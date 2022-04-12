BIG BANG là nhóm nhạc thứ 3 lọt vào top 10 Billboard Global 200: Lịch sử được viết bởi "ông hoàng K-POP"

Sao quốc tế 12/04/2022 20:48

Mới đây, BIG BANG đã có màn comeback cực kỳ thành công với bài hát "Still Life". 4 chàng ngự lâm còn chễm chệ lọt vào top 10 Bilboard Global 200, ghi dấu ấn lịch sử trong sự nghiệp của mình.

BIG BANG bất ngờ xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard với ca khúc mới "Still Life".

BIG BANG là nhóm nhạc thứ 3 lọt vào top 10 Billboard Global 200: Lịch sử được viết bởi 'ông hoàng K-POP' - Ảnh 1

"Still Life" đã chiếm vị trí thứ 9 trên Bảng xếp hạng Billboard Global 200, trở thành bài hát đầu tiên của BIG BANG lọt vào bảng xếp hạng này, đồng thời là nhóm nhạc Hàn Quốc thứ ba lọt vào top 10 (sau BTS và BLACKPINK). 

BIG BANG đạt được 34 triệu lượt nghe và 29.700 album được bán ra trên toàn thế giới chỉ sau ba ngày phát hành kể từ ngày ngày 4 tháng 4.

BIG BANG là nhóm nhạc thứ 3 lọt vào top 10 Billboard Global 200: Lịch sử được viết bởi 'ông hoàng K-POP' - Ảnh 2

BIGBANG và YG đã xác nhận rằng nhóm sẽ không quảng bá cho bài hát, họ chỉ tung ra các poster trước khi phát hành để thông báo comeback. Tuy sự trở lại khá yên ắng, nhưng những gì nhóm đạt được đã cho thấy sức hút cực khủng của "ông hoàng K-POP.

BIG BANG comeback ngay tiết thanh minh của Hàn Quốc. Đúng 22h ngày 4/4 (giờ Việt Nam), boygroup hàng đầu K-POP đã tung MV cho ca khúc comeback mang tên Still Life

Bài hát như là gởi gắm của BIGBANG đến V.I.P của mình, những cảm xúc khó khăn không thể diễn tả bằng lời với những gì mà 4 năm qua họ đã trải qua, họ đã lớn đã trưởng thành.

Theo Allkpop

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Từ khóa:   BIGBANG comeback BigBang sao Hàn

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