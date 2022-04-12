Chị đẹp Moonbyul (MAMAMOO) trở lại "thần tốc" sau 3 tháng với mini album mới "CITT", hứa hẹn màn comeback cực kỳ bùng nổ

Đúng 0 giờ ngày 12, công ty quản lý RBW đã tung ra video teaser về việc phát hành single mới của Moonbyul "CITT (Cheese in the Trap)" vào ngày 28 thông qua SNS chính thức của MAMAMOO.

Trong đoạn video được phát hành, một "Moonbyul khác" xuất hiện trong không gian nơi "Moonbyul thật" mở cánh cửa và nhìn vào trong. Cô ngồi trước một bộ máy điều khiển với những màn hình, thiết bị phức tạp, Moonbyul ấn vào nút đỏ bí ẩn và kích hoạt máy. Sau đó, cô ấy nở một nụ cười đầy ẩn ý với biểu cảm vui tươi hướng về phía màn hình, làm tăng sự tò mò cho người xem.

Trailer, bìa album, ảnh concept, dance spoilers và teaser MV sẽ liên tục được tung ra, tạo cho người hâm mộ sự tò mò và kỳ vọng vào lần trở lại này.

Thông tin comeback đầy bất ngờ của Moonbyul gây ra "cơn sốt" trong cộng đồng người hâm mộ toàn cầu, làm tăng nhiệt cho màn trở lại đầy hứa hẹn.

Moonbyul trở lại sàn đấu K-POP với "tốc độ ánh sáng" trong vòng 3 tháng kể từ mini-album thứ 3 "6equence" được phát hành vào tháng 1.

Trước đó, ca khúc chủ đề của mini album thứ 3 "LUNATIC" đã đứng đầu Bảng xếp hạng iTunes ở 11 quốc gia và khu vực ngay sau khi phát hành.

Moonbyul sẽ trở lại với single mới "CITT (Cheese in the Trap)" vào lúc 6 giờ chiều ngày 28 (theo giờ địa phương), dự đoán sẽ lần nữa khuấy đảo thị trường âm nhạc Hàn.

Theo Chosun Media