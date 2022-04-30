Điểm mặt 6 bộ phim cổ trang có tỷ lệ người xem cao nhất trong 10 năm vừa qua tại Cbiz: Nữ hoàng rating chễm trệ ở vị trí độc tôn

Sao quốc tế 30/04/2022 18:22

Nói về đọ rating, trong Cbiz mấy ai là đối thủ xứng tầm với Triệu Lệ Dĩnh.

Hơn 10 năm trở lại đây, đã có rất nhiều bộ phim cổ trang tại Cbiz được ra mắt. Hay cũng có, mà dở cũng có, mới đây CĐM đã quyết định ''đào mộ'' lại loạt phim ăn khách nhất Trung Quốc trong vòng hơn 10 năm qua. 

Điểm mặt 6 bộ phim cổ trang có tỷ lệ người xem cao nhất trong 10 năm vừa qua tại Cbiz: Nữ hoàng rating chễm trệ ở vị trí độc tôn - Ảnh 1
Danh sách 6 bộ phim có lượng rating cao nhất trong vòng 10 năm qua - Ảnh: Internet

Cụ thể, bộ phim cổ trang có rating cao nhất trong 10 năm trở lại đây chính là Võ Mị Nương Truyền Kỳ với 4,21%. Lên sóng vào năm 2015, Võ Mị Nương Truyền Kỳ không chỉ được đầu tư khủng về khoản bối cảnh, trang phục mà phim còn quy tụ dàn diễn viên đình đám của Cbiz như Phạm Băng Băng, Trương Đình, Trương Phong Nghị, Châu Hải My…Bộ phim cũng được xếp vào thuộc tầng lớp kinh điển của điện ảnh xứ Trung. 

Điểm mặt 6 bộ phim cổ trang có tỷ lệ người xem cao nhất trong 10 năm vừa qua tại Cbiz: Nữ hoàng rating chễm trệ ở vị trí độc tôn - Ảnh 2
Điểm mặt 6 bộ phim cổ trang có tỷ lệ người xem cao nhất trong 10 năm vừa qua tại Cbiz: Nữ hoàng rating chễm trệ ở vị trí độc tôn - Ảnh 3
Một số tác phẩm kinh điển của Phạm Băng Băng và Tôn Lệ - Ảnh: Internet

Xếp thứ 2 trong danh sách này chính là Mị Nguyệt Truyện của Tôn Lệ với 3,6%. Sau Chân Hoàn Truyện, đây là bộ phim thành công tiếp theo giúp Tôn Lệ củng cố địa vị nữ hoàng rating của mình trong Cbiz. 

Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để cho Tôn Lệ giữ vững được danh hiệu ''nữ hoàng rating'' của mình khi để lọt vào tay của nữ diễn viên trẻ tuổi khi đó Triệu Lệ Dĩnh. Bộ phim có rating cao nhất của mỹ nhân họ Triệu là Hoa Thiên Cốt 2,95% đứng ở vị trí thứ 3. Sở Kiều Truyện với 2,78% và Minh Lan Truyện 2,0% lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và thứ 6.

Điểm mặt 6 bộ phim cổ trang có tỷ lệ người xem cao nhất trong 10 năm vừa qua tại Cbiz: Nữ hoàng rating chễm trệ ở vị trí độc tôn - Ảnh 4
Danh xưng ''nữ hoàng rating'' không phải tự nhiên mà đến với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Có thể thấy, cả 6 bộ phim vừa nêu ở trên đều xứng đáng được coi là những tác phẩm kinh điển trong 10 năm trở lại đây ở xứ Trung và sẽ còn rất lâu nữa người ta mới có thể được chứng kiến thêm một tác phẩm nữa, xứng đáng chen chân vào danh sách này. 

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