Chao đảo với sắc vóc của mỹ nhân Hoàn Châu Cách Cách - Lâm Tâm Như ở độ tuổi tứ tuần

Mới đây, Lâm Tâm Như đã đăng loạt ảnh mới cùng chia sẻ tổng kết những điều mà cô đã làm được trong 1 năm qua trên trang cá nhân của mình. Ngay sau đó, thân hình mảnh mai cùng nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung của Lâm Tâm Như ở tuổi 46 khiến không ít người phải xuýt xoa và trầm trồ ngợi khen.

Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, hiện Lâm Tâm Như vẫn là một trong những ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô thành công trong nhiều vai trò như diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim.

Ở tuổi U50, cô vẫn khiến khán giả mê mẩn bởi nhan sắc vượt thời gian của mình. Để duy trì sắc vóc, cô luôn dùng bữa đúng giờ, hạn chế dầu mỡ, ăn mặn và chia nhỏ các bữa trong ngày. Ngoài ra, sao nữ chăm chỉ tập thể dục để vừa giảm cân, vừa có thể giữ dáng. Bên cạnh các bài tập plank, gập bụng, Lâm Tâm Như còn thường xuyên chạy bộ. Khi có thời gian, cô thường chạy ngoài trời từ một đến hai tiếng và chạy 15-30 phút với những ngày bận rộn. Boxing, yoga cũng là những bộ môn được cô tập chọn để duy trì hình thể thon gọn.