Nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần của Trần Hảo ở tuổi 44

Sao quốc tế 03/01/2023 17:05

Nhan sắc của mỹ nhân Trần Hảo vẫn gây sự chú ý mối khi xuất hiện.

Theo một số nguồn tin tại báo Trung Quốc, Trần Hảo trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí thời trang. Ở tuổi 44, nữ diễn viên Thiên long bát bộ vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp xuất sắc như thời kỳ đỉnh cao khi xưa. 

Nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần của Trần Hảo ở tuổi 44 - Ảnh 1
Trần Hảo - Ảnh: Internet

Trong nhiều năm qua có các phiên bản Thiên long bát bộ khác nhau, nhưng khó ai có thể vượt qua vai diễn A Tử của Trần Hảo. Các đàn em như Lưu Nhã Sắt (đóng A Tử trong Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện của Chân Tử Đan), Hà Hoằng San (phiên bản 2021),...đều không thể nào khiến cho netizen quên được hình ảnh A Tử của Trần Hảo, thậm chí một số người còn cho rằng cô nàng dường như sinh ra là để đóng vai này. 

Nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần của Trần Hảo ở tuổi 44 - Ảnh 2

Nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần của Trần Hảo ở tuổi 44 - Ảnh 3
 Nhan sắc của Trần Hảo - Ảnh: Internet

Từng có trong tay sự nghiệp mơ ước với nhiều thành thích tốt và được khán giả yêu quý gọi với cái tên mỹ nhân vạn người mê. Tưởng chừng như nữ diễn viên này rồi sẽ đưa tên tuổi của mình ra xa hơn nữa khi nắm trong tay mọi thứ nhưng Trần Hảo bất ngờ từ bỏ tất cả để theo đuổi giấc mơ trở thành giảng viên diễn xuất của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc.

Hiện tại, cô đã kết hôn cùng một doanh nhân giàu có và có 3 con, hai gái một trai. Chồng của nữ diễn viên từng là chuyên gia ngân hàng, Tổng giám đốc khu vực Đại Trung Hoa của công ty KKR & Co.LP. Nhờ cuộc sống sung túc, không cần vất vả đóng phim, Trần Hảo vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút ở tuổi 44. Cô còn được mệnh danh là "giảng viên đẹp nhất trường Trung Hý"

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