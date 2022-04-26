Bốn "bạn trai" của tháng 4, bạn động lòng với anh chàng nào?

Độ nổi tiếng của Nhậm Gia Luân đánh giá mà nói thì được xem là cao nhất, bởi vì anh ấy từ tháng 3 bắt đầu đã phát sóng một bộ phim mới, đến đầu tháng 4 bộ phim Ngự Giao Ký cũng liền mạch lên sóng, đến giữa tháng lại tiếp tục phát sóng Lam Diễn Đột Kích.

Giao nhân Trường Ý trong hai phần Dữ Quân Sơ Tương Thức và Kháp Tự Cố Nhân Quy trong bộ phim Ngự Giao Ký, từ đầu con cá đuôi lớn ngây thơ dễ thương này sau khi trải qua phản bội và diệt tộc, đã biến thành một Tôn chủ Bắc Yên độc đoán, lạnh lùng. Sắc thái nhân vật có sự biến đổi phát triển, biểu đạt có tầng lớp. Làm cho các fan hâm mộ yêu thích Nhậm Gia Luân lại có thêm một màu sắc nhân vật khác khiến họ phải mềm lòng

Lam Diễn Đột Kích, Lý Khê Thành của là một nhân vật trưởng thành, và lần này thì làm cho mọi người khá bất ngờ. Lúc trước đều nói Nhậm Gia Luân bị đóng khung chỉ thích hợp trong các nhân vật cổ trang, bởi vì xuất hiện trong trang phục hiện đại anh ấy có phần kém cạnh hơn so với cổ trang. Nhưng mà, Lý Khê Thành vai diễn lần này, anh ấy không còn là kiểu tổng tài bá đạo cao lãnh nội tâm nữa, mà lại xuất hiện với một hình tượng thiếu niên nhiệt huyết. Đáng ngạc nhiên là khiến mọi người cảm nhận được sự chân thật của nhât vật. Nhậm Gia Luân như vậy, thật sự có chút dáng vẻ của “Quốc Siêu”. Thêm vào đó, tạo hình trong bộ phim cũng không tồi, thậm chí có lúc còn trông đẹp hơn cả Trường Ý.

Bất luận là giao nhân Trường Ý hay là lính cứu hỏa Ký Khê Thành, cả hai đều rất cố chấp và nghiêm túc với tình yêu của mình, và đều là những nhân vật khiến người ta phải xiêu lòng.

Dương Dương: văn võ song toàn, một thân công tử phiêu diêu chính trực

Lượng người hâm mộ: hơn 56 triệu người

Số lượt tìm kiếm trung bình trong Tháng 4: 37688

Dương Dương cũng đã có hai bộ phim truyền hình trong tháng 4, một bộ là phim quân đội Đặc Chiến Vinh Quang, một bộ tình cảm cổ trang Thả Thí Thiên Hạ. Mặc dù tuyến tình cảm trong cả hai bộ này không nổi trội bằng Nhậm Gia Luân, nhưng hai nhân vật này của Dương Dương cũng gọi là rất động lòng người.

Yến Phá Nhạt trong Đặc Chiến Ving Quang là một nhận vật trưởng thành, bắt đầu vì trải qua một tuổi thơ đen tối, nên anh có phần thu mình hơn, luôn truy cầu bản thân càng thêm mạnh mẽ. Sau đó, với sự huấn luyện của các thủ lĩnh quân đội và sự giúp đỡ của đồng đội, anh dần trở thành một người lính có tinh thần đồng đội và có phẩm chất. Nhân vật này có tính cách mạnh mẽ và an toàn, cùng với khí chất ngay thẳng của Dương Dương, cho dù không có cảnh yêu đương cũng khiến người ta phải gục ngã.

Phong Lan Tức trong Thả Thí Thiên Hạ là một nhân vật hai mặt, ở trong giang hồ hắn là người xấu tính, thần thông quảng đại, võ công thâm hậu vô song. Trong triều, hắn là một công tử giả bệnh để phòng thân, có nhiều tham vọng, mưu lược. Nhân vật này vẫn có những cảnh tình cảm, cưng chiều "vợ" ngay từ khi xuất hiện, nhưng khi đối mặt với nữ chính, anh vẫn tỏ ra dè dặt và là một người bạn trai kiêu ngạo. Mỗi nhân vật đều có phong cách riêng biệt, nhưng mỗi mặt đều là dáng vẻ nên có của nam thần cổ trang.

