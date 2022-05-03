Được mệnh danh là những mỹ nhân đẹp nhất nhì Cbiz, nhưng 3 người đẹp này khi đứng chung khung hình lại tụt sắc không phanh: 'Thần tiên tỷ tỷ ' gây bất ngờ nhất

Sao quốc tế 03/05/2022 20:57

Khoảnh khắc Cảnh Điềm, Diệc Phi và Đường Yên chung khung hình hiện đang gây sốt CĐM xứ Trung.

Cbiz vốn nổi tiếng là nơi sản sinh ra những mỹ nhân có nhan sắc xinh đẹp xuất sắc. Có thể kể đến vài cái tên nổi bật như Mỹ Nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba hay nữ diễn viên Triệu Lộ Tư,....

Mới đây, trong một sự kiện tại Cbiz có đến cả ba mỹ nhân đều bị dìm nhan sắc một cách thê thảm. Đây là hình ảnh được khán giả chụp lén và chưa qua chỉnh sửa nên những khuyết điểm của ba nữ diễn viên hầu như đều bị lộ ra. Cụ thể 3 sao nữ đó gồm Đường Yên, Cảnh ĐiềmLưu Diệc Phi

Được mệnh danh là những mỹ nhân đẹp nhất nhì Cbiz, nhưng 3 người đẹp này khi đứng chung khung hình lại tụt sắc không phanh: 'Thần tiên tỷ tỷ ' gây bất ngờ nhất - Ảnh 1
Bức ảnh được MXH xứ Trung bàn tán vài ngày qua - Ảnh: Internet

Với Đường Yên, nữ diễn viên vẫn có được làn da trắng sáng, nhưng dường như dấu vết thời gian để lại trên gương mặt của cô khá đậm. Make up có phần bị lỗi khiến cô nàng trông già dặn hơn so với tuổi thật của mình. 

Được mệnh danh là những mỹ nhân đẹp nhất nhì Cbiz, nhưng 3 người đẹp này khi đứng chung khung hình lại tụt sắc không phanh: 'Thần tiên tỷ tỷ ' gây bất ngờ nhất - Ảnh 2
Nữ diễn viên Đường Yên - Ảnh: Internet

Đồng nghiệp của Đường Yên, Cảnh Điềm cũng bị góc chụp dìm nhan sắc đến thê thảm. Chiếc mũi cao là ưu điểm duy nhất cứu lại toàn bộ vẻ ngoài của nữ diễn viên trong bức ảnh này.

Được mệnh danh là những mỹ nhân đẹp nhất nhì Cbiz, nhưng 3 người đẹp này khi đứng chung khung hình lại tụt sắc không phanh: 'Thần tiên tỷ tỷ ' gây bất ngờ nhất - Ảnh 3
Nữ diễn viên Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

"Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi cũng không khá khẩm hơn. Gương mặt của nữ diễn viên có cảm giác hơi già dặn, trông phờ phạc thấy rõ nhưng những nét đẹp như làn dan trắng nõn nà hay gương mặt sắc nét vẫn xuất hiện ở nữ diễn viên. 

Được mệnh danh là những mỹ nhân đẹp nhất nhì Cbiz, nhưng 3 người đẹp này khi đứng chung khung hình lại tụt sắc không phanh: 'Thần tiên tỷ tỷ ' gây bất ngờ nhất - Ảnh 4
Nữ diễn viên Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Nhìn chung, mặc dù là ba mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ song trong góc máy này, Cảnh Điềm, Lưu Diệc Phi và Đường Yên dường như đều để lộ nhiều khuyết điểm khiến nhan sắc bị dìm phần nào. 

Dẫu vậy, có thể do góc chụp hoặc chất lượng hình ảnh không đủ tốt vô tình dìm đi vẻ đẹp của cả 3 minh tinh màn ảnh. 

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Từ khóa:   sao châu á Lưu Diệc Phi Cảnh Điềm Đường Yên Cbiz

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