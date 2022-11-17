Chuyện xưa nhắc lại: Fan xót xa nhìn Tiêu Chiến bị nhân viên coi thường, xuất hiện 'bóng ma tâm lý' vì ám ảnh quá khứ

Có thể nói, Tiêu Chiến là một trong số ít thần tượng của giới giải trí Hoa Ngữ có sức ảnh hưởng và độ hot mà bất kỳ ngôi sao nào cũng khó mà có được. Với ngoại hình điển trai cùng với tài năng về vũ đạo, diễn xuất, Tiêu Chiến đã trở thành một trong số minh tinh Hoa ngữ được yêu thích nhất hiện nay.

Cụ thể, trong một lần Tiêu Chiến được đi thảm đỏ nhưng vẫn chẳng phải là minh tinh hạng A. Anh chàng nhận phải cây bút hết mực, đến ký tên cũng chẳng ký được, phải ngậm ngùi lui xuống khỏi thảm đỏ. Lúc đó, ngôi sao 9x chỉ biết lặng lẽ ngoái đầu lại nhìn, khuôn mặt dường như có chút bối rối và bất lực.

Dù trong quá trình đấy không thiếu những sacndal, thất bại, thậm chí thời gian mới vào nghề, Tiêu Chiến còn bị cả nhân viên sự kiện coi thường. Trái ngược với sự o bế từ trên phim ra ngoài đời ở hiện tại, nhiều người còn tưởng rằng con đường của Tiêu Chiến toàn màu hồng. Thế nhưng, trước đây, khi anh chàng mới debut với X-NINE, còn là người mới và chẳng là gì trong mắt mọi người cả.

Cũng vì chuyện này mà về sau, mỗi lần Tiêu Chiến đi thảm đỏ, cầm bút ký đều vẩy trước. Hành động này của anh vô tình làm fan luôn nhớ đến cái khoảnh khắc bị coi thường năm xưa, thêm quý trọng hơn danh tiếng của nam diễn viên ở thời điểm hiện tại.

Trước khi trở thành một nam thần được đông đảo khán giả biết đến như hiện tại, Tiêu Chiến từng theo con đường thiết kế. Nhưng cuối cùng, anh từ bỏ để theo đuổi giấc mơ đứng trên sân khấu và trở thành thành viên của nhóm nhạc thần tượng X NINE, sau đó lấn sân sang con đường phim ảnh.

Một điều đáng nói là sau đó, sự nghiệp diễn xuất của anh đa số là vai phụ. Thế nhưng, cái tên Tiêu Chiến bỗng vụt sáng thành sao khi Trần Tình Lệnh phát sóng vào mùa hè 2019. Cùng với Vương Nhất Bác vai Lam Trạm, Tiêu Chiến trở thành nam thần được săn đón của màn ảnh Hoa ngữ, không phải chỉ vì anh sở hữu ngoại hình điển trai mà còn nhờ vào khả năng diễn xuất tốt.

Nhưng cũng vì "chiến thắng" đến quá nhanh, mà có một khoảng thời gian Tiêu Chiến đã phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật khi sự cố 227 xảy ra, có liên quan tới fans Tiêu Chiến. Sau khi quay trở lại làng giải trí, sự nghiệp của anh có thêm bước tiến mới, gặt hái được vô số thành công, địa vị cũng càng thêm vững chắc hơn.