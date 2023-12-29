Cảnh Điềm tung trọn khoảnh khắc hóa thân thành vương phi, nhan sắc và thần thái xứng danh 'đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh'

Sao quốc tế 29/12/2023 14:59

Loạt ảnh hậu trường chuẩn bị cho quá trình makeup của Cảnh Điềm đang gây sốt cõi mạng vì quá kiều diễm.

Trước khi lên sóng tập 10 show Vương bài đối vương bài vào tối nay, loạt ảnh hậu trường ghi lại quá trình Makeup của Cảnh Điềm đã được ekip tung lên và nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cư dân mạng. 

Cảnh Điềm tung trọn khoảnh khắc hóa thân thành vương phi, nhan sắc và thần thái xứng danh 'đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' - Ảnh 1Cảnh Điềm tung trọn khoảnh khắc hóa thân thành vương phi, nhan sắc và thần thái xứng danh 'đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' - Ảnh 2Cảnh Điềm tung trọn khoảnh khắc hóa thân thành vương phi, nhan sắc và thần thái xứng danh 'đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' - Ảnh 3

Trong ảnh, mỹ nhân sinh năm 1988 gây sốt vì thần thái rực rỡ dù chưa được chỉnh trang hoàn chỉnh. Nét mặt thanh tú nhưng toát lên khí chất vương phi khiến cho Cảnh Điềm thu hút mọi ánh nhìn. 

Cảnh Điềm tung trọn khoảnh khắc hóa thân thành vương phi, nhan sắc và thần thái xứng danh 'đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' - Ảnh 4Cảnh Điềm tung trọn khoảnh khắc hóa thân thành vương phi, nhan sắc và thần thái xứng danh 'đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' - Ảnh 5Cảnh Điềm tung trọn khoảnh khắc hóa thân thành vương phi, nhan sắc và thần thái xứng danh 'đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' - Ảnh 6Cảnh Điềm tung trọn khoảnh khắc hóa thân thành vương phi, nhan sắc và thần thái xứng danh 'đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' - Ảnh 7Cảnh Điềm tung trọn khoảnh khắc hóa thân thành vương phi, nhan sắc và thần thái xứng danh 'đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' - Ảnh 8Cảnh Điềm tung trọn khoảnh khắc hóa thân thành vương phi, nhan sắc và thần thái xứng danh 'đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' - Ảnh 9

Cảnh Điềm là một trong những mỹ nhân Cbiz sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng. Ngay từ khi mới bước chân vào ngành giải trí, cô đã gây ấn tượng với công chúng bởi đường nét khuôn mặt hài hoà, thanh tú. Qua loạt ảnh này càng minh chứng cho danh xưng "mỹ nữ Bắc Kinh" của Cảnh Điểm không phải "tự nhiên mà có". 

Cảnh Điềm tung trọn khoảnh khắc hóa thân thành vương phi, nhan sắc và thần thái xứng danh 'đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' - Ảnh 10

Thời điểm hiện tại, sao nữ Đại Đường Vinh Diệu đang tích cực trở lại làng giải trí sau nhiều tháng vướng vào ồn ào bị bạn trai cũ Trương Kế Khoa gán nợ bằng clip nóng. Gần đây nhất, nữ diễn viên 8X bận rộn với các hoạt động tuyên truyền cho dự án Lạc Du Nguyên, hợp tác cùng đàn em Hứa Khải.

Cảnh Điềm tung trọn khoảnh khắc hóa thân thành vương phi, nhan sắc và thần thái xứng danh 'đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' - Ảnh 11

Đặc biệt, trong những hình ảnh tuyên truyền phim, Cảnh Điềm gây ấn tượng với công chúng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái rạng rỡ. Nữ diễn viên thoải mái tương tác cùng bạn diễn và nở nụ cười tươi tắn trước người hâm mộ.

Cảnh Điềm tung trọn khoảnh khắc hóa thân thành vương phi, nhan sắc và thần thái xứng danh 'đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' - Ảnh 12

Chính vì điều này, nhiều fan tỏ ra vui mừng và cho rằng giờ đây, "mỹ nữ Bắc Kinh" đã vượt qua chuyện cũ và không còn bị ảnh hưởng bởi loạt ồn ào liên quan đến bạn trai cờ bạc.

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Lạc Du Nguyên là bộ phim mới của Cảnh Điềm và Hứa Khải, tuy được đánh giá khá cao về chất lượng nhưng lại không quá nổi tiếng.

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