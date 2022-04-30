Hơn 10 năm trở lại đây, đã có rất nhiều bộ phim cổ trang tại Cbiz được ra mắt. Hay cũng có, mà dở cũng có, mới đây CĐM đã quyết định ''đào mộ'' lại loạt phim ăn khách nhất Trung Quốc trong vòng hơn 10 năm qua.

Danh sách 6 bộ phim có lượng rating cao nhất trong vòng 10 năm qua - Ảnh: Internet

Cụ thể, bộ phim cổ trang có rating cao nhất trong 10 năm trở lại đây chính là Võ Mị Nương Truyền Kỳ với 4,21%. Lên sóng vào năm 2015, Võ Mị Nương Truyền Kỳ không chỉ được đầu tư khủng về khoản bối cảnh, trang phục mà phim còn quy tụ dàn diễn viên đình đám của Cbiz như Phạm Băng Băng, Trương Đình, Trương Phong Nghị, Châu Hải My…Bộ phim cũng được xếp vào thuộc tầng lớp kinh điển của điện ảnh xứ Trung.