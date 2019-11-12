Chia tay 'công chúa Thượng Hải', Dương Dương bị bắt gặp hẹn hò với gái lạ lúc nửa đêm

Sao quốc tế 12/11/2019 10:31

Mới đây, nam diễn viên Dương Dương bị bắt gặp hẹn hò với một cô gái. Rộ tin đồn rằng anh đã chia tay với ‘công chúa Thượng Hải’.

Nam diễn viên Dương Dương được khán giả yêu mến bởi vẻ "soái ca" của mình. Sau thành công của bộ phim “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, chàng Tiêu Nại có thêm rất nhiều fan hâm mộ. Đối với nhiều cô gái, Dương Dương chính là "Tiêu Nại đại thần" bước ra từ trang sách.

duong duong 1
Suốt thời gian qua Dương Dương vướng tin đồn hẹn hò với Kiều Hân

Chính vì quá nổi tiếng nên đời tư của Dương Dương luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Tham gia nghệ thuật khá lâu và dính nhiều tin đồn hẹn hò với nhiều diễn viên nổi tiếng như Lý Thấm, Tống Thiến hay Trịnh Sảng nhưng Dương Dương vẫn khá kín tiếng về đời tư.

duong duong 2
Dù phía Kiều Hân đã có động thái của mình nhưng Dương Dương vẫn giữ im lặng

Thời gian trước đây có nhiều tin đồn cho rằng Dương Dương và “công chúa Thượng Hải” Kiều Hân đang hẹn hò. Phía Kiều Hân cũng đăng tải nhiều thông tin ám chỉ cả hai đang qua lại vậy nhưng phía Dương Dương vẫn giữ im lặng. Fan của nam diễn viên họ Dương cho rằng Kiều Hân đang cố tình mượn danh tiếng của "bạn trai tin đồn" để được nổi tiếng. Dù sao đi nữa, đối với nhiều người Kiều Hân chính là bạn gái của Dương Dương.

duong duong 3
Mới đây Dương Dương xuất hiện cùng một cô gái lạ
duong duong 4
Anh rất quan tâm đến cô gái này khiến nhiều người tin rằng Dương Dương và Kiều Hân đã chia tay

Tuy nhiên mới đây, một số hình ảnh Dương Dương khoác vai thân thiết một cô gái lạ được lan truyền khiến netizen dậy sóng. Nhiều người cho rằng Dương Dương và Kiều Hân đã chia tay và cô gái này chính là bạn gái hiện tại của anh. Hiện phía Dương Dương vẫn chưa có bất kỳ động thái nào trước tin đồn này.

Nhan sắc già nua đến khó tin của nữ diễn viên xinh đẹp nhất Cbiz

Nhan sắc già nua đến khó tin của nữ diễn viên xinh đẹp nhất Cbiz

Dù mới 22 tuổi nhưng những hình ảnh mới nhất của Quan Hiểu Đồng khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi nhan sắc già nua.

Xem thêm
Từ khóa:   Kiều Hân Lý Thấm Tiêu Nại

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc già nua đến khó tin của nữ diễn viên xinh đẹp nhất Cbiz

Nhan sắc già nua đến khó tin của nữ diễn viên xinh đẹp nhất Cbiz

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cạnh tranh khốc liệt vì một vai diễn

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cạnh tranh khốc liệt vì một vai diễn

Giả Nãi Lượng vui vẻ xuất hiện sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ

Giả Nãi Lượng vui vẻ xuất hiện sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ

Không có thời gian dành cho vợ nhưng ông xã Chung Hân Đồng lại đi ăn tối với hot girl mạng

Không có thời gian dành cho vợ nhưng ông xã Chung Hân Đồng lại đi ăn tối với hot girl mạng

Lý Tiểu Lộ tiếp tục nhận 'gạch đá' khi cho biết lấy Giả Nãi Lượng là vì bố mẹ chứ không phải tình yêu

Lý Tiểu Lộ tiếp tục nhận 'gạch đá' khi cho biết lấy Giả Nãi Lượng là vì bố mẹ chứ không phải tình yêu

Dương Mịch và tình trẻ liên tiếp để lộ những hình ảnh ngọt ngào dù chưa công khai

Dương Mịch và tình trẻ liên tiếp để lộ những hình ảnh ngọt ngào dù chưa công khai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 17 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới