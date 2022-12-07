Thông tin mẹ ruột Ngô Diệc Phàm vướng vòng lao lý khiến netizen vô cùng bất ngờ.

Vụ án của Ngô Diệc Phàm đang nhận được sự chú ý của dư luận Trung Quốc và châu Á sau khi bản án cho nam diễn viên được công bố vào ngày 25/11. Theo đó, Ngô Diệc Phàm phải lĩnh án 13 năm tù cho tội danh cưỡng hiếp, dâm loạn tập thể.

Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó thông tin về Ngô Diệc Phàm vẫn tiếp tục được hâm nóng khi mới đây xuất hiện một số tờ báo uy tín Trung Quốc cho biết mẹ ruột của nam diễn viên cũng đang vướng vào vong lao lý vì tội rửa tiền. Tuy nhiên đây mới chỉ là tin đồn chưa được kiểm chứng.

Trước đó, nhiều netizens đưa ra nhận định mẹ ruột chính là nhân vật đẩy Ngô Diệc Phàm vào tù. Theo đó, khi hot girl Đô Mỹ Trúc đăng bài "bóc phốt" người bạn trai, mẹ ruột Ngô Diệc Phàm vì tưởng cô lừa đảo nên đã trình báo cảnh sát. Chính vì vậy, cảnh sát đã vào cuộc và sự thật về Ngô Diệc Phàm cũng bị phanh phui ra ánh sáng.

Mẹ của Ngô Diệc Phàm được cho là nguyên nhân chính khiến anh phải đi tù - Ảnh: Internet

Trước đó, sau khi Ngô Diệc Phàm bị điều tra, quản lý công ty của nam ca sĩ chỉ còn mẹ ruột và anh họ của nam ca sĩ. Được biết, các văn phòng luật tại Trung Quốc cũng từ chối bào chữa cho nam nghệ sĩ vì tính chất phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức xã hội của vụ án.

Hình ảnh cuối cùng truyền thông có được về mẹ của Ngô Diệc Phàm là vào tháng 7/2021 khi bà xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi, đau khổ tại một chung cư. Mẹ của ngôi sao thần tượng được cho là suy sụp hoàn toàn, không thể ngủ vì lo lắng cho tương lai của con trai duy nhất.

Bất ngờ với số tài sản còn lại của Ngô Diệc Phàm sau khi nộp phạt hơn 2.000 tỷ đồng Số tài sản của Ngô Diệc Phàm hiện nay là một trong những thông tin khiến netizen xứ Trung vô cùng tò mò.

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