúng. Phía đài TVB - nơi trực tiếp quản lý anh ra lệnh "đóng băng" sự nghiệp. Những hợp đồng phim ảnh, quảng cáo cũng lần lượt bị cắt vì đối tác lo sợ sự có mặt của anh ảnh hưởng xấu đến các dự án.

Dương Minh tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên Dương Minh dính dáng đến pháp luật. Năm 2005, anh từng uống rượu lái xe và bị phạt tiền, đình chỉ lái xe một năm. Năm 2006, anh lại uống rượu và hành hung một nhân viên bảo vệ ở hộp đêm. Năm 2007, Dương Minh bị kết tội uống rượu khi lái xe, đập phá một cửa hàng tiện lợi. Quán ăn của tài tử cũng từng bị cơ quan quản lý môi trường và an toàn thực phẩm khởi tố vì không có giấy phép kinh doanh.

Dương Minh sinh năm 1981, là diễn viên dưới trướng TVB. Nam diễn viên thường xuyên đảm nhận các vai cảnh sát có hình tượng chính trực trên sóng truyền hình. Các bộ phim tiêu biểu của anh có thể kể đến Nhân chứng, Ván bài định mệnh, Sức mạnh tình thân, Đặc cảnh sân bay... Anh từng sang Việt Nam đóng bộ phim Bí mật đảo Linh Xà.