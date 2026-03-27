Ít được kỳ vọng, cặp đôi phụ bất ngờ lấn át hai nhân vật chính trong Trục Ngọc

Không chỉ thu hút bởi màu sắc cảm xúc khác biệt, mối quan hệ giữa hai nhân vật này còn được ví như "quả bom cảm xúc" sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, khiến người xem vừa bị cuốn hút vừa không khỏi rùng mình.

Trong bối cảnh bộ phim cổ trang Trục Ngọc đang duy trì sức hút lớn nhờ tuyến tình cảm chính giữa Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi với những cung bậc ngọt ngào xen lẫn bi kịch, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra: cặp đôi phụ Tề Mân - Du Thiển Thiển lại trở thành tâm điểm mới của khán giả.

Tề Mân, do Đặng Khải thủ vai, là hình mẫu nhân vật mang đậm sắc thái u tối. Sinh ra trong bi kịch, là con trai của Thái tử Thừa Đức đã qua đời, cuộc đời nhân vật bị đảo lộn sau những biến cố cung đình khốc liệt. Tuổi thơ chứng kiến Đông cung bị thiêu rụi, bản thân mang thương tích, lại tận mắt nhìn thấy mẫu thân tự thiêu, những tổn thương ấy đã hun đúc nên một con người cô độc, cực đoan và ám ảnh bởi quyền lực.

Khi trưởng thành, Tề Mân che giấu thân phận thật, giả làm con trai Vương gia Trường Tín để từng bước thâm nhập triều đình, nuôi dưỡng kế hoạch phục thù. Với nhân vật này, tình yêu cũng mang màu sắc chiếm hữu tuyệt đối, gần như bệnh hoạn nhưng đầy mê hoặc.

Trái ngược hoàn toàn, Du Thiển Thiển do Khổng Tuyết Nhi đảm nhận lại là hình ảnh của một nữ nhân hiện đại xuyên không. Nhân vật độc lập, lý trí và không chấp nhận bị ràng buộc bởi những quy tắc phong kiến. Khi đối diện với tình cảm mang tính áp đặt từ Tề Mân, Du Thiển Thiển không lựa chọn khuất phục mà liên tục tìm cách thoát khỏi vòng kiểm soát, thậm chí quyết định "bỏ trốn khi đang mang thai".

Chính sự đối lập gay gắt này đã tạo nên một mối quan hệ vừa căng thẳng, vừa cuốn hút, với mô-típ "một bên truy đuổi, một bên tìm cách thoát thân" được đẩy lên cao trào, khiến người xem không thể rời mắt.

Điểm nhấn lớn nhất của cặp đôi này phải kể đến phân đoạn cao trào ở tập 21. Trong một không gian đầy ẩn ý, Tề Mân chủ động mời Du Thiển Thiển cùng tắm, mở ra bầu không khí vừa căng thẳng vừa gợi cảm. Tuy nhiên, thay vì bị cuốn theo cảm xúc, Du Thiển Thiển lại là người nắm quyền kiểm soát. Nhân vật chủ động tiếp cận, thử thách giới hạn của Tề Mân bằng những hành động táo bạo, nhưng ngay khi đối phương dần mất kiểm soát, lập tức rút lui, tạo nên thế giằng co đầy kịch tính.

Sự tiến lùi có tính toán này khiến Tề Mân hoàn toàn rơi vào trạng thái bị dẫn dắt, đồng thời đẩy cảm xúc của cả hai lên đỉnh điểm. Khoảnh khắc cuối cùng, khi mọi kìm nén vỡ òa, đã trở thành một trong những cảnh phim được nhắc đến nhiều nhất, minh chứng cho sức hút đặc biệt của cặp đôi.

Đối với Đặng Khải, vai diễn Tề Mân đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp kéo dài 8 năm. Trước đó, nam diễn viên từng tham gia nhiều dự án nổi bật như Thiếu Niên Ca Hành, Trường Phong Độ, Tiên Đài Hữu Thụ hay Đường Cung Kỳ Án, nhưng phần lớn chỉ dừng ở mức phim nổi - người chưa nổi. Sự kiên trì với những vai diễn có chiều sâu, thậm chí chấp nhận hy sinh hình ảnh cá nhân, cuối cùng đã giúp ghi dấu ấn mạnh mẽ với một nhân vật phức tạp, giàu nội tâm như Tề Mân.

Trong khi đó, Khổng Tuyết Nhi cũng có cú chuyển mình đáng chú ý. Xuất thân từ nhóm nhạc THE9 sau các chương trình tuyển chọn, cô từng được biết đến nhiều hơn với hình ảnh thần tượng. Việc lấn sân sang diễn xuất không hề dễ dàng, khi cô thường chỉ đảm nhận các vai phụ hoặc mang tính thử nghiệm. Tuy nhiên, vai Du Thiển Thiển trong Trục Ngọc đã giúp nữ diễn viên chứng minh năng lực diễn xuất, mang đến một nhân vật nữ vừa mạnh mẽ, vừa giàu chiều sâu cảm xúc.