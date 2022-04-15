Cặp đôi diễn viên 'đình đám' đóng cảnh hôn nhau mà lại té lộn cổ xuống nề đất, netizen nhận định: 'Hôn thôi mà cồng kềnh quá'

Mới đây nhất, vào ngày 14/4, ekip dự án phim cổ trang Chúc Khanh Hảo đã xác nhận thời điểm lên sóng chính thức của phim, đồng thời tung ra hàng loạt hình ảnh, video hậu trường không khỏi khiến người hâm mộ không chú ý đến.

Đáng chú ý nhất, chắc chắn phải là đoạn clip có sự góp mặt của 2 diễn viên chính là Trịnh Nghiệp Thành và Viên Băng Nghiên có cảnh hôn lãng mạn, sau đó theo kịch bản thì sẽ nằm ra giường và tiếp tục “hành sự”. Tuy nhiên có lẽ vì quay nhiều vòng quá mà cặp trai xinh gái đẹp đã ngã lộn mèo, tiếp đất trong sự ngỡ ngàng của ekip và người xem. Nếu Viên Băng Nghiên chỉ lăn nhẹ từ cạnh giường xuống đất thì Trịnh Nghiệp Thành mới là người “gặp nạn” khi lộn một vòng trông vô cùng đáng sợ.