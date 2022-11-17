Dàn diễn viên Cbiz 'có tiếng mà không có miếng': đóng phim bao năm netizen 'mò' mãi cũng không thấy tác phẩm bạo

Sao quốc tế 17/11/2022 17:23

Câu nói nổi danh Cbiz: "Diễn viên dựa vào tác phẩm để nói chuyện" thực sự không dành cho dàn diễn viên này.

Trong làng giải trí có những người đổi đời chỉ sau một vai diễn, một bộ phim. Thế nhưng cũng có không ít người tài sắc, thậm chí được hậu thuẫn hùng mạnh, nhận rất nhiều kịch bản nhưng mãi không có tác phẩm bạo. Dù vậy, họ vẫn được công nhận là diễn viên hot. 

Angelababy

Dàn diễn viên Cbiz 'có tiếng mà không có miếng': đóng phim bao năm netizen 'mò' mãi cũng không thấy tác phẩm bạo - Ảnh 1

Nhắc đến AngelaBaby, có lẽ điều đầu tiên mà mọi người nghĩ đến chính là ông xã cũ Huỳnh Hiểu Minh, hay show truyền hình đình đám Keep Running. Tuy nhiên, nếu được yêu cầu kể tên tác phẩm phim ảnh thành công của cô thì chắc chắn mọi người sẽ gặp khó. Vì những bộ phim do AngelaBaby đóng chính như Vân Trung Ca, Cô Phương Bất Tự Thưởng... đều bị xếp vào hàng thảm họa.

Dàn diễn viên Cbiz 'có tiếng mà không có miếng': đóng phim bao năm netizen 'mò' mãi cũng không thấy tác phẩm bạo - Ảnh 2

Dàn diễn viên Cbiz 'có tiếng mà không có miếng': đóng phim bao năm netizen 'mò' mãi cũng không thấy tác phẩm bạo - Ảnh 3

Dàn diễn viên Cbiz 'có tiếng mà không có miếng': đóng phim bao năm netizen 'mò' mãi cũng không thấy tác phẩm bạo - Ảnh 4

Hậu quả của việc không có phim hay "lận lưng" chính là AngelaBaby trở thành cái tên bị nhiều diễn viên thực lực hay nhà sản xuất uy tín né tránh. Đặc biệt là sau khi "đường ai nấy đi" với Huỳnh Hiểu Minh, địa vị nữ diễn viên trong giới phim ảnh cùng tuột dốc thê thảm. Còn khán giả nghe đến tên của AngelaBaby thì đều bỏ phim, không muốn ủng hộ.

Cảnh Điềm

Dàn diễn viên Cbiz 'có tiếng mà không có miếng': đóng phim bao năm netizen 'mò' mãi cũng không thấy tác phẩm bạo - Ảnh 5

Cảnh Điềm bước chân vào ngành giải trí từ năm 16 tuổi. Thế nhưng, với 17 năm trong nghề hoạt động nghệ thuật, tên tuổi của Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh chỉ xoay quanh những tin đồn về việc cô có mối quan hệ với các ông trùm trong giải trí và gia thế danh giá. Còn về khoản diễn xuất thì vẫn cứ giậm chân tại chỗ, dù được lăng xê, tạo cơ hội đóng phim nhưng cả phim và người thì vẫn cứ chìm.

Thậm chí, dù cho xuất thân từ trường lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp nhưng Cảnh Điềm vẫn bị gắn mác "độc dược phòng vé".

Dàn diễn viên Cbiz 'có tiếng mà không có miếng': đóng phim bao năm netizen 'mò' mãi cũng không thấy tác phẩm bạo - Ảnh 6

Dàn diễn viên Cbiz 'có tiếng mà không có miếng': đóng phim bao năm netizen 'mò' mãi cũng không thấy tác phẩm bạo - Ảnh 7

Dàn diễn viên Cbiz 'có tiếng mà không có miếng': đóng phim bao năm netizen 'mò' mãi cũng không thấy tác phẩm bạo - Ảnh 8

Dù nhận được rất nhiều ưu ái, hợp tác với những gương mặt gạo cội trong làng điện ảnh hay nhiều nam thần hot như Nhậm Gia Luân, Trần Bách Lâm, Trần Hiểu, ... nhưng kết quả cô nhận về là vẫn đứng ở vị trí ngôi sao tầm Trung, các bộ phim có sự tham gia của Cảnh Điềm tham gia đều không đoạt thành công như kỳ vọng, thậm chí còn thua lỗ nặng nề.

