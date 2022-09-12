Dương Tử xuất sắc 'vượt mặt' Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh để làm được điều này

Mới đây, SINA đã công bố 10 nữ diễn viên được theo dõi nhiều nhất mùa hè.

Mới đây, SINA đã công bố 10 nữ diễn viên được theo dõi nhiều nhất mùa hè này. Bảng xếp hạng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và trở thành một chủ đề bàn tán xôn xao trên khắp các trang mạng xã hội.

Những cái tên góp mặt trong danh sách không khỏi khiến dân tình phải bất ngờ và dấy lên nhiều sự tranh luận. Theo đó, nữ diễn viên Dương Tử là người xuất sắc vượt qua 9 đối thủ nặng ký khác như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh,... giành lấy ngôi đầu bảng.

Với sức nóng của Trầm Vụn Hương Phai cùng dự án Trường Tương Tư chuẩn bị lên sóng thời gian tới, Dương Tử đã trở thành cái tên được bàn luận và yêu thích nhất trong tháng hè vừa qua.

Vị trí Á Quân thuộc về Dương Mịch. Mặc dù chưa có tác phẩm nào từ đầu năm cho đến nay nhưng sức nóng của dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã giúp cho nữ minh tinh sinh năm 1986 dành top 2 trong bảng xếp hạng này.

Triệu Lệ Dĩnh là cái tên đứng ở vị trí thứ 3. Thành tích "khủng" khi đạt top 1 rating ở cả 3 đài lớn tại Trung Quốc với dự án Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, đã phần nào chứng minh được vị thế cũng như sức "nóng" của nữ nghệ sĩ tài năng trong làng giải trí Hoa Ngữ thời điểm hiện tại.

Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Dương Dĩnh, Cúc Tịch Y,... là những tiểu hoa đán lần lượt giành những thứ hạng còn lại trong danh sách lần này.

Bảng xếp hạng những nữ diễn viên được quan tâm nhất mùa hè này (thời gian tính từ 1/7 - 31/8): 1. Dương Tử. 2. Dương Mịch. 3. Triệu Lệ Dĩnh. 4. Địch Lệ Nhiệt Ba. 5. Triệu Lộ Tư. 6. Dương Dĩnh. 7. Cúc Tịnh Y. 8. Ngu Thư Hân. 9. Bạch Lộc. 10. Lưu Diệc Phi.

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