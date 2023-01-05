Giọng ca 'Bến Thượng Hải' Diệp Lệ Nghi tái xuất ở tuổi 76

Sao quốc tế 05/01/2023 17:59

Sau thời gian làng giải trí Hong Kong bị đóng băng bởi dịch bệnh, mới đây Diệp Lệ Nghi đã có những bước đầu trở lại với con đường nghệ thuật.

Trang Mpweekly đưa tin, Diệp Lệ Nghi mới đây đã từ Australia trở về Hong Kong để tham gia đóng phim ngắn và thu âm bài hát mới. Vào năm ngoái, nữ ca sĩ đã tổ chức liveshow ở Singapore và sẽ biểu diễn ở Malaysia vào dịp Tết Âm lịch sắp tới. Giọng ca Bến Thượng Hải cũng dự định sẽ tổ chức concert riêng tại Hong Kong vào cuối năm 2023.

Giọng ca 'Bến Thượng Hải' Diệp Lệ Nghi tái xuất ở tuổi 76 - Ảnh 1

Ở tuổi 76, Diệp Lệ Nghi khẳng định bản thân vẫn chưa sẵn sàng để nghỉ hưu và vẫn còn tràn trề sức khỏe để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc như "sóng dâng, sóng trào". Dù đã lớn tuổi, nữ ca sĩ vẫn chăm chỉ luyện thanh và tập đàn mỗi ngày.

Diệp Lệ Nghi chia sẻ rằng bản thân bà từng được chẩn đoán là ung thư vú và trầm cảm. Trong khi đó, cháu trai bị u não, gặp khó khăn trong giao tiếp và đi lại, còn chồng bà từng mắc bệnh cột sống. Tuy nhiên, dù trải qua nhiều biến cố thì may mắn cả gia đình vẫn ở bên và đùm bọc nhau.

Giọng ca 'Bến Thượng Hải' Diệp Lệ Nghi tái xuất ở tuổi 76 - Ảnh 2

Diệp Lệ Nghi tâm sự: "Bi quan mà nói, đó toàn là những việc không vui. Nhưng tôi tìm mặt tích cực để nhìn. Chẳng hạn chồng tôi đi lại được sau hai năm phẫu thuật, bây giờ ông ấy chơi golf được, một tuần chơi ba buổi với bạn bè. Với ông ấy, đánh giỏi hay dở không quan trọng, mà là được ở bên bạn bè, làm điều yêu thích dưới ánh mặt trời".

Diệp Lệ Nghi sinh năm 1947 tại hong Kong và trở nên nổi tiếng trong những năm 1970. Trong sự nghiệp của bà, ca khúc "đắt show" nhất chính là Bến Thượng Hải khi được nữ ca sĩ biểu diễn không dưới 10.000 lần trên các sân khấu trên toàn thế giới từ châu Á đến cả châu Âu.

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