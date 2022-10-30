Địch Lệ Nhiệt Ba và phong cách thời trang nền nã, dịu dàng nhưng không hề nhàm chán

Trang Sina đánh giá, Địch Lệ Nhiệt Ba là một "tắc kè hoa" chính hiệu, cô luôn biết cách biến hóa, tạo cho bản thân hình ảnh mới mỗi khi xuất hiện. Cũng vì vậy, dù cho tham gia vào nhiều hoạt động thì cô nàng không hề khiến công chúng cảm thấy nhàm chán.

Trang Sina đưa tin, mới đây Địch Lệ Nhiệt Ba đã tham dự vào một sự kiện thương mại. Tại đây, người đẹp Tân Cương diện trang phục dịu dàng, nền nã nhưng không hề kém nổi bật.

Ở thời điểm hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ 9X có nhiều hợp đồng quảng cáo và độ nhận diện cao nhất ở C-biz. Nữ diễn viên thậm chí còn được đặt cho danh xưng "nữ hoàng quảng cáo" thế hệ mới, soán ngôi Phạm Băng Băng với 26 thương hiệu đang hợp tác.

Ngoài ra, theo thống kê thì chỉ số truyền thông, sức ảnh hưởng trên MXH hay lượng fan tương tác của Địch Lệ Nhiệt Ba đều lấn át các đồng nghiệp cùng trang lứa, thậm chí là bỏ xa các đàn chị như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh,...

Xét về mặt thương mại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang làm rất tốt, nhưng cô lại chưa được đánh giá cao về diễn xuất. Dù từng đảm nhận nhiều vai nữ chính, người đẹp Tân Cương vẫn chưa thực sự bùng nổ và để lại dấu ấn gì đáng kể.

Gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đang bắt đầu chuyển hướng sang dòng phim chính kịch với vai diễn kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành trong dự án Công Tố Tinh Anh. Được biết, phim do chính Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc sản xuất kể về 10 vụ án trên không gian mạng có thật ngoài đời.

Nếu Công Tố Tinh Anh thành công, đây cũng sẽ là bước đệm lớn giúp công chúng thay đổi cái nhìn về Địch Lệ Nhiệt Ba, đồng thời cho cô cơ hội để tiếp cận các vai diễn đa dạng hơn. Đây cũng là lý do mà trong suốt 4 tháng vừa qua, nữ diễn viên không tham gia phim mới, cô muốn tập trung vào chất lượng của từng tác phẩm thay vì hàng loạt các vai diễn có nét tương đồng nhau.