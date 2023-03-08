Cuộc sống ít ai biết của 'Mỹ nhân gốc Việt' Lạc Cơ Nhi sau khi ly hôn chồng đại gia

Theo truyền thông Hong Kong, Lạc Cơ Nhi ly hôn doanh nhân giàu có Ian Chu vào năm 2022. Đồng thời, cô có dự định sẽ trở lại con đường nghệ thuật.

Gần đây, trang HK01 đưa tin cuộc hôn nhân của Lạc Cơ Nhi và doanh nhân Ian Chu đổ vỡ. Nguồn tin thân cận với siêu mẫu gốc Việt cho biết Lạc Cơ Nhi ly hôn chồng hơn nửa năm trước. Hai người chia tay trong hòa bình, thống nhất cùng nuôi dạy con cái. Nguyên nhân tan vỡ không được cả hai tiết lộ. Tuy nhiên, On cho biết người mẫu gốc Việt có tính cách mạnh mẽ, không chịu sự ràng buộc của hôn nhân. Lạc Cơ Nhi một khi không còn cảm thấy thoải mái, hạnh phúc trong chuyện tình cảm, cô sẵn sàng dứt áo ra đi. Năm 2012, người đẹp từng chủ động đệ đơn ly hôn nam ca sĩ Lê Minh.

Theo HK01, chuyện Lạc Cơ Nhi ly hôn chỉ được cô thông báo cho gia đình và một vài người bạn thân thiết. Siêu mẫu yêu cầu họ giữ kín. Lạc Cơ Nhi bí mật đưa con trai trở về Hong Kong sinh sống. Thời gian qua, người đẹp dành thời gian để ở bên con và bạn bè. Cô dự định trở lại ngành giải trí để kiếm thu nhập.

Lạc Cơ Nhi và Ian Chu - ông chủ công ty kinh doanh thực phẩm hữu cơ - kết hôn năm 2017. Sau khi tái hôn, siêu mẫu Hong Kong sang Mỹ sống và sinh con. Lạc Cơ Nhi và thương nhân gốc Hoa từng có tổ ấm đáng ngưỡng mộ. Lạc Cơ Nhi sinh ra và lớn lên trong gia đình có mẹ là người Việt còn cha là người Hoa. Cô chào đời ở Macau, lớn lên tại Mỹ và phát triển sự nghiệp ở Hồng Kông. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình cao ráo, gợi cảm, mỹ nhân sinh năm 1980 sớm gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên. Tuy nhiên, sự nghiệp của mỹ nhân này không quá nổi bật và công chúng chủ yếu biết đến cô bởi mối tình tốn nhiều giấy mực với Lê Minh, một trong “tứ đại thiên vương” Hồng Kông. Bỏ qua những tai tiếng, thị phi trong quá khứ, Lạc Cơ Nhi trở kín tiếng hơn xưa, cuộc sống cô phần lớn chỉ xoay quanh chồng và con nhỏ. Trên trang cá nhân, người đẹp nổi tiếng một thời thường xuyên khoe những khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai, những kỷ niệm đời thường đáng nhớ hay hàng loạt chuyến du lịch xa hoa khắp thế giới.

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