Điểm danh 5 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất làng giải trí châu Á, bất ngờ với vị trí đầu tiên

Không chỉ tài năng, Song Hye Kyo, Phạm Băng Băng , Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby … đều được đánh giá là những nữ diễn viên sở hữu gương mặt đẹp nhất châu Á.

Gần 20 tham gia showbiz, Song Hye Kyo đã mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm đình đám như: “Trái Tim Mùa Thu”, “Ngôi Nhà Hạnh Phúc”, “Hậu Duệ Mặt Trời”… Giờ đây dù đã gần 40 tuổi nhưng Song Hye Kyo vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Cô dẫn đầu trong bảng danh sách những diễn viên có gương mặt xinh đẹp nhất châu Á.

Nữ diễn viên Song Hye Kyo sinh năm 1981, cô được nhiều người biết đến sau khi bộ phim “Trái Tim Mùa Thu” được phát sóng. Cũng chính nhờ bộ phim này, Song Hye Kyo trở thành diễn viên hạng A của làng giải trí Hàn Quốc và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ các nước châu Á.

Phạm Băng Băng

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng giữ vị trí thứ 2 trong danh sách những diễn viên sở hữu gương mặt đẹp nhất châu Á

“Nữ hoàng thị phi” Trung Quốc Phạm Băng Băng là nữ diễn viên luôn được truyền thông các nước châu Á đặc biệt chú ý. Phạm Băng Băng sở hữu nét đẹp sắc sảo, làn da trắng sứ mang vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Cô từng được xem là đại diện nhan sắc của đất nước tỷ dân trên thảm đỏ quốc tế.

Ngô Ảnh Khiết

Ngô Ảnh Khiết không chỉ là diễn viên mà còn là ca sĩ nổi tiếng kiêm MC tài năng của Đài Loan

Ngô Ảnh Khiết sinh ngày 11/8/1989 tại Đài Loan, là diễn viên, ca sỹ kiêm MC nổi tiếng. Năm 2005 Ngô Ảnh Khiết chính thức gia nhập làng giải trí. Khởi đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ, năm 2011 Ngô Ảnh Khiết tham gia bộ phim cổ trang “Lục Trinh Truyền Kỳ”. Nhờ vai diễn trong tác phẩm này cô có thêm rất nhiều fan hâm mộ. Ngô Ảnh Khiết đứng vị trí thứ 3 trong danh sách những nữ diễn viên có khuôn mặt đẹp nhất châu Á.

Angela Baby

Angela Baby sở hữu vẻ đẹp lai hiếm có. Cô đứng thứ 4 trong bảng danh sách

Dù xuất thân với vai trò người mẫu tại Hong Kong nhưng Angela Baby lại bén duyên nghiệp diễn khi chuyển hướng phát triển sự nghiệp sang Trung Quốc. Với nhan sắc hơn người, Angela Baby gây ấn tượng với nhiều vai diễn. Diễn xuất non nớt của cô nhận nhiều chỉ trích của người hâm mộ nhưng không thể phủ nhận nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của bà xã của Huỳnh Hiểu Minh. Cô đứng vị trí thứ 4 trong danh sách những nữ diễn viên sở hữu gương mặt đẹp nhất châu Á.

Triệu Lệ Dĩnh

Vẻ đẹp trong sáng của Triệu Lệ Dĩnh giúp cô đứng vị trí thứ 5 trong danh sách này

Nữ diễn viên họ Triệu được nhiều người biết đến với các vai diễn trong: “Sam Sam Đến Rồi”, “Lục Trinh Truyền Kỳ”, “Hoa Thiên Cốt”… Với diễn xuất đáng yêu của mình, Triệu Lệ Dĩnh nhận được sự yêu mến của người hâm mộ. Dù cô không sở hữu thân hình bốc lửa nhưng khuôn mặt đáng yêu của Triệu Lệ Dĩnh giúp cô lọt vào danh sách những diễn viên có gương mặt đẹp nhất châu Á.