 

Cổ Lực Na Trát

Dàn diễn viên Cbiz 'có tiếng mà không có miếng': đóng phim bao năm netizen 'mò' mãi cũng không thấy tác phẩm bạo - Ảnh 9

Cổ Lực Na Trát lần đầu ra mắt công chúng năm 2012 với vai diễn Tiểu Tuyết trong tác phẩm ăn khách Hiên Viên Kiếm, tham gia vào bộ phim có sự góp mặt của hàng loạt sao lớn như Hồ Ca, Lưu Thi Thi, Đường Yên. Đây quả thật là một khởi đầu may mắn đối với người chưa có kinh nghiệm diễn xuất như Cổ Lực Na Trát. Vậy nên, chẳng có gì là nói quá khi mỹ nhân sinh năm 1992 đã có xuất phát điểm hơn người.

Dàn diễn viên Cbiz 'có tiếng mà không có miếng': đóng phim bao năm netizen 'mò' mãi cũng không thấy tác phẩm bạo - Ảnh 10

Dàn diễn viên Cbiz 'có tiếng mà không có miếng': đóng phim bao năm netizen 'mò' mãi cũng không thấy tác phẩm bạo - Ảnh 11

Dàn diễn viên Cbiz 'có tiếng mà không có miếng': đóng phim bao năm netizen 'mò' mãi cũng không thấy tác phẩm bạo - Ảnh 12

Nhan sắc xinh đẹp là điểm cộng giúp Na Trát được ưu ái giao cho vai nữ chính. Tuy nhiên, gương mặt cứng đờ, lỗi diễn một màu đã khiến người đẹp nhận không ít chỉ trích, thậm chí, nhiều người còn nhận xét Na Trát chỉ là "một bình hoa di động", "có đẹp mà không có thơm" và không được công chúng công nhận tài năng.

Âu Dương Na Na

Dàn diễn viên Cbiz 'có tiếng mà không có miếng': đóng phim bao năm netizen 'mò' mãi cũng không thấy tác phẩm bạo - Ảnh 13

Thần đồng cello - Âu Dương Na Na - từng khiến biết bao người hâm mộ tiếc ngẩn tiếc ngơ khi quyết định dấn thân vào con đường diễn xuất. Kể từ khi "đổi ngành" đến nay, ngôi sao trẻ sinh năm 2000 đã góp mặt trong nhiều phim điện ảnh và tác phẩm truyền hình có thể kể đến như Là Thượng Tiên Sinh, Đại Chúa Tể hay Bí Quả.... nhưng đều không tạo được tiếng vang. Diễn xuất đáng xấu hổ của cô khiến không ít người xem ngán ngẩm. Thậm chí, cư dân mạng Trung Quốc còn khuyên Na Na nên quay về làm nghệ sĩ cello. 

Dàn diễn viên Cbiz 'có tiếng mà không có miếng': đóng phim bao năm netizen 'mò' mãi cũng không thấy tác phẩm bạo - Ảnh 14

Dàn diễn viên Cbiz 'có tiếng mà không có miếng': đóng phim bao năm netizen 'mò' mãi cũng không thấy tác phẩm bạo - Ảnh 15

Dàn diễn viên Cbiz 'có tiếng mà không có miếng': đóng phim bao năm netizen 'mò' mãi cũng không thấy tác phẩm bạo - Ảnh 16

Từ khóa:   Angela Baby Cảnh Điềm Cổ Lực Na Trát Âu Dương Na Na sao hoa ngữ phim hoa ngữ

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