Hé lộ thông tin mẹ ruột của một sao nam vừa bị kết án 13 năm tù bị điều tra vì tội rửa tiền

Sao quốc tế 07/12/2022 18:35

Thông tin mẹ ruột Ngô Diệc Phàm vướng vòng lao lý khiến netizen vô cùng bất ngờ.

Vụ án của Ngô Diệc Phàm đang nhận được sự chú ý của dư luận Trung Quốc và châu Á sau khi bản án cho nam diễn viên được công bố vào ngày 25/11. Theo đó, Ngô Diệc Phàm phải lĩnh án 13 năm tù cho tội danh cưỡng hiếp, dâm loạn tập thể. 

Hé lộ thông tin mẹ ruột của một sao nam vừa bị kết án 13 năm tù bị điều tra vì tội rửa tiền - Ảnh 1
Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó thông tin về Ngô Diệc Phàm vẫn tiếp tục được hâm nóng khi mới đây xuất hiện một số tờ báo uy tín Trung Quốc cho biết mẹ ruột của nam diễn viên cũng đang vướng vào vong lao lý vì tội rửa tiền. Tuy nhiên đây mới chỉ là tin đồn chưa được kiểm chứng.

Trước đó, nhiều netizens đưa ra nhận định mẹ ruột chính là nhân vật đẩy Ngô Diệc Phàm vào tù. Theo đó, khi hot girl Đô Mỹ Trúc đăng bài "bóc phốt" người bạn trai, mẹ ruột Ngô Diệc Phàm vì tưởng cô lừa đảo nên đã trình báo cảnh sát. Chính vì vậy, cảnh sát đã vào cuộc và sự thật về Ngô Diệc Phàm cũng bị phanh phui ra ánh sáng. 

Hé lộ thông tin mẹ ruột của một sao nam vừa bị kết án 13 năm tù bị điều tra vì tội rửa tiền - Ảnh 2
Mẹ của Ngô Diệc Phàm được cho là nguyên nhân chính khiến anh phải đi tù - Ảnh: Internet

Trước đó, sau khi Ngô Diệc Phàm bị điều tra, quản lý công ty của nam ca sĩ chỉ còn mẹ ruột và anh họ của nam ca sĩ. Được biết, các văn phòng luật tại Trung Quốc cũng từ chối bào chữa cho nam nghệ sĩ vì tính chất phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức xã hội của vụ án.

Hình ảnh cuối cùng truyền thông có được về mẹ của Ngô Diệc Phàm là vào tháng 7/2021 khi bà xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi, đau khổ tại một chung cư. Mẹ của ngôi sao thần tượng được cho là suy sụp hoàn toàn, không thể ngủ vì lo lắng cho tương lai của con trai duy nhất.

Bất ngờ với số tài sản còn lại của Ngô Diệc Phàm sau khi nộp phạt hơn 2.000 tỷ đồng

Bất ngờ với số tài sản còn lại của Ngô Diệc Phàm sau khi nộp phạt hơn 2.000 tỷ đồng

Số tài sản của Ngô Diệc Phàm hiện nay là một trong những thông tin khiến netizen xứ Trung vô cùng tò mò.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Diệc Phàm mẹ Ngô Diệc Phàm sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ với số tài sản còn lại của Ngô Diệc Phàm sau khi nộp phạt hơn 2.000 tỷ đồng

Bất ngờ với số tài sản còn lại của Ngô Diệc Phàm sau khi nộp phạt hơn 2.000 tỷ đồng

Hóa ra không phải Đô Mỹ Trúc là người trực tiếp 'kết liễu' Ngô Diệc Phàm, 2 nhân vật này có mối quan hệ thân thiết với nam diễn viên

Hóa ra không phải Đô Mỹ Trúc là người trực tiếp 'kết liễu' Ngô Diệc Phàm, 2 nhân vật này có mối quan hệ thân thiết với nam diễn viên

Xuất hiện thông tin bản án dành cho Ngô Diệc Phàm đã từng được tiên tri từ lâu?

Xuất hiện thông tin bản án dành cho Ngô Diệc Phàm đã từng được tiên tri từ lâu?

Chân dung cô gái tung 'nhát chém chí mạng' khiến sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm chính thúc khép lại với bản án cực nặng

Chân dung cô gái tung 'nhát chém chí mạng' khiến sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm chính thúc khép lại với bản án cực nặng

Thanh Trâm Hành của Dương Tử ấn định thời điểm ra mắt nhưng netizen chỉ thắc mắc một điều: Nam chính thay thế Ngô Diệc Phàm là ai?

Thanh Trâm Hành của Dương Tử ấn định thời điểm ra mắt nhưng netizen chỉ thắc mắc một điều: Nam chính thay thế Ngô Diệc Phàm là ai?

So sánh điểm khác biệt giữa 2 đỉnh lưu một thời tại Cbiz bị scandal đánh mất sự nghiệp: Lý Dịch Phong vẫn nhỉnh hơn Ngô Diệc Phàm ở khâu này

So sánh điểm khác biệt giữa 2 đỉnh lưu một thời tại Cbiz bị scandal đánh mất sự nghiệp: Lý Dịch Phong vẫn nhỉnh hơn Ngô Diệc Phàm ở khâu này

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 26 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu