Chia tay 'công chúa Thượng Hải', Dương Dương bị bắt gặp hẹn hò với gái lạ lúc nửa đêm

Mới đây, nam diễn viên Dương Dương bị bắt gặp hẹn hò với một cô gái. Rộ tin đồn rằng anh đã chia tay với ‘công chúa Thượng Hải’.
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Nam diễn viên Dương Dương được khán giả yêu mến bởi vẻ "soái ca" của mình. Sau thành công của bộ phim “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, chàng Tiêu Nại có thêm rất nhiều fan hâm mộ. Đối với nhiều cô gái, Dương Dương chính là "Tiêu Nại đại thần" bước ra từ trang sách.
Chính vì quá nổi tiếng nên đời tư của Dương Dương luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Tham gia nghệ thuật khá lâu và dính nhiều tin đồn hẹn hò với nhiều diễn viên nổi tiếng như Lý Thấm, Tống Thiến hay Trịnh Sảng nhưng Dương Dương vẫn khá kín tiếng về đời tư.
Thời gian trước đây có nhiều tin đồn cho rằng Dương Dương và “công chúa Thượng Hải” Kiều Hân đang hẹn hò. Phía Kiều Hân cũng đăng tải nhiều thông tin ám chỉ cả hai đang qua lại vậy nhưng phía Dương Dương vẫn giữ im lặng. Fan của nam diễn viên họ Dương cho rằng Kiều Hân đang cố tình mượn danh tiếng của "bạn trai tin đồn" để được nổi tiếng. Dù sao đi nữa, đối với nhiều người Kiều Hân chính là bạn gái của Dương Dương.
Tuy nhiên mới đây, một số hình ảnh Dương Dương khoác vai thân thiết một cô gái lạ được lan truyền khiến netizen dậy sóng. Nhiều người cho rằng Dương Dương và Kiều Hân đã chia tay và cô gái này chính là bạn gái hiện tại của anh. Hiện phía Dương Dương vẫn chưa có bất kỳ động thái nào trước tin đồn này.