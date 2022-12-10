Ảnh thời cấp 3 của Trần Phi Vũ bỗng dưng 'dậy sóng' trở lại, liệu có dậy thì thành công như lời đồn?

Mới đây, một bức hình thời cấp 3 của Trần Phi Vũ được dân tình chuyền tay nhau với tốc độ "ánh sáng" khắp cõi mạng.

Vốn được biết đến với biệt danh "thái tử Cbiz", Trần Phi Vũ những năm đầu tiên khi mới bước vào showbiz chủ yếu là nhờ vào thân phận con trai của Trần Khải Ca và Trần Hồng. Nam diễn viên sinh năm 2000 đã phải tự mình cố gắng rất nhiều để thoát khỏi cái mác "con ông cháu cha". Song, nhờ thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ đã "gây sốt" với nhan sắc, kĩ năng diễn xuất. Vậy nên, bộ phim đạt lượt xem khủng, phá đảo nhiều tác phẩm lớn, cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cũng nổi tiếng đến mức ngày nào cũng được gọi tên trên bảng hotsearch. Bên cạnh nét diễn có hồn hơn xưa, Trần Phi Vũ còn ghi điểm với khán giả nhờ ngoại hình sáng giá, điển trai, đặc biệt ưa nhìn. Ngay khi mới 16 tuổi, Trần Phi Vũ còn trở thành đại sứ thương hiệu thời trang Dior. Sau ấy, anh liên tục được mời lên trang bìa của nhiều tạp chí lớn ở Trung Quốc.

Bởi vì sở hữu nhan sắc xuất chúng đến mức nhiều người phát ghen tị như vậy, dân tình lại càng muốn đào xới, tìm lại những tấm hình thời xưa của anh, để xem sao nam họ Trần "dậy thì" thành công tới đâu. Gần đây, một bức hình thời cấp 3 của Trần Phi Vũ được cư dân mạng lan truyền trên khắp cõi mạng.

Thời điểm chụp bức ảnh này, Trần Phi Vũ còn đang theo học ở một trường trung học tại Mỹ. Dù ngồi giữa một "rừng người" muôn màu muôn vẻ, nhưng nhờ lợi thế vóc dáng cao lớn cùng gương mặt chuẩn châu Á, khiến mọi người có muốn không chú ý tới cũng khó. Thừa hưởng những nét kiệt xuất nhất của bố mẹ, Trần Phi Vũ sở hữu khuôn mặt điển trai, đôi chân dài miên man cùng khí chất vô cùng cao quý. Trong một bài phát biểu vào năm 2019 tại một lễ trao giải, Trần Phi Vũ đã thể hiện khát khao đó của mình khi nói rằng: "Rồi sẽ có một ngày mọi người sẽ giới thiệu Trần Khải Ca chính là bố của Trần Phi Vũ chứ không còn là Trần Phi Vũ là con trai của Trần Khải Ca". Hiện tại, Trần Phi Vũ vẫn trong quá trình nâng cao danh tiếng, chứng minh rằng nhiều người cũng biết anh qua vai diễn chứ không chỉ là cái mác "con của Trần Khải Ca".

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