Anh ấy sau khi nổi tiếng, sự nghiệp phát triển không mấy suôn sẻ, tham gia hai bộ phim, một bộ là Ngang qua thế giới của em, vai diễn bình bình, một bộ là Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, đã đẩy anh ấy bị cư dân mạng chê bai. Sau dó, độ nổi tiếng của bộ phim truyền hình Vũ Động Càn Khôn liên tục giảm. Có một đoạn thời gian bị hắc đen toàn mạng, một thời gian sau cũng lắng xuống. Thật tiếc khi không có tác phẩm hay trong thời kỳ hoàng kim sau khi bạo hồng.

Tuy nhiên, sau khi hợp tác sâu với Tencent, anh đã nhiều lần góp mặt trong dự án Tencent S +, đặc biệt là sau khi Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh phát sóng, được hưởng ứng nhiệt tình, cư dân mạng gọi anh là nam chính Tấn Giang. Những bộ phim ngôn tình của anh chưa từng bị bỏ lỡ, vậy nên hãy để anh ấy tham gia thêm những bộ phim ngôn tình lãng mạn.

Lần này, bộ phim Thả Thí Thiên Hạ rõ ràng rất thành công, và cổ trang cũng sẽ là một lựa chọn tốt của anh.

Trịnh Nghiệp Thành: phái thực lực toàn diện

Lượng người hâm mộ: hơn 9 triệu người

Số lượt tìm kiếm trung bình trong tháng 4: 26292

Mặc dù đến Trịnh Nghiệp Thành, số liệu đã rơi xuống thấp, nhưng “bạn trai tháng 4”, anh vẫn có chỗ đứng của mình. Do anh có đảm nhận vai nam chủ trong phim Chúc Khanh Hảo được khởi chiếu vào tháng 4, đã nhiều lần đứng vị trí thứ nhất trên nền tảng phát sóng.

Trong bộ phim, anh vào vai Kim lân vệ Thẩm Yến, cao lãnh, bá đạo, độc đoán nhưng cũng giàu tình cảm. Trong công việc là người vị tha, có dũng có mưu. Nhưng đối diện với sự truy đuổi không ngừng của nữ chính, anh cũng bị đánh bại từng bước rơi vào bể tình.





Hình tượng thiết lập của Thẩm Đại nhân, không chỉ thu hút người hâm mộ mà còn đẩy năng lực bạn trai bảo vệ nữ chính lên cực điểm. Sự tương tác giữa hai người có thể khiến mọi người đỏ mặt. Đánh giá từ những số liệu khác nhau của Trịnh Nghiệp Thành, anh ấy thật sự là một diễn viên mẫu mực trong làng giải trí, khi có tác phẩm sẽ hợp tác quảng bá công khai, khi không có tác phẩm sẽ không có chuyện thị phị, hiếm khi bị đề cập đến trên các nền tảng xã hội.

Nhưng trên thực tế anh cũng có vài lần nổi lên, với 8.2 điểm trong Họa Giang Hồ Chi Bất Tương Nhân, đã làm cho vai diễn nam chính của anh lần đầu được thành công, nổi tiếng trong Run Rẩy Đi A Bộ đã mở ra con đường nam chính ngọt ngào được yêu thích của anh, là một nam chính không có quá nhiều phân cảnh trong Thịnh Đường Huyễn Dạ, anh ta hoàn toàn có cảm giác tồn tại, …

Tuy lượng truy cập không cao nhưng tỷ lệ xuất bản các tác phẩm của anh cũng không hề kém cạnh những tác phẩm gây tiếng vang lớn, riêng năm ngoái, anh đã xuất bản 5 tác phẩm. Trong phim truyền hình sắp phát sóng còn có Nhất Niệm Vĩnh Hằng và Ẩn Nương, cả hai bộ anh đều là nam chính.

