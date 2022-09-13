Lâm Ngạn Tuất lần đầu tái xuất mạng xã hội sau ồn ào cờ bạc

Sao quốc tế 13/09/2022 10:23

Hơn một tuần kể từ khi Lâm Ngạn Tuấn bị các đại fan của mình livestream "bóc phốt", nam ca sĩ đã có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội.

Sáng sớm ngày 13/9 (theo giờ Trung Hoa), Lâm Ngạn Tuấn đã đăng tải lên tài khoản Weibo của mình một bài đăng mới. Được biết, đây cũng là động thái đầu tiên của nam ca sĩ kể từ khi bị đại fan của mình ông khai hàng loạt "lịch sử đen" bằng mang livestream có hơn 45 triệu người theo dõi.

lam ngan tuan 1
Trạng thái mới nhất của Lâm Ngạn Tuấn trên MXH - Ảnh: Internet

"Hẹn gặp lại, bởi vì có mong đợi. Còn nhớ không? Tôi sẽ mãi mãi đợi bạn ở điểm cuối cùng của thời gian." - Lâm Ngạn Tuấn viết.

Động thái này của Lâm Ngạn Tuấn nhận về nhiều phản ứng trái chiều của cư dân mạng. Đa phần cho rằng nam ca sĩ đang cố tình giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến với nội dung vì lùm xùm của Lý Dịch Phong và Vương Gia Nhĩ những ngày qua nên vụ việc của Lâm Ngạn Tuấn đã dần rơi vào quên lãng.

lam ngan tuan 2
Cư dân mạng chỉ trích hành động 'thản nhiên như không có gì xáy ra' của Lâm Ngạn Tuấn - Ảnh: Internet

Một số bình luận của netizen:

- Không ngờ Lâm Ngạn Tuấn còn nhiều người hâm mộ như vậy.

- Mấy ngày hôm nay nhiều drama quá, suýt quên mất vụ của Lâm Ngạn Tuấn.

- Trở lại nhanh vậy, cứ vờ như không có chuyện gì là xong à?

- Được anh đỉnh lưu cứu cánh ngon quá còn gì.

Trước đó, vào tối ngày 5/9, một số người đứng đầu các trang web người hâm mộ Lâm Ngạn Tuấn cùng phát sóng trực tuyến "bóc phốt" nam thần tượng. Hơn 45 triệu người đã theo dõi buổi "bóc phốt" này.

lam ngan tuan 3
Lâm Ngạn Tuấn bị tố đã có bạn gái, nghiện cờ bạc và dối trá - Ảnh: Internet

Lâm Ngạn Tuấn bị tố đã có bạn gái, nghiện cờ bạc và dối trá. Nam ca sĩ được cho là đã từng cùng bạn gái đến một tụ điểm đánh bài suốt đêm và thua sạch hơn 200,000 nhân dân tệ. Một bữa tiệc sinh nhật với phong cách cờ bạc từ bánh kem cho đến các hoạt động vui chơi sau đó đã được tổ chức trên du thuyền dành cho nam thần tượng này.

Điều khiến khán giả bức xúc nhất là Lâm Ngạn Tuấn từng tuyên bố tạm dừng công việc để tĩnh dưỡng sức khỏe, yêu cầu fan quyên góp tiền để anh duy trì hoạt động, nhưng lại sử dụng sai mục đích. Sau đó, hàng chục nghìn người tuyên bố rời fanclub Lâm Ngạn Tuấn.

50 triệu người xem trực tiếp 'bóc phốt' Lâm Ngạn Tuấn: Dối trá, đánh bài thua, bòn rút tiền của người hâm mộ

50 triệu người xem trực tiếp 'bóc phốt' Lâm Ngạn Tuấn: Dối trá, đánh bài thua, bòn rút tiền của người hâm mộ

Mới đây, nam ca sĩ - diễn viên Trung Quốc Lâm Ngạn Tuấn đã trở thành tiêu điểm trong làng giải trí Hoa ngữ sau loạt "phốt" nổ ra.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Ngạn Tuấn Lâm Ngạn Tuấn đánh bạc Cbiz sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

50 triệu người xem trực tiếp 'bóc phốt' Lâm Ngạn Tuấn: Dối trá, đánh bài thua, bòn rút tiền của người hâm mộ

50 triệu người xem trực tiếp 'bóc phốt' Lâm Ngạn Tuấn: Dối trá, đánh bài thua, bòn rút tiền của người hâm mộ

Phe cánh Kinh Khuyên có giúp Lý Dịch Phong tẩy trắng bê bối tình ái rúng động dư luận?

Phe cánh Kinh Khuyên có giúp Lý Dịch Phong tẩy trắng bê bối tình ái rúng động dư luận?

Chung Gia Hân bất ngờ được khen là "bà bầu đẹp nhất" sau khi tung loạt ảnh bầu tháng thứ 9

Chung Gia Hân bất ngờ được khen là "bà bầu đẹp nhất" sau khi tung loạt ảnh bầu tháng thứ 9

Ái nữ nhà Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long sở hữu chiều cao vượt trội dù chỉ mới 12 tuổi

Ái nữ nhà Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long sở hữu chiều cao vượt trội dù chỉ mới 12 tuổi

Những sao nữ đình đám rơi vào tình trạng ngày càng khó tìm bạn diễn, phải hợp tác với đàn em là vì đâu?

Những sao nữ đình đám rơi vào tình trạng ngày càng khó tìm bạn diễn, phải hợp tác với đàn em là vì đâu?

Những 'gánh nặng' của Dương Mịch khi trở thành 'bà chủ quyền lực' của dàn sao công ty Gia Hành

Những 'gánh nặng' của Dương Mịch khi trở thành 'bà chủ quyền lực' của dàn sao công ty Gia Hành

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 18 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 18 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 18 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI