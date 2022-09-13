Hơn một tuần kể từ khi Lâm Ngạn Tuấn bị các đại fan của mình livestream "bóc phốt", nam ca sĩ đã có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội.

Sáng sớm ngày 13/9 (theo giờ Trung Hoa), Lâm Ngạn Tuấn đã đăng tải lên tài khoản Weibo của mình một bài đăng mới. Được biết, đây cũng là động thái đầu tiên của nam ca sĩ kể từ khi bị đại fan của mình ông khai hàng loạt "lịch sử đen" bằng mang livestream có hơn 45 triệu người theo dõi. Trạng thái mới nhất của Lâm Ngạn Tuấn trên MXH - Ảnh: Internet "Hẹn gặp lại, bởi vì có mong đợi. Còn nhớ không? Tôi sẽ mãi mãi đợi bạn ở điểm cuối cùng của thời gian." - Lâm Ngạn Tuấn viết.

Động thái này của Lâm Ngạn Tuấn nhận về nhiều phản ứng trái chiều của cư dân mạng. Đa phần cho rằng nam ca sĩ đang cố tình giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến với nội dung vì lùm xùm của Lý Dịch Phong và Vương Gia Nhĩ những ngày qua nên vụ việc của Lâm Ngạn Tuấn đã dần rơi vào quên lãng. Cư dân mạng chỉ trích hành động 'thản nhiên như không có gì xáy ra' của Lâm Ngạn Tuấn - Ảnh: Internet Một số bình luận của netizen:

- Không ngờ Lâm Ngạn Tuấn còn nhiều người hâm mộ như vậy. - Mấy ngày hôm nay nhiều drama quá, suýt quên mất vụ của Lâm Ngạn Tuấn. - Trở lại nhanh vậy, cứ vờ như không có chuyện gì là xong à? - Được anh đỉnh lưu cứu cánh ngon quá còn gì. Trước đó, vào tối ngày 5/9, một số người đứng đầu các trang web người hâm mộ Lâm Ngạn Tuấn cùng phát sóng trực tuyến "bóc phốt" nam thần tượng. Hơn 45 triệu người đã theo dõi buổi "bóc phốt" này. Lâm Ngạn Tuấn bị tố đã có bạn gái, nghiện cờ bạc và dối trá - Ảnh: Internet Lâm Ngạn Tuấn bị tố đã có bạn gái, nghiện cờ bạc và dối trá. Nam ca sĩ được cho là đã từng cùng bạn gái đến một tụ điểm đánh bài suốt đêm và thua sạch hơn 200,000 nhân dân tệ. Một bữa tiệc sinh nhật với phong cách cờ bạc từ bánh kem cho đến các hoạt động vui chơi sau đó đã được tổ chức trên du thuyền dành cho nam thần tượng này. Điều khiến khán giả bức xúc nhất là Lâm Ngạn Tuấn từng tuyên bố tạm dừng công việc để tĩnh dưỡng sức khỏe, yêu cầu fan quyên góp tiền để anh duy trì hoạt động, nhưng lại sử dụng sai mục đích. Sau đó, hàng chục nghìn người tuyên bố rời fanclub Lâm Ngạn Tuấn.

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