Kim Hee Sun - nữ thần U40 với máu tóc hồng cực chất, nhan sắc "hạ gục" các cô nàng tuổi 20

Sao quốc tế 01/04/2022 21:27

Mới đây, mỹ nhân Kim Hee Sun khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích khi xuất hiện với hình ảnh mái tóc hồng và chiếc quần đỏ cực cháy. Được biết cô đang tham gia bộ phim kinh dị giả tưởng ”Ngày mai” của đài MBC.

Vào sáng ngày 1/4, nữ diễn viên Kim Hee Sun đã đăng một bức ảnh thông qua story trên Instagram của mình.

Kim Hee Sun - nữ thần U40 với máu tóc hồng cực chất, nhan sắc 'hạ gục' các cô nàng tuổi 20 - Ảnh 1
Trong bức ảnh được đăng tải, Kim Hee Sun đang đứng trên một cây cầu trong đêm tối và nhìn về phía sau. Dường như đây là một cảnh trong bộ phim của cô.

Kim Hee Sun với mái tóc ngắn nhuộm hồng và chiếc quần đỏ khoe vẻ đẹp khó tin ở độ tuổi 44 của mình. Hình ảnh đẹp hoàn hảo không chút tì vết rất xứng với danh "mỹ nhân xứ Hàn". Cô ấy cũng không quên quảng bá cho bộ phim "Tomorrow" (Ngày mai) mà mình tham gia.

Kim Hee Sun - nữ thần U40 với máu tóc hồng cực chất, nhan sắc 'hạ gục' các cô nàng tuổi 20 - Ảnh 2
Kim Hee Sun sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình mới của đài MBC "Tomorrow", được phát sóng vào ngày 1/4. Phim dựa trên webtoon (truyện tranh mạng) cùng tên nổi tiếng nhất sự nghiệp của nhà văn Lamar. Kim Tae Yoon, Seong Chi Wook đồng đạo diễn. Park Ran, Park Ja Kyung và Kim Yoo Jin làm biên kịch.

Theo The Herald Economy

Park Seo Joon - chàng tài tử lịch thiệp luôn khiến fan xiêu lòng bởi những cử chỉ ấm áp

Park Seo Joon - chàng tài tử lịch thiệp luôn khiến fan xiêu lòng bởi những cử chỉ ấm áp

Vào sáng ngày 29/3, Nam diễn viên Park Seo Joon đã đến sân bay quốc tế Incheon sau khi kết thúc lịch trình quay phim tại Budapest, Hungary.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Hee Sun sao Hàn Quốc nhan sắc sao Hàn

TIN LIÊN QUAN

Park Seo Joon - chàng tài tử lịch thiệp luôn khiến fan xiêu lòng bởi những cử chỉ ấm áp

Park Seo Joon - chàng tài tử lịch thiệp luôn khiến fan xiêu lòng bởi những cử chỉ ấm áp

Hẹn hò công sở chưa hạ nhiệt, Ahn Hyo Seop tiếp tục nên duyên cùng nàng thơ của Song Joong Ki trong dự án phim mới

Hẹn hò công sở chưa hạ nhiệt, Ahn Hyo Seop tiếp tục nên duyên cùng nàng thơ của Song Joong Ki trong dự án phim mới

Công ty chủ quản của BTS lọt top 100 công ty có sức ảnh hưởng nhất năm

Công ty chủ quản của BTS lọt top 100 công ty có sức ảnh hưởng nhất năm

Chưa kịp vui mừng vì lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin sắp diễn ra, người hâm mộ té ngửa vì thiệp mời cưới giả xuất hiện tràn lan

Chưa kịp vui mừng vì lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin sắp diễn ra, người hâm mộ té ngửa vì thiệp mời cưới giả xuất hiện tràn lan

BIGBANG, Suho (EXO) đồng loạt "xuất trận" vào tháng 4 tới, hứa hẹn cuộc đua cực kỳ bùng nổ

BIGBANG, Suho (EXO) đồng loạt "xuất trận" vào tháng 4 tới, hứa hẹn cuộc đua cực kỳ bùng nổ

Video toàn cảnh bước vào lễ đường của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin ngày hôm nay, người hâm mộ quá đỗi xúc động

Video toàn cảnh bước vào lễ đường của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin ngày hôm nay, người hâm mộ quá đỗi xúc động

TIN MỚI NHẤT

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 31 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 4 giờ 11 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?