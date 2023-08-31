Nhan sắc quyến rũ tuổi 36 của 'mỹ nhân cảnh nóng TVB' Cao Hải Ninh

Ở tuổi 36, người đẹp TVB Cao Hải Ninh tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, bận rộn với công việc.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Cao Hải Ninh đã khoe ảnh du lịch Thái Lan gần đây. Cô nàng diện đồ bơi gợi cảm, khoe 3 vòng cực quyến rũ. 'Bom sex' TVB vẫn giữ được vóc dáng cực chuẩn ở độ tuổi 36. Cao Hải Ninh đã khoe ảnh du lịch Thái Lan gần đây trên trang Instagram. Cô nàng diện đồ bơi gợi cảm, khoe 3 vòng cực quyến rũ. 'Bom sex' TVB vẫn giữ được vóc dáng cực chuẩn ở độ tuổi 36. Là một trong những gương mặt được yêu thích của TVB, từ một cô gái gây thương nhớ với vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng thời mới nổi tiếng, mỹ nhân Hong Kong trở thành quý cô gợi cảm và sang chảnh. Được biết, Cao Hải Ninh tại thời điểm hiện tại yêu thích vóc dáng tròn trịa và khỏe khoắn.

Mỹ nhân Hong Kong giờ đây đã trở thành quý cô gợi cảm và sang chảnh. Cao Hải Ninh tại thời điểm hiện tại yêu thích vóc dáng tròn trịa và khỏe khoắn. Sao nữ 8X biến hóa đủ loại phong cách, lúc thì sang chảnh trong những cây hàng hiệu chất chơi, khi lại bốc lửa với những trang phục bó sát, bikini sexy khoe đường cong hút mắt. Ở tuổi ngấp nghé 40 nhưng Cao Hải Ninh vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Cô tiết lộ nếu có một người phù hợp để yêu, chắc chắn cô sẽ chia sẻ tin vui với mọi người. Ở tuổi ngấp nghé 40 nhưng Cao Hải Ninh vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Cô tiết lộ nếu có một người phù hợp để yêu, chắc chắn cô sẽ chia sẻ tin vui với mọi người

Cao Hải Ninh sinh năm 1987 và trở nên nổi tiếng khi giành Top 5 Hoa hậu Hong Kong 2008 rồi gia nhập TVB với vai trò diễn viên. Thuở mới đóng phim, mỹ nhân 8X được biết đến như một “bình hoa di động”, không ngại đóng nhiều vai hư hỏng, khoe da thịt trên màn ảnh và được xem là “bom sex” của TVB. Cao Hải Ninh sinh năm 1987 và trở nên nổi tiếng khi giành Top 5 Hoa hậu Hong Kong 2008 rồi gia nhập TVB với vai trò diễn viên. Thuở mới đóng phim, mỹ nhân 8X được biết đến như một “bình hoa di động”, không ngại đóng nhiều vai hư hỏng. Sau hơn 10 năm nỗ lực, sao nữ dần tiến bộ trong diễn xuất và được công nhận qua các tác phẩm: Sứ đồ hành giả, Tòa nhà kim tiêu, Sát thủ, Mê võng, Phản hắc lộ nhân giáp, Thất công chúa… Không chỉ được yêu thích ở Hong Kong, Cao Hải Ninh còn được săn đón ở thị trường Đại lục sau khi gây ấn tượng với vai khách mời trong bộ phim 30 chưa phải là hết (2020). Hiệu ứng tích cực từ tác phẩm giúp người đẹp đắt show quảng cáo, sự kiện tại xứ tỉ dân. Cô gây ấn tượng với vai khách mời trong bộ phim 30 chưa phải là hết (2020).

'Biểu tượng gợi cảm TVB' Cao Hải Ninh đau khổ vì hình tượng gái hư Cao Hải Ninh nổi tiếng với phong cách gợi cảm và trở thành "bom sex" của đài TVB (Hồng Kông). Nhưng hiện tại, người đẹp cảm thấy đau khổ khi vướng tai tiếng vì hình tượng gái hư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-quyen-ru-tuoi-36-cua-my-nhan-canh-nong-tvb-cao-hai-ninh-613475.html