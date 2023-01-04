Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa rạng rỡ dự tiệc năm mới cùng bạn bè

Vợ chồng Lâm Tâm Như vừa qua đã có buổi gặp mặt bạn bè nhân dịp năm mới 2023.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây một người bạn của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã đăng tải lên mạng xã hội ảnh chụp cùng cặp đôi khi cùng nhau tụ tập chào đón năm mới 2023.

Trong những bức ảnh được đăng tải, có thể thấy Lâm Tâm Như và Hoặc Kiến Hoa diện trang phục khá giản dị và để mặt mộc. Nhiều cư dân mạng cũng để lại các bình luận khen ngợi, bày tỏ sự ngưỡng mộ đến cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của hai nghệ sĩ nổi tiếng.

Trong những năm gần đây, Hoắc Kiến Hoa gần như "ở ẩn", anh không đóng phim và đồng thời cũng ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Cũng vì thế mà nam diễn viên lui về hậu phương, dành nhiều thời gian cho gia đình và không quan tâm mấy đến ngoại hình.

Hoắc Kiến Hoa bị bắt gặp ngồi tán gẫu với bạn bè tại một tiệm cà phê

Về phần Lâm Tâm Như, thời gian gần đây sự nghiệp của cô phát triển khá mạnh mẽ. Tại Kim Chung thưởng 2022 vừa qua, Hoa Đăng Sơ Thượng do Lâm Tâm Như làm nhà đầu tư, đạo diễn và đóng chính đã nhận được tới 11 đề cử, trong đó cô được đề cử cho hạng mục rút gọn cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bận rộn với công việc là vậy, nhưng cô vẫn làm tốt bổn phận người mẹ, người vợ. Truyền thông thường xuyên bắt gặp gia đình 3 người cùng nhau đi dạo, đi ăn tối.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kết hôn năm 2016, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng là Cá Heo Nhỏ vào tháng 1/2017. Trải qua nhiều sóng gió, cho đến nay cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau.

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