Cặp đôi diễn viên 'đình đám' đóng cảnh hôn nhau mà lại té lộn cổ xuống nề đất, netizen nhận định: 'Hôn thôi mà cồng kềnh quá'

Sao quốc tế 15/04/2022 22:49

Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành vừa có một nụ hôn được cho là sẽ khiến họ nhớ mãi trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Mới đây nhất, vào ngày 14/4, ekip dự án phim cổ trang Chúc Khanh Hảo đã xác nhận thời điểm lên sóng chính thức của phim, đồng thời tung ra hàng loạt hình ảnh, video hậu trường không khỏi khiến người hâm mộ không chú ý đến.

Đáng chú ý nhất, chắc chắn phải là đoạn clip có sự góp mặt của 2 diễn viên chính là Trịnh Nghiệp ThànhViên Băng Nghiên có cảnh hôn lãng mạn, sau đó theo kịch bản thì sẽ nằm ra giường và tiếp tục “hành sự”. Tuy nhiên có lẽ vì quay nhiều vòng quá mà cặp trai xinh gái đẹp đã ngã lộn mèo, tiếp đất trong sự ngỡ ngàng của ekip và người xem. Nếu Viên Băng Nghiên chỉ lăn nhẹ từ cạnh giường xuống đất thì Trịnh Nghiệp Thành mới là người “gặp nạn” khi lộn một vòng trông vô cùng đáng sợ.

Cặp đôi diễn viên 'đình đám' đóng cảnh hôn nhau mà lại té lộn cổ xuống nề đất, netizen nhận định: 'Hôn thôi mà cồng kềnh quá' - Ảnh 1
Cặp đôi diễn viên 'đình đám' đóng cảnh hôn nhau mà lại té lộn cổ xuống nề đất, netizen nhận định: 'Hôn thôi mà cồng kềnh quá' - Ảnh 2
Cặp đôi diễn viên 'đình đám' đóng cảnh hôn nhau mà lại té lộn cổ xuống nề đất, netizen nhận định: 'Hôn thôi mà cồng kềnh quá' - Ảnh 3

Trịnh Nghiệp Thành lo lắng cho Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Đoạn clip ''dở khóc, dở cười'' đó đã khiến cho Netizen cảm thấy vô cùng thích thú. Ngoài ra CĐM còn không tiếc lời dành lời khen cho Trịnh Nghiệp Thành nhờ diễn xuất tốt, ánh mắt đậm tình và đặc ʙɪệᴛ là thái độ làm việc chuyên nghiệp, quan tâm đến đồng nghiệp.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta của tác giả Y Nhân Khuê Khuê, Chúc Khanh Hảo kể về chuyện nàng quận chúa Lưu Linh (Viên Băng Nghiên) xinh đẹp, tinh nghịch chủ động truy đuổi tình yêu của mình – chàng cẩm y vệ lạnh lùng Thẩm Yến (Trịnh Nghiệp Thành). Sau một loạt những dự áɴ cổ trang đau thương lấy nước mắt khán giả vừa qua, Chúc Khanh Hảo hứa hẹn sẽ là làn gió mát với mối Qᴜᴀɴ ʜệ “cọc đi tìm trâu” đáng yêu, lãng mạn.

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