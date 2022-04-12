"Bạn trai quốc dân" Park Bo Gum tham gia đội chạy bộ "sừng sỏ" nhất nhì showbiz Hàn: Chạy 10km vào sáng sớm chỉ là chuyện nhỏ

Sao quốc tế 12/04/2022 09:00

Mới đây, anh chàng Park Bo Gum xuất hiện với phong thái trẻ trung, năng động khi tham gia vào đội chạy marathon của giới nghệ sĩ. Fan hâm mộ háo hức không biết "bạn trai quốc dân" sẽ có hoạt động gì tiếp theo.

Ca sĩ Sean đã đăng tải một vài bức ảnh lên trang Instagram cá nhân vào ngày 11 với dòng trạng thái: "Sunset Run. Chạy bộ 10km dưới 50 phút cùng với Bogummy".

'Bạn trai quốc dân' Park Bo Gum tham gia đội chạy bộ 'sừng sỏ' nhất nhì showbiz Hàn: Chạy 10km vào sáng sớm chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Trong bức ảnh được đăng lên, Sean và Park Bo Gum mặc trang phục thể thao đang đứng bên bờ sông Hàn. Dù đã đội mũ, đeo khẩu trang nhưng nụ cười ấm áp của chàng Bogummy vẫn vẫn vô cùng thu hút. Ca sĩ Sean tiếp tục đăng một bài viết: "Nếu bạn ra sông Hàn chạy bộ vào buổi sáng, bạn có thể gặp được nữ diễn viên Yoon Se Ah, người bạn nổi tiếng thứ hai của mình đó".

'Bạn trai quốc dân' Park Bo Gum tham gia đội chạy bộ 'sừng sỏ' nhất nhì showbiz Hàn: Chạy 10km vào sáng sớm chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 2

Yoon Se Ah cũng đăng tải lên Instagram vào cùng ngày: "Mình cực kỳ bất ngờ luôn, mình đang chạy thì mình gặp Sean và Park Bo Gum, chúng mình còn chào nhau nữa.

Được biết, Park Bo Gum đã gia nhập vào đội chạy bộ của ca sĩ Sean. Đây là một trong những đội chạy sừng sỏ nhất của những người nổi tiếng. Đội chạy liên tiếp thực hiện các cuộc chạy marathon từ 10km đến 12km, và cũng tham gia vào nhiều hoạt động gây quỹ, chẳng hạn như chạy cho trẻ em khuyết tật, cho các bệnh nhân mắc hội chứng Lou Gehrig,... Một vài thành viên của đội phải kể đến như: nữ diễn viên Lee Si Young và Yoon Se Ah, ca sĩ / diễn viên Im Si Wan, Choi Si Won của Super Junior, cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Lee Young Pyo,...

Theo New1korea

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