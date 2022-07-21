Châu Du Dân và vợ không sinh thêm con, ngủ riêng vì một lý do 'tế nhị'

Sao quốc tế 21/07/2022 11:47

Tài tử Đài Loan Châu Du Dân và bà xã anh hiện đang ngủ riêng ở hai giường khác nhau, nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn bình thường như các cặp vợ chồng khác.

Truyền thông Đài Loan đưa tin, Châu Du Dân đã tham dự vào một sự kiện phúc lợi vào ngày 19/7 vừa qua. Tại đây, nam diễn viên đã chia sẻ một vài câu chuyện về gia đình nhỏ của mình.

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Châu Du Dân tiết lộ anh và vợ đang ngủ riêng - Ảnh: Internet

Châu Du Dân cho hay, hiện tại anh và bà xã - diễn viên Dụ Hồng Yên - ngủ riêng trên 2 giường khác nhau. Nam tài tử chia sẻ, vì anh khi ngủ sẽ ngáy rất to nên vợ sẽ ngủ với con gái để tránh bị làm phiền. Tuy nhiên, mỗi sáng khi thức dậy thì nam diễn viên sẽ giúp vợ làm vệ sinh cá nhân cho con gái, chơi với bé, cho bé ăn rồi đưa bé đến trường.

Khi được hỏi về quan hệ vợ chồng của mình, Châu Du Dân khẳng định anh và vợ cũng trải qua nhiều thứ như các cặp đôi khác, cả hai cũng hay cãi vã nhưng vẫn giữ sự tôn trọng dành cho nhau. Ngoài ra, bà xã của anh tuy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn là công việc nhưng anh thì luôn ủng hộ vợ mình theo đuổi sự nghiệp riêng.

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Châu Du Dân và vợ không có kế hoạch sinh con thứ 2 - Ảnh: Internet

Hiện tại, con gái của Châu Du Dân đã được 5 tuổi và là một đứa trẻ tinh tế, được anh cưng chiều hết mực. Nam diễn viên và vợ đều thống nhất rằng sẽ không sinh con thứ hai: "Tôi không muốn và vợ cũng vậy. Có lẽ cả hai chúng tôi đều dốc trọn tình cảm cho con gái".

Con gái của Châu Du Dân tuy có bố là một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng lại hoàn toàn không hâm mộ bố chút nào. Anh cho hay, con gái thích nghe nhạc của Blackpink và nhún nhảy theo. Khi thấy TV phát hình ảnh về F4 (trước đây Châu Du Dân là thành viên) thì cô bé sẽ hỏi rằng: "Đây là bố à, sao bố để tóc dài vậy ư?", rồi nói: "Con xem cái khác được không?".

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Con gái không hề hâm mộ Châu Du Dân - Ảnh: Internet

Tài tử Châu Du Dân từng là cái tên "thống lĩnh" làng giải trí Đài Loan khi liên tục "làm mưa làm gió" khi xuất hiện trong các bộ phim Cơn Lốc Tình Yêu, Chiến Thần, Liệt hỏa như ca, Kẻ truy đuổi hung thủ, Đại Tống cung từ... Nam diễn viên và vợ Dụ Hồng Uyên bén duyên sau khi đóng chung phim, sau thời gian hẹn hò thì cặp đôi chính thức kết hôn vào năm 2015.

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