Về tổng thể, Trịnh Nghiệp Thành không chỉ có kỹ năng diễn xuất tốt mà còn có tài võ thuật trong Kinh kịch, lối diễn đẹp mắt và giọng thoại gốc xuất sắc, là một diễn viên giỏi xứng đáng với một bộ phim truyền hình ăn khách.

Trạch Tử Lộ: diễn viên dương quang đầy tiềm năng

Lượng người hâm mộ: hơn 2 triệu người

Số lượt tìm kiếm trung bình trong tháng 4: 9646

Tử Lộ đến đây thì số liệu đã rơi xuống cực thấp, nhưng nó không ảnh hưởng tới việc anh ấy là một diễn viên tiềm năng có khả năng bạo hồng sắp tới. Bởi vì trong bộ phim Một Năm Không Có Việc Làm, trên người anh đều như đang phát sáng, khiến cho mọi người thấy được tiềm năng vô hạn của anh.

Trạch Tử Lộ vào vai nam chính Cận Thành Vũ trong Một Năm Không Có Việc Làm, bộ phim này rất đẹp, Sau khi chiến thắng xếp hạng đầu bảng ở đài truyền hình Hồ Nam, chiếu mạng cũng cán mốc 300 triệu lượt xem trong 6 tập. Nhưng tình tiết quá chậm, chưa nhìn thấy được cảm xúc cụ thể rõ ràng của Cận Thành Vũ đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, trong những tập đầu tiên, vẻ ngoài giản dị và tỏa nắng của anh chàng vốn đã rất thu hút. Nhân vật này rất bình thường, nhưng lại mang ánh dương quang. Vì đầu tư thất bại, anh ta nợ thẻ tín dụng 100.000 nhân dân tệ, tiền nhà phải trả hàng tháng, anh ta làm nhiều công việc để kiếm tiền.

Không biết là do ảnh hưởng bởi các nhân vật trong bộ phim hay do góc quay, thực sự đã cho anh ấy một ánh sáng đặc biệt, cảm thấy rằng khi máy quay cắt đến anh ấy, nó luôn phát sáng. Thanh niên khí chất trong sạch, tính tình ấm áp, đặc biệt là rất có khả năng chữa lành.

Đây thực sự là nhân vật chính thứ 2 của anh. Lần đóng Xin Chào, Đối Thủ Biện Luận 2, phần này có nổi trội hơn phần trước với sự thay đổi đội hình hiếm có. Tuy nhiên, vì bộ phim này được phát sóng độc quyền trên Mango TV nên so phần đầu chiếu ở ba nền tảng khác, lượng xem kém hơn một chút, công nổi bật cũng ở mức trung bình nên dù điểm số bình thường nhưng cũng không quá lép vế.

Trạch Tử Lộ sinh năm 1998, tuổi còn trẻ, mới vào nghề chưa lâu, tác phẩm đầu tiên mà anh tham gia là Toàn Chức Cao Thủ do Dương Dương đóng chính, có lẽ là do khí chất phi thường của anh, nên các vai phụ của anh không phải là nhị thiếu gia, thì cũng là công tử ăn chơi. Ngay trước bộ phim hit Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, anh còn vào vai một nhị thiếu gia giàu có và ăn chơi Cố Tiêu.

Tuy nhiên, lần này đóng vai thiếu niên ngây thơ có vẻ cảm động hơn.

Ngoại hình cũng tương đối nhưng chỉ cao 1m79, các nam diễn viên hiện tại đều cao 1m85, 1m88 rồi, vào showbiz vẫn hơi thiệt thòi. Nhưng với những nữ diễn viên khoảng 1m6, sự chênh lệch chiều cao là hoàn hảo.

May mắn thay, anh cũng từ Học viện Hí kịch Trung ương và có năng khiếu diễn xuất khá tốt. Và xét từ những bộ phim sắp phát sóng, anh ấy đã bắt đầu với con đường đóng nam chính trong các bộ phim như: Mạch Thượng Nhân Như Ngọc, Phúc Lưu Niên, Chàng Trai Calorie Của Tôi, …

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