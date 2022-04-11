"Nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyo Ri tiết lộ cuộc sống hôn nhân ngọt ngào: 10 năm về chung mái nhà vẫn như vợ chồng son

Cưới nhau được 10 năm nhưng vợ chồng nữ thần Lee Hyo Ri và nhạc sĩ Lee Sang Soon vẫn tình tứ khoe cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến nhiều người ganh tị.

Vào ngày 10, nhạc sĩ Lee Sang Soon đăng hai bức ảnh lên Instagram cá nhân của mình.

Trong bức ảnh được đăng tải, Lee Sang Soon và Lee Hyo Ri đang ngồi ở một nhà hàng, nhìn vào máy ảnh và tạo dáng. Lee Sang Soon là người cầm máy và anh đang chụp hình Lee Hyo Ri, "chị đẹp" thì tạo dáng dễ thương, cười rạng rỡ trông vô cùng hạnh phúc.

Được biết, câu chuyện tình yêu của Lee Hyo Ri và Lee Sang Soon bắt đầu vào năm 2009. Cả hai quen biết thông qua sự giới thiệu của ca sĩ-nhạc sĩ Jung Jae Hyung.

Sau khi chính thức về chung một nhà, cặp đôi ít xuất hiện trên truyền hình để tập trung vào việc tận hưởng cuộc sống vợ chồng, vun đắp hạnh phúc lứa đôi. Cả hai cùng chuyển đến hòn đảo Jeju thanh bình, sống một cuộc sống cực kỳ bình dị bên đàn thú cưng đáng yêu.

Gần đây, Lee Hyori đang xuất hiện một chương trình truyền hình có tên "Seoul Check-in", rất được người hâm mộ đón nhận.

Theo New1korea

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