Ekip Ngự Giao Ký 2 hé lộ cái kết bị thảm: Trường Ý và Kỷ Vân Hòa hiểu lầm nhau đến chết mà không có một lời giải thích ?

Sao quốc tế 11/04/2022 23:46

Các fan của Ngự Giao Ký 2 đang xôn xao hơn bao giờ hết khi vừa xuất hiện thông tin bộ phim sẽ có một cái kết thương tâm dành cho 2 nhân vật chính.

Ngự Giao Ký hiện đang là một trong những bộ phim truyền hình Trung Quốc nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Phần 2 của bộ phim với tựa đề Ngự Giao Ký: Kháp Tự Cố Nhân Quy hiện đang dần đi tới giai đoạn kịch tính nhất. 

Mới đây nhất, thông qua đoạn giới thiệu ngắn ở cuối phim, khán giả có thể phần nào đoán được những sự việc sẽ diễn ra trong nửa cuối của Ngự Giao Ký: Kháp Tự Cố Nhân Quy. 

Ekip Ngự Giao Ký 2 hé lộ cái kết bị thảm: Trường Ý và Kỷ Vân Hòa hiểu lầm nhau đến chết mà không có một lời giải thích ? - Ảnh 1
Ekip Ngự Giao Ký 2 hé lộ cái kết bị thảm: Trường Ý và Kỷ Vân Hòa hiểu lầm nhau đến chết mà không có một lời giải thích ? - Ảnh 2
Ngự Giao Ký 2 đang bước giai đoạn cuối phim kịch tính - Ảnh: Internet

Theo đó, cặp đôi chính của phim là Trường Ý (Nhậm Gia Luân thủ vai) và Kỷ Vân Hòa sẽ còn hiểu lầm nhau mãi đến sau này, ngay cả khi Kỷ Vân Hòa đã chết. Chính vì vì vậy, netizen đang trở nên xôn xao hơn bao giờ hết vì nếu điều này trở thành sự thật thì quả là nhà biên kịch thật sự quá ''tàn nhẫn''. 

 

Có thể thấy, nhiều tình tiết chưa lên sóng của phim đều khác xa với nguyên tác, vậy nên mọi kết cục của phim có thể sẽ được làm khác đi so với tiểu thuyết.

Để biết liệu kết cục nào sẽ dành cho Ngự Giao Ký: Kháp Tự Cố Nhân Quy, đừng bỏ lỡ bộ phim vào lúc 17h00 các ngày từ thứ Hai tới thứ Tư hàng tuần trên nền tảng Youku. 

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