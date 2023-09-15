Cuộc sống viên mãn của 'mỹ nhân TVB' Lý Mỹ Tuệ với chồng đại gia đáng tuổi bố

Sao quốc tế 15/09/2023 15:27

Người đẹp TVB Lý Mỹ Tuệ tiết lộ có những ngày tháng tuyệt vời bên Tăng Văn Hào, chồng đại gia hơn cô 25 tuổi.

Mới đây, trên trang cá nhân, mỹ nhân TVB Lý Mỹ Tuệ đăng ảnh chụp với chồng con và tiết lộ con trai James tròn 100 ngày tuổi. Nữ diễn viên viết: "Mong con lớn lên khỏe mạnh! Hạnh phúc mỗi ngày!". Trong ảnh, em bé được bố mẹ chung tay bế, cả hai trông hạnh phúc. Thời điểm bé trai đầy tháng, gia đình tổ chức đại tiệc và mời những nhân vật tên tuổi làng giải trí lẫn máu mặt trong giới tài chính Hong Kong dự tiệc.

Cuộc sống viên mãn của 'mỹ nhân TVB' Lý Mỹ Tuệ với chồng đại gia đáng tuổi bố - Ảnh 1
Mới đây, trên trang cá nhân, mỹ nhân TVB Lý Mỹ Tuệ đăng ảnh chụp với chồng con và tiết lộ con trai James tròn 100 ngày tuổi.

Theo HK01, Lý Mỹ Tuệ hiện tập trung chăm sóc gia đình và gần như không còn đóng phim. Hiện tại cô và chồng con sống tại một biệt thự cao cấp ở Hong Kong. Thi thoảng, họ cùng nhau đi du lịch nước ngoài. Vợ chồng Lý Mỹ Tuệ thường xuyên nghỉ dưỡng, khám phá thế giới. Mùa hè, họ thích tới châu Âu, mùa đông cả hai thường đi Nhật trượt tuyết.

Cuộc sống viên mãn của 'mỹ nhân TVB' Lý Mỹ Tuệ với chồng đại gia đáng tuổi bố - Ảnh 2
Lý Mỹ Tuệ hiện tập trung chăm sóc gia đình và gần như không còn đóng phim.
Cuộc sống viên mãn của 'mỹ nhân TVB' Lý Mỹ Tuệ với chồng đại gia đáng tuổi bố - Ảnh 3
 Cô và chồng con sống tại một biệt thự cao cấp ở Hong Kong

Lý Mỹ Tuệ là nữ diễn viên nổi tiếng làng giải trí. Người đẹp sinh năm 1987 bắt đầu hoạt động từ năm 12 tuổi. Năm 15 tuổi cô bắt đầu theo học Học viện múa Bắc Kinh và sau đó tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp nhỏ. Đến năm 2006, khi ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, tuy không giành được danh hiệu nào trong cuộc thi nhưng Lý Mỹ Tuệ may mắn được đài TVB ký hợp đồng diễn viên như mơ ước.

Cô từng xuất hiện trong một số dự án phim như Cung Tâm Kế 2, Thâm Cung Kế, Thiếu niên tứ đại danh bộ... Dù chỉ là các vai diễn phụ nhưng Lý Mỹ Tuệ vẫn để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Cuộc sống viên mãn của 'mỹ nhân TVB' Lý Mỹ Tuệ với chồng đại gia đáng tuổi bố - Ảnh 4
Cô từng xuất hiện trong dự án phim như Cung Tâm Kế 2.

Cuộc đời của Lý Mỹ Tuệ bước sang trang mới khi cô bắt đầu cặp kè đại gia Tằng Văn Hào. Cô lên xe hoa với ông chỉ sau 6 tháng hẹn hò. Trong hôn lễ, người đẹp thú nhận mình đã mang thai 4 tháng, đồng nghĩa với việc Mỹ Tuệ có bầu với đại gia chỉ 2 tháng sau khi gặp gỡ. Được biết, trước khi lấy Lý Mỹ Tuệ, ông từng có một đời vợ và ba con gái.

Cuộc sống viên mãn của 'mỹ nhân TVB' Lý Mỹ Tuệ với chồng đại gia đáng tuổi bố - Ảnh 5
Cô lên xe hoa với ông chỉ sau 6 tháng hẹn hò.
Cuộc sống viên mãn của 'mỹ nhân TVB' Lý Mỹ Tuệ với chồng đại gia đáng tuổi bố - Ảnh 6
Trước khi lấy Lý Mỹ Tuệ, ông từng có một đời vợ và ba con gái.

Sau khi kết hôn, Lý Mỹ Tuệ được chồng cưng như trứng mỏng. Cô được vị đại gia U60 đưa đi du lịch khắp châu Âu cho đến tận ngày chuẩn bị lâm bồn. Nữ diễn viên hạng C trước nay quen với vai a hoàn bỗng "một bước lên tiên", sống cuộc sống xa xỉ như một phu nhân thứ thiệt.

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