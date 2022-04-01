Mới đây, mỹ nhân Kim Hee Sun khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích khi xuất hiện với hình ảnh mái tóc hồng và chiếc quần đỏ cực cháy. Được biết cô đang tham gia bộ phim kinh dị giả tưởng ”Ngày mai” của đài MBC.

Vào sáng ngày 1/4, nữ diễn viên Kim Hee Sun đã đăng một bức ảnh thông qua story trên Instagram của mình.



Trong bức ảnh được đăng tải, Kim Hee Sun đang đứng trên một cây cầu trong đêm tối và nhìn về phía sau. Dường như đây là một cảnh trong bộ phim của cô.

Kim Hee Sun với mái tóc ngắn nhuộm hồng và chiếc quần đỏ khoe vẻ đẹp khó tin ở độ tuổi 44 của mình. Hình ảnh đẹp hoàn hảo không chút tì vết rất xứng với danh "mỹ nhân xứ Hàn". Cô ấy cũng không quên quảng bá cho bộ phim "Tomorrow" (Ngày mai) mà mình tham gia.



Kim Hee Sun sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình mới của đài MBC "Tomorrow", được phát sóng vào ngày 1/4. Phim dựa trên webtoon (truyện tranh mạng) cùng tên nổi tiếng nhất sự nghiệp của nhà văn Lamar. Kim Tae Yoon, Seong Chi Wook đồng đạo diễn. Park Ran, Park Ja Kyung và Kim Yoo Jin làm biên kịch.

Theo The Herald Economy

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