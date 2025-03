Lâm Canh Tân lộ ảnh hẹn hò, nhà gái không phải là Triệu Lệ Dĩnh?

Gần đây, chuyện tình cảm của Lâm Canh Tân trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội, xuất phát từ việc người hâm mộ phát hiện nam diễn viên hẹn hò cùng một cô gái tại chợ hoa.

Mới đây, cư dân mạng bắt gặp Lâm Canh Tân cẩn thận chọn mua một bó hoa cho bạn gái rồi cùng nhau lên xe. Công chúng cũng phát hiện ra người đi cùng nam chính "Dữ phượng hành" là Sử Nhuế Y - bạn gái tin đồn của Lâm Canh Tân.

Trước đó, vào năm 2023, Lâm Canh Tân và người đẹp sinh năm 1999 từng bị bắt gặp đi mua sắm cùng nhau. Ngôi sao người Liêu Ninh chăm sóc bạn gái chu đáo, mua quà tặng và đưa Sử Nhuế Y đi ăn.

Năm 2024, cánh săn ảnh tiếp tục bắt gặp Lâm Canh Tân và bạn gái tin đồn đi chơi. Dù không có hành động thân thiết như nắm tay, ôm hay hôn nhưng Lâm Canh Tân rất quan tâm đến người đẹp 9X, chờ cô thử trang phục, xách đồ và thanh toán hóa đơn.

Thời điểm đó, diễn viên sinh năm 1988 đang gây sốt khi tái hợp với Triệu Lệ Dĩnh trong "Dữ phượng hành". Lúc này, khán giả tích cực gán ghép hai diễn viên chính với nhau, vì thế Lâm Canh Tân và Sử Nhuế Y lựa chọn im lặng, hạn chế gây ảnh hưởng đến bộ phim đang phát sóng.

Sau hơn 1 năm, mối quan hệ giữa Lâm Canh Tân và Sử Nhuế Y vẫn ổn định. Điều này khiến dư luận bàn tán, đặc biệt là nhóm fan từng ủng hộ nam diễn viên hẹn hò Triệu Lệ Dĩnh sau "Dữ phượng hành".

Người dùng mạng xã hội đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Một bộ phận khán giả vui mừng, gửi lời chúc phúc khi Lâm Canh Tân tìm được bến đỗ tình cảm. Trong khi đó, nhóm người khác lại cảm thấy khó chấp nhận khi cặp đôi Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh không đến với nhau.

Về Sử Nhuế Y, cô sinh năm 1999, tên thật là Sử Văn Quân. Người đẹp kém Lâm Canh Tân 11 tuổi, từng tốt nghiệp Học viện vũ đạo Nam Kinh (Trung Quốc). Năm 2018, Nhuế Y ra mắt giới giải trí khi xuất hiện trong chương trình tài năng "The Best of Us" của Đài truyền hình Chiết Giang.

Từ khi ly hôn với chồng cũ Phùng Thiệu Phong, 4 năm qua, Triệu Lệ Dĩnh sống độc thân và tập trung vào công việc. Người duy nhất liên tục vướng tin đồn tình ái với cô là bạn diễn Lâm Canh Tân.

