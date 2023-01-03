Hot girl xứ Trung bị chỉ trích vì công khai yêu đại gia đáng tuổi bố

Sao quốc tế 03/01/2023 17:26

Nữ người mẫu, hot girl hàng đầu xứ Trung Miyou vừa qua đã công khai chuyện tình với nam doanh nhân hơn cô tận 24 tuổi.

Trang QQ đưa tin, vừa qua nữ người mẫu, hot girl hàng đầu xứ Trung Miyou đã công khai chuyện tình cảm của mình. Bạn trai của cô là doanh nhân Lục Văn Thần sinh năm 1973, hơn người đẹp tận 24 tuổi.

Hot girl xứ Trung bị chỉ trích vì công khai yêu đại gia đáng tuổi bố - Ảnh 1

Theo đó, Lục Văn Thần hiện là chủ tịch một câu lạc bộ thể thao mạo hiểm, sở hữu một hãng hàng không và có vốn đầu tư trong nhiều doanh nghiệp lớn trên khắp Trung Hoa. Nam doanh nhân họ Lục từng có một đời vợ và một cậu con trai riêng.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Miyou nhận về nhiều phản ứng tiêu cực từ phía công chúng. Nhiều người chê cười khi cô lại yêu đương với người đáng tuổi bố của mình. Cũng không ít ý kiến cho rằng nữ người mẫu chấp nhận mối quan hệ này vì dòm ngó khối tài sản của Lục Văn Thần.

Hot girl xứ Trung bị chỉ trích vì công khai yêu đại gia đáng tuổi bố - Ảnh 2
Doanh nhân Lục Văn Thần lớn hơn Miyou tận 24 tuổi - Ảnh: Internet

Trước loạt phản ứng không mấy tích cực từ khán giả, Miyou đã cầu xin khán giả ngừng tạo áp lực về đời sống cá nhân của cô. Người đẹp chia sẻ rằng, cô không hề hy vọng sẽ nhận về 100% lời chúc phúc nhưng cũng không nhận về nhiều lời miệt thị, chê trách và bình phẩm xấu chỉ vì cô hẹn hò với đàn ông lớn tuổi. Cô cũng khẳng định mình và Lục Văn Thần yêu nhau là thật lòng chứ không hề vì tài sản.

Hot girl xứ Trung bị chỉ trích vì công khai yêu đại gia đáng tuổi bố - Ảnh 3

Miyou sinh năm 1997 và sở hữu tài khoản cá nhân có hơn 26 triệu người theo dõi với các video lái xe môtô thể thao. Ngoài đam mê môn thể thao tốc độ này, người hâm mộ cũng theo dõi cô vì nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ.

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