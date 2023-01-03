Không hổ danh 'thần tiên tỷ tỷ', hình ảnh 12 năm trước của Lưu Diệc Phi cũng đủ khiến dân tình xuyến xao

Trong làng giải trí xứ Trung, chỉ có 1 mỹ nhân duy nhất được truyền thông và người hâm mộ ưu ái dành tặng danh xưng “ thần tiên tỷ tỷ ”, đó chính là Lưu Diệc Phi . Vẻ đẹp của nàng "Vương Ngữ Yên" qua bao năm tháng vẫn được sự yêu mến của vô vàn người hâm mộ trên toàn châu Á.

Vừa qua, trên mạng xã hội đang lan truyền lại loạt ảnh thời thiếu nữ của mỹ nhân đình đám xứ Trung Lưu Diệc Phi vào năm 2015. Nhan sắc tuổi teen của cô khiến bao người si mê.

Có thể thấy, dù bức ảnh được chụp từ nhiều năm trước nhưng nhan sắc và khí chất của Lưu Diệc Phi, tính từ đúng nhất thuộc về cô nàng chính là "thiên tiên" khi sở hữu nước da trắng, ngũ quan hài hòa nổi bật, làm sáng cả khung hình.

Được biết đây là bức ảnh Lưu Diệc Phi chụp chung với fans khi đang quay phim Thông Cáo Tình Yêu từ 12 năm trước. Với gương mặt thanh tú, vẻ đẹp thoát tục không vướng bụi trần, ngay từ khi bước chân vào làng giải trí, Lưu Diệc Phi đã gây bão với hình tượng nổi bật, không ai sánh bằng.

Trước hình ảnh được "đào lại" này, nhiều bình luận cũng tỏ ra tiếc nuối vì hiện tại nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện với vóc dáng tăng cân quá đà, không còn giữ được nét đẹp chuẩn chỉnh như xưa. Dù vậy, nhiều người cũng đứng ra bênh vực cô nàng cho rằng, hiện tại Lưu Diệc Phi đã ngoài 30, đương nhiên không còn dáng vẻ thiếu nữ như nhiều năm trước. Nhưng Lưu Diệc Phi vẫn sở hữu nhan sắc nổi bật, mặn mà theo thời gian, đặc biệt là sức hút của nữ diễn viên vẫn không hề suy giảm.

Bằng chứng là năm 2022 vừa qua, Lưu Diệc Phi đánh dấu sự trở lại với dòng phim truyền hình cổ trang sau 16 năm với dự án Mộng Hoa Lục hợp tác với Trần Hiểu. Theo thống kê từ Vlinkage thì Mộng Hoa Lục chính là bộ phim Hoa ngữ được xem nhiều nhất năm vừa qua. Và với nhân vật Triệu Phán Nhi trong Mộng Hoa Lục đã giúp Lưu Diệc Phi lên ngôi Thị hậu tại Liên hoan phim Quốc tế Macao lần thứ 13 vừa